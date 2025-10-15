Trend
İbrahim Tatlıses'in ikiz torunları Emir ve Ayel anaokuluna başladı! Yasemin Şefkatli paylaştı! 'Gözünüzün önünde büyüdüler'
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile eşi Yasemin Şefkatli'nin mutlu evliliğinden Emir ve Ayel adını verdikleri ikizleri dünyaya geldi. Minik Tatlısesler büyüdü de anaokuluna başladı.
Giriş Tarihi: 15.10.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 13:28