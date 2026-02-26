Trend
İbrahim Tatlıses'ten miras açıklaması geldi! Kızı Dilan Çıtak'tan tepki gecikmedi: "Manevi olarak babalık yapsaydı"
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde oğlu Ahmet Tatlı ve kızı Dilan Çıtak ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurmuştu. Tatlıses, son olarak miras konusundaki kararını açıklayarak tekrar magazin gündeminin merkezine oturdu. Açıklamanın ardından kızı Dilan Çıtak'ın tepkisi de çok konuşuldu.
Giriş Tarihi: 26.02.2026 11:11
Güncelleme Tarihi: 26.02.2026 11:14