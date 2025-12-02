İç kanama geçirip yoğun bakıma alınmıştı! Oyuncu Murat Cemcir’in son sağlık durumu açıklandı

SON SAĞLIK DURUMU AÇIKLANDI

Ünlü oyuncunun son sağlık durumu CNN TÜRK canlı yayınında açıklandı. Canlı yayında şu ifadeler kullanıldı ''49 yaşındaki ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz gün evinde rahatsızlanarak bizim bulunduğumuz bu noktaya Maslak'taki özel bir hastaneye getirildi. İlk getirilir getirilmez durumu ağırdı, yoğun bakıma alındı. Peki, ne oldu, ne tarz belirtiler verdi de bu noktaya geldi. Evinde rahatsızlandığını söyledik ve ambulansla bu özel hastaneye getirildi. İlk etapta acil serviste tedaviye alındı. Doktorlar tarafından iç kanama geçirildiği tespit edildi. Hemen apar topar yoğun bakıma alındı. Yaklaşık 4-5 gündür yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Henüz hastaneden bir açıklama yok ama yakın çevresinden aldığımız bilgiler neticesinde söylüyoruz. Dün de menajeri sanal medya hesabından bir açıklama yaptı. O açıklamaya göre iç kanama geçirdiği, tedavinin devam ettiğini ve tedaviye olumlu yanıt verdiğini öğrenildi. Bugün için de yoğun bakımdan çıkıp normal serviste tedavisinin devam edeceği söylendi. Henüz doktorlardan bize gelen bir açıklama yok.''