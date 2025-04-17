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İbrahim Tatlıses’in şarkıcı kardeşi taksiciyle tartışmıştı! Hüseyin Tatlı'nın tutuklandığı olayın detayları ortaya çıktı...
İbrahim Tatlıses’in şarkıcı kardeşi taksiciyle tartışmıştı! Hüseyin Tatlı'nın tutuklandığı olayın detayları ortaya çıktı...
Antalya'da sahne aldıktan sonra taksiye binen İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı, ücret konusunda taksiciyle tartıştı. Geçtiğimiz cumartesi yaşanan olayda, taksici darp edildi ve yoğun bakıma alındı. Tatlı'nın tutuklandığı olayın, "Ben para falan ödemem lan" demesiyle başladığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 17.04.2025 06:20
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 06:20