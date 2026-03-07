Trend
İbrahim Tatlıses'in minik torunundan kalp ısıtan kare! Yasemin Şefkatli paylaştı: "Babasına özendi..."
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin dünyalar tatlısı ikizlerinden gelen bu kare, sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı oldu. Babasına özenen minik Tatlıses'in o halleri izleyenlerin içini ısıttı. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 07.03.2026 09:44
Güncelleme Tarihi: 07.03.2026 09:45