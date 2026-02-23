Trend Galeri Trend Magazin İçinde ukde kalan hayalini açıkladı! Serdar Ortaç'tan yıllar sonra gelen duygusal itiraf: "Çok isterdim..."

İçinde ukde kalan hayalini açıkladı! Serdar Ortaç'tan yıllar sonra gelen duygusal itiraf: "Çok isterdim..."

İrlandalı eski eşi Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini 2019'da sonlandıran Serdar Ortaç, uzun süredir aşk hayatında sakin bir dönem geçiriyor. Şimdilerde MS hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı, son olarak içinde ukde kalan hayalini açıkladı...

Giriş Tarihi: 23.02.2026 10:11 Güncelleme Tarihi: 23.02.2026 10:18
Güçlü sesiyle birçok unutulmaz şarkıya hayat veren Serdar Ortaç, 2014 yılında evlendiği manken eşi Chloe Loughnan'dan 2019'da anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Kısa bir süre başka bir isimle aşk yaşayan Ortaç, o ilişkiyi de sonlandırdıktan sonra özel hayatına nokta koymuştu.

İÇİNDE UKDE KALAN HAYALİNİ AÇIKLADI!

Özel hayatını geri planda tutan ve şu sıralar sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şarkıcı, son olarak yaptığı duygusal itirafla magazin gündemine damga vurdu.

"BABA OLMAYI ÇOK İSTERDİM"

Başından bir evlilik geçen Ortaç, "Baba olmayı çok isterdim ama olmadı" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Başarılı sanatçının samimi açıklamaları kısa sürede gündemde yer aldı.

HAYRANLARINI KORKUTMUŞTU!

Öte yandan ünlü şarkıcı, geçen aylarda verdiği bir konserde sevenlerine korku dolu anlar yaşatmıştı.

Konser sırasında sahnede dengesini kaybederek yere düşen Ortaç'ın o anları izleyenleri endişelendirmişti.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Serdar Ortaç, konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı.

"BİR ŞEYİM YOK"

Ünlü şarkıcı takipçilerine şunları söylemişti: "Konsere çıkıyorum bir şeyim yok. Ayağım pervaneye dolandı, o yüzden düştüm. İyiyim çok iyiyim"

YÜRÜMEKTE DE ZORLANMIŞTI!

Ortaç, geçtiğimiz aylarda verdiği bir konserde de yürümekte güçlük çektiği görülmüştü.

Sahneye destek alarak çıkmasından sonra ünlü şarkıcıya sosyal medyadan, "Ne olmuş böyle?", "Çok geçmiş olsun" mesajları gelmişti.

İşte diğer ünlü isimlerin bilinmeyen hastalıkları...

MEHMET ALİ ERBİL

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in hastalığı, ilk duyulduğunda oldukça tuhaf karşılanıyor.

Erbil, ''Kaçış Sendromu'' isimli hastalığı nedeniyle sık sık hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılıyor.Ünlü şovmen sürekli doktor kontrolünde yaşıyor.

EBRU GÜNDEŞ

Ebru Gündeş'in albüm tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirdiği anlar kameralara yansıyarak yurt dışına yayılmıştı.

Ölüm kalım savaşı veren ve oldukça zor bir beyin ameliyatı geçiren Gündeş sağlığına kavuşmuştu. Ebru Gündeş şimdi sağlığına dikkat ediyor ve sık sık kontrole gidiyor.

SEZEN AKSU

'Minik Serçe' lakaplı usta sanatçı Sezen Aksu, günümüzde oldukça yaygın olan bir hastalıkla mücadele ediyor.

Ünlü sanatçı uzun yıllardır 'panik atak' hastalığı tedavisi görüyor. Uzun süre tedavi gören Minik Serçe hala panik atak hastalığını yenebilmiş değil.

AJDA PEKKAN

79 yaşındaki 'Süperstar' Ajda Pekkan'ın hastalığı yıllar sonra ortaya çıkmıştı.

Pekkan'ın yıllardır kalp hastası olduğu ortaya çıkınca daha önce 2 stent takılan kalbine rahatsızlığı tekrarlayınca 1 stent daha takılmıştı. Son zamanlarda bu rahatsızlığı olmayan Süperstarın kalp rahatsızlığı hala devam ediyor.

LADY GAGA

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, bir konserini iptal ettikten sonra fibromiyalji hastalığının olduğunu duyurarak bu konuda farkındalık yaratmak istediğini açıklamıştı.

BELLA HADİD

Podyumların gözde modellerinden Bella Hadid, Lyme hastalığı ile mücadele ediyor. Hadid'in annesi Yolanda Hadid ile kardeşi Anwar Hadid de bağışıklık sistemini etkileyen bu hastalıktan muzdarip.

SELENA GOMEZ

Selena Gomez, uzun bir süredir Lupus hastalığıyla mücadele ediyor. Gomez, hastalığı nedeniyle böbrek nakli ameliyatı olmuştu. Şarkıcı, hayatını konu alan belgeselde ise 2018 yılında kendisine bipolar bozukluk teşhisi konduğunu da söylemişti.