İbrahim Tatlıses'in minik torunundan kalp ısıtan kare! Yasemin Şefkatli paylaştı: "Babasına özendi..."

Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından oğullarının İdo Tatlıses'in aksesuarlarına nasıl özendiğini takipçileriyle paylaştı. Babasının kolundaki saat ve bilekliği fark eden minik Tatlıses, kendisi için de benzer bir şey isteyince çözüm oldukça yaratıcı ve sevimli oldu.