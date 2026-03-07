Trend Galeri Trend Magazin İbrahim Tatlıses'in minik torunundan kalp ısıtan kare! Yasemin Şefkatli paylaştı: "Babasına özendi..."

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin dünyalar tatlısı ikizlerinden gelen bu kare, sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı oldu. Babasına özenen minik Tatlıses'in o halleri izleyenlerin içini ısıttı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 07.03.2026 09:44 Güncelleme Tarihi: 07.03.2026 09:45
İbrahim Tatlıses'in şarkıcı oğlu İdo Tatlıses ve manken Yasemi Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu.

Ünlü çift mutlu birlikteliklerini 2024 yılında ikiz bebekleri ile taçlandırmıştı.

Aile hayatlarıyla ilgi odağı olan çift sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından oğullarının İdo Tatlıses'in aksesuarlarına nasıl özendiğini takipçileriyle paylaştı. Babasının kolundaki saat ve bilekliği fark eden minik Tatlıses, kendisi için de benzer bir şey isteyince çözüm oldukça yaratıcı ve sevimli oldu.

Şefkatli, paylaşımına şu samimi notu düştü:

"Babasında bileklik, saat görünce kendi de istedi biz de Batman'ın kemerinden bileklik yaptık 😬"

Fotoğrafta, minik Tatlıses'in bileğindeki "Batman kemeri" tarzındaki bilekliğiyle oldukça ciddi ve karizmatik bir tavırla yemeğini yediği görülüyor.

Babasına olan bu hayranlığı ve annesinin yaratıcı çözümü, "Geleceğin stil ikonu şimdiden belli" yorumlarını da beraberinde getirdi.

TATLISES VELİAHTLARI YAKIŞIKLILIKLARIYLA DA BÜYÜLEMİŞTİ!

Son olarak Yasemin Şefkatli, oğullarının yeni karesini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Paylaşımda ikizleri Ayel ve Emir'in babaları İdo Tatlıses'e benzerliği kadar, dedeleri imparator İbrahim Tatlıses'in bakışlarını taşıdığına dair yorumlar da gecikmedi.

Öte yandan Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde takipçilerine anneliğin en doğal yanlarını gösterdiği anlarla gündeme gelmişti.

33 yaşındaki Şefkatli, ikizleri Ayel ve Emir'in yemek saatinden renkli bir video paylaşmıştı.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'nin annelik halleri... "Her zaman şıkır şıkır değiliz" | Video

"HER ZAMAN ŞIKIR ŞIKIR DEĞİLİZ"

İkizlerin eğlenceli anları beğeni toplarken, ünlü isim videoda anneliğin en doğal ve samimi hallerini paylaşarak, "Yemek yedirirken annelere güç ve sabır diliyorum… Her zaman şıkır şıkır değiliz, bazen böyleyiz, yaşasın" notunu eklemişti.

734 bin takipçili hesabında bir hayli aktif olan Şefkatli, paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirirken geçtiğimiz haftalarda da tatil pozlarıyla beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmayan bir detay ise minik ikizleri Ayel ve Emir'in gittikçe büyümesi olmuştu.

PEKİ ÜNLÜ OYUNCU ESRA DERMANCIOĞLU'NUN GÖZLERDEN UZAK TUTTUĞU KIZINI GÖRDÜNÜZ MÜ?

Sosyal medyayı sadece bir vitrin olarak değil, hayatın doğal akışını paylaştığı bir günlük gibi kullanan Dermancıoğlu, kızı ve eski eşiyle bir araya geldiği akşam yemeğinden kesitler sundu.

Ünlü oyuncunun Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar, kısa sürede dijital dünyada büyük bir etkileşim dalgası yarattı.

AİLE TABLOSU VE NOSTALJİK ESİNTİLER

Dermancıoğlu'nun paylaşımlarındaki sadelik ve samimiyet dikkatlerden kaçmadı.

İlk olarak kızı Refia ile baş başa yedikleri yemeği "Refia ve anne yemekte" notuyla paylaşan ünlü isim, ardından eski eşinin de dahil olduğu bir kareyi "Baba, anne, çocuk" ifadesiyle takipçilerinin beğenisine sundu.

TAKİPÇİLERİN ODAK NOKTASI: REFİA'NIN DURU GÜZELLİĞİ

Paylaşımların ardından magazin dünyasının ve sosyal medya kullanıcılarının asıl konuştuğu konu ise Refia'nın zarafeti oldu. Annesinin enerjik ve renkli dünyasının aksine, sakin ve asil duruşuyla dikkat çeken Refia, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Takipçiler, fotoğrafın altına şu ortak görüşleri bıraktı:

ANNELİĞİYLE GÜNDEME GELEN BİR DİĞER İSİM DE MERYEM UZERLİ OLDU!

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde üç sezon boyunca canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle milyonların kalbini fetheden Meryem Uzerli, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Dünya çapında tanınan ünlü oyuncu 2014 yılında ilk kızı Lara Jemima'yı, 2021'in Ocak ayında da Lily Koi adını verdiği ikinci kızını dünyaya getirdi.

43 yaşındaki güzel oyuncu son olarak anneliğiyle gündeme geldi.

OYUNCAK BEBEK OLDU!

Uzerli, kızı Lily'nin "Toy Story" konseptli 5. yaş günü partisi için oldukça eğlenceli ve renkli bir sürprize imza attı.

Ünlü oyuncu, partinin konseptine uyum sağlamak adına oyuncak bebek kostümü giyerek adeta çizgi film dünyasından fırlamış gibi göründü.

Anne-kızın neşeli halleri ve partiden paylaşılan kareler, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin biricik çocukları!

'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde büyük bir çıkış yakalayan oyuncu İrem Helvacıoğlu, 2024 yılında sessiz sedasız sevgilisi Ural Kaspar'la nikah masasına oturmuştu.

Helvacıoğlu çok geçmeden sevenlerine müjdeli haberi vermiş ve anne olacağını duyurmuştu.