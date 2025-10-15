Trend Galeri Trend Magazin İbrahim Tatlıses'in ikiz torunları Emir ve Ayel anaokuluna başladı! Yasemin Şefkatli paylaştı! 'Gözünüzün önünde büyüdüler'

İbrahim Tatlıses'in ikiz torunları Emir ve Ayel anaokuluna başladı! Yasemin Şefkatli paylaştı! 'Gözünüzün önünde büyüdüler'

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile eşi Yasemin Şefkatli'nin mutlu evliliğinden Emir ve Ayel adını verdikleri ikizleri dünyaya geldi. Minik Tatlısesler büyüdü de anaokuluna başladı.

Giriş Tarihi: 15.10.2025 13:05 Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 13:28
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile bir ömür mutluluğa 'evet' demişti.

Görkemli bir törenle dünyaevine giren ünlü çift, 22 Ocak 2024'te ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucağına almıştı.

Tatlıses çiftinin 1 yaşına giren ikiz oğulları Ayel ve Emir büyüdü de anaokuluna başladı.

Sosyal medya fenomeni Yasemin Şefkatli ikiz oğulları Emir ve Ayel'in anaokuluna gittikleri anları paylaştı.

Şefkatli, oğullarının kreşteki karelerini 'Gözünüzün önünde büyüdüler' notuyla yayınladı.

Şefkatli'nin paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.


4 YILI GERİDE BIRAKTILAR!

Öte yandan sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapan ünlü çiftten Yasemin Şefkatli, biricik eşi İdo Tatlıses ile evliliklerinin 4. yılını kutladı. Tatlıses'e aşk dolu bir paylaşım yaparak evlilik yıl dönümlerini kutlayan Şefkatli, adeta aşka geldi! Bu hallerini gören takipçileri bir ömür mutluluk dileklerini iletmeyi ihmal etmedi.

"BİR SEVGİYİ ANLAMAK..."

Eşi İdo Tatlıses ile birlikte çektirdikleri kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Şefkatli, paylaşımına "Bir sevgiyi anlamak, bir yaşam harcamaktır; harcayacaksın." notunu düştü. Çift, takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ ÜNLÜ İSİMLERİN EŞLERİ..

KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER

SİNEM KOBAL- KENAN İMİRZALIOĞLU

BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY

NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU

EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN

BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY

CANER ERKİN- ŞÜKRAN OVALI

ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK

BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY

ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN

BEREN SAAT- KENAN DOĞULU

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

ASLIŞAH ALKOÇLAR - KAAN DEMİRAĞ

FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT

TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL