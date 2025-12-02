İç kanama geçirip yoğun bakıma alınmıştı! Oyuncu Murat Cemcir’in son sağlık durumu açıklandı

'Düğün Dernek', 'İşler Güçler' ve 'Kardeş Payı' gibi projelerde rol alan başarılı oyuncu Murat Cemcir'den üzücü haber geldi. HASTANEYE KALDIRILMIŞTI Geçtiğimiz çarşamba günü evinde rahatsızlanan 49 yaşındaki oyuncu Maslak'taki bir hastaneye kaldırılmıştı. YOĞUN BAKIMDAYDI! Ünlü oyuncunun yoğun bakımda tedavisi sürdüğü öğrenilmişti. İÇ KANAMA GEÇİRDİ 2. Sayfa'nın haberine göre Murat Cemcir iç kanama geçirmişti. HASTANEDEN AÇIKLAMA: YOĞUN BAKIMDAN... Oyuncu Murat Cemcir'in yoğun bakımda olduğu hastaneden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Cemcir için 'Divertikül kanaması ile hastanede, gereken müdahaleler yapıldı, yoğun bakımdan bugün çıkarılması bekleniyor, tedavisi devam ediyor' ifadelerine yer vermişti. Tedaviye olumlu yanıt veren Cemcir'in bugün yoğun bakımdan çıkarılmasının beklendiği bildirilmişti. SON SAĞLIK DURUMU AÇIKLANDI Ünlü oyuncunun son sağlık durumu CNN TÜRK canlı yayınında açıklandı. Canlı yayında şu ifadeler kullanıldı ''49 yaşındaki ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz gün evinde rahatsızlanarak bizim bulunduğumuz bu noktaya Maslak'taki özel bir hastaneye getirildi. İlk getirilir getirilmez durumu ağırdı, yoğun bakıma alındı. Peki, ne oldu, ne tarz belirtiler verdi de bu noktaya geldi. Evinde rahatsızlandığını söyledik ve ambulansla bu özel hastaneye getirildi. İlk etapta acil serviste tedaviye alındı. Doktorlar tarafından iç kanama geçirildiği tespit edildi. Hemen apar topar yoğun bakıma alındı. Yaklaşık 4-5 gündür yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Henüz hastaneden bir açıklama yok ama yakın çevresinden aldığımız bilgiler neticesinde söylüyoruz. Dün de menajeri sanal medya hesabından bir açıklama yaptı. O açıklamaya göre iç kanama geçirdiği, tedavinin devam ettiğini ve tedaviye olumlu yanıt verdiğini öğrenildi. Bugün için de yoğun bakımdan çıkıp normal serviste tedavisinin devam edeceği söylendi. Henüz doktorlardan bize gelen bir açıklama yok.'' 'AZ DAHA BAĞIRSAKLARINI ALACAKLARMIŞ' Öte yandan bir canlı yayın programında Murat Cemcir'in hastaneye kaldırılmadan önce yaşadığı süreç anlatılmıştı. Program sunucusu, 'Son dakika haber geldi. Evdeyken bağırsaklarında kanama oluyor ve düşüp bayılıyor. Yüzünde ve kafasında şişlik varmış. Doktorlar az daha bağırsaklarını alacaklarmış. Ama şükür gerek kalmamış. Bağırsakta baloncuk şeklindeki yaraların azması diyorlar.' ifadelerini kullanmıştı.