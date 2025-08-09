Trend Galeri Trend Magazin İbrahim Tatlıses'in minik torunu Emir hastaneye kaldırıldı! Gelini Yasemin Şefkatli böyle duyurdu

İbrahim Tatlıses'in minik torunu Emir hastaneye kaldırıldı! Gelini Yasemin Şefkatli böyle duyurdu

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlısesi, eşi Yasemin Şefkatli ve ikiz çocukları ile mutlu bir aile hayatı yaşıyor. Zaman zaman bebekleriyle ilgili sağlık sorunları yaşayan çiftin minik oğulları Emir hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 09.08.2025 14:52 Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 15:13
İbrahim Tatlıses’in minik torunu Emir hastaneye kaldırıldı! Gelini Yasemin Şefkatli böyle duyurdu

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

İbrahim Tatlıses’in minik torunu Emir hastaneye kaldırıldı! Gelini Yasemin Şefkatli böyle duyurdu

Mutlu bir evlilik sürdüren İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te ikiz oğullarına kavuştu.

İbrahim Tatlıses’in minik torunu Emir hastaneye kaldırıldı! Gelini Yasemin Şefkatli böyle duyurdu

Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını verdi.

İbrahim Tatlıses’in minik torunu Emir hastaneye kaldırıldı! Gelini Yasemin Şefkatli böyle duyurdu

İLK KEZ ANNE-BABA OLDULAR

İlk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan Tatlıses çifti, şimdilerde anne-baba olmanın keyfini çıkarıyor.

İbrahim Tatlıses’in minik torunu Emir hastaneye kaldırıldı! Gelini Yasemin Şefkatli böyle duyurdu

Son olarak Ayel'in doğduktan sonra bazı sağlık sorunları olduğunu sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Yasemin Tatlıses, sevinçli haberi aylar sonra vermişti.

İbrahim Tatlıses’in minik torunu Emir hastaneye kaldırıldı! Gelini Yasemin Şefkatli böyle duyurdu

Yasemin Şefkatli, kalp rahatsızlığı yaşayan ve iki kez operasyon geçiren Ayel ile ilgili güzel haberi duyurmuştu.

İbrahim Tatlıses’in minik torunu Emir hastaneye kaldırıldı! Gelini Yasemin Şefkatli böyle duyurdu

"BEKLERKEN ÇILDIRDIK"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Yasemin Şefkatli, ikizleriyle yaptığı paylaşımına "Şükür... Beklerken çıldırdık" notunu düşmüştü.

"BİTTİ, GİTTİ DİYELİM"

Ünlü isim, "Bugün Ayelikom için güzel haberler aldık. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Hadi bitti, gitti diyelim" ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Tatlıses’in minik torunu Emir hastaneye kaldırıldı! Gelini Yasemin Şefkatli böyle duyurdu

Son olarak Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in ikiz oğullarından Emir, sabah saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

İbrahim Tatlıses’in minik torunu Emir hastaneye kaldırıldı! Gelini Yasemin Şefkatli böyle duyurdu

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli sosyal medya hesabından hastaneye gittikleri anları ''Emirikom biraz rahatsızlandı'' notuyla paylaştı.

İbrahim Tatlıses’in minik torunu Emir hastaneye kaldırıldı! Gelini Yasemin Şefkatli böyle duyurdu

Serum takılan minik Emir'in son sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İbrahim Tatlıses’in minik torunu Emir hastaneye kaldırıldı! Gelini Yasemin Şefkatli böyle duyurdu