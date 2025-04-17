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İbrahim Tatlıses’in şarkıcı kardeşi taksiciyle tartışmıştı! Hüseyin Tatlı'nın tutuklandığı olayın detayları ortaya çıktı...

Antalya'da sahne aldıktan sonra taksiye binen İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı, ücret konusunda taksiciyle tartıştı. Geçtiğimiz cumartesi yaşanan olayda, taksici darp edildi ve yoğun bakıma alındı. Tatlı'nın tutuklandığı olayın, "Ben para falan ödemem lan" demesiyle başladığı ortaya çıktı.

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 17.04.2025 06:20 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 06:20
İbrahim Tatlıses’in şarkıcı kardeşi taksiciyle tartışmıştı! Hüseyin Tatlı’nın tutuklandığı olayın detayları ortaya çıktı...

Antalya'da sahne aldıktan sonra taksiye binen İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı ücret konusunda anlaşamayınca taksiciyle aralarında tartışma çıktı. Geçtiğimiz cumartesi yaşanan olayda darp edilen ve yoğun bakıma alınan taksicinin oğlu da kavgaya karıştı. Bacağı kırılan Hüseyin Tatlı'nın tutuklandığı olayın, "Ben para falan ödemem lan" demesiyle başladığı ortaya çıktı.

İbrahim Tatlıses’in şarkıcı kardeşi taksiciyle tartışmıştı! Hüseyin Tatlı’nın tutuklandığı olayın detayları ortaya çıktı...

"65 YAŞINDAKİ ADAMA SALDIRDI"
Taksi şoförü Seyfettin Günlü, "65 yaşındayım dedim. Arabadan indim. O sırada bana saldırdı. Anahtarı aldı. Polis gelmeden olay yerinden uzaklaştı" derken oğlu ise "Babamı kanlar içerisinde görünce öfkeye kapıldım" diye konuştu. Taksi şoförü Seyfettin Günlü, ifadesinde olayın gece 01.30 sularında başladığını, Hüseyin Tatlı'nın müşteri olarak aracına bindiğini ancak ücret ödeme konusunda tartışma çıktığını belirtti. Günlü'nün ifadesine göre Tatlı, "Ben para falan ödemem lan!" şeklinde çıkıştı. Olay yeri olan otelin önündeki güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarında, kavgaya Seyfettin Günlü ve Hüseyin Tatlı'nın yanı sıra üçüncü bir kişi olarak Berat Günlü'nün de dahil olduğu açıkça tespit edildi. Kavgada Hüseyin Tatlı'nın sol ayağı kırılırken, Seyfettin Günlü hayati tehlike arz eden şekilde hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından gözaltına alınan Hüseyin Tatlı, polis merkezindeki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Tatlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İbrahim Tatlıses’in şarkıcı kardeşi taksiciyle tartışmıştı! Hüseyin Tatlı’nın tutuklandığı olayın detayları ortaya çıktı...

NELER OLMUŞTU?

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, geçen günlerde bir televizyon programına konuşarak kardeşi için, "Oğlum senden bir şey olmaz kendini yorma" ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Tatlıses’in şarkıcı kardeşi taksiciyle tartışmıştı! Hüseyin Tatlı’nın tutuklandığı olayın detayları ortaya çıktı...

'OĞLUM SENDEN BİR ŞEY OLMAZ KENDİNİ YORMA DEDİM'

Abisinin bu sözleri üzerine sinirlenen Hüseyin Tatlı sosyal medya hesabında abisi İbrahim Tatlıses'in kendisine 'Oğlum senden bir şey olmaz kendini yorma dedim' sözünü söylemediğinin altını çizerek, "Eğri otur, doğru konuş derler adama. 'Oğlum senden bir şey olmaz kendini yorma dedim' demişsin bana. Asla böyle bir konuşma olmadı seninle aramızda. Yalan söyledin. Bak şimdi yakışmadı.

İbrahim Tatlıses’in şarkıcı kardeşi taksiciyle tartışmıştı! Hüseyin Tatlı’nın tutuklandığı olayın detayları ortaya çıktı...

"SEN DEĞİL MİYDİN, 'LA BUNA KUŞ PİSLİĞİ YEDİRELİM' DİYEN"

Sen değil miydin, arabada Ahmet, rahmetli Topal Halafın yanında benim sesimi dinleyip 'La buna kuş pisliği yedirelim' diye espri yapan. Yani kendi inandığını bugün yalanlıyorsun. Uzatmadan... İlk albümü 2000 yılında bana yaptığında 10 gün sonra toplattın piyasadan. 360 bin satış yapmıştı.