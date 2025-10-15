İbrahim Tatlıses’in ikiz torunları Emir ve Ayel anaokuluna başladı! Yasemin Şefkatli paylaştı! ’Gözünüzün önünde büyüdüler’

"BİR SEVGİYİ ANLAMAK..."

Eşi İdo Tatlıses ile birlikte çektirdikleri kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Şefkatli, paylaşımına "Bir sevgiyi anlamak, bir yaşam harcamaktır; harcayacaksın." notunu düştü. Çift, takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.