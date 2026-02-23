Trend
Galeri
Trend Magazin
İçinde ukde kalan hayalini açıkladı! Serdar Ortaç'tan yıllar sonra gelen duygusal itiraf: "Çok isterdim..."
İçinde ukde kalan hayalini açıkladı! Serdar Ortaç'tan yıllar sonra gelen duygusal itiraf: "Çok isterdim..."
İrlandalı eski eşi Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini 2019'da sonlandıran Serdar Ortaç, uzun süredir aşk hayatında sakin bir dönem geçiriyor. Şimdilerde MS hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı, son olarak içinde ukde kalan hayalini açıkladı...
Giriş Tarihi: 23.02.2026 10:11
Güncelleme Tarihi: 23.02.2026 10:18