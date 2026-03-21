İçinden servet fışkırıyor! Milyarderlerin 'masal şatosu' evlerine ilk kez bu kadar yakından bakacaksınız...

ahne performansları, ödüllü oyunculukları ve milyar dolarlık yaşamlarıyla dünyayı kasıp kavuran dev isimlerin en mahrem alanlarına yolculuğa hazır mısınız? Cristiano Ronaldo'nun ultra lüks malikanesinden Beckham çiftinin görkemli şatosuna, Gisele Bündchen'den Katy Perry ve Jennifer Lopez'e kadar dünya yıldızlarının lüksün sınırlarını yeniden çizen konutlarını mercek altına alıyoruz. Her köşesinden ihtişam fışkıran, hayallerin ötesindeki bu büyüleyici malikanelerin dudak uçuklatan detaylarını ve en özel karelerini keşfedin...

Giriş Tarihi: 21.03.2026 14:25 Güncelleme Tarihi: 21.03.2026 14:59
Ekranlardaki başarılarıyla uzun süredir hafızalara kazınan ve popülerliklerini koruyan meşhur simalar, bu defa dudak uçuklatan malikaneleriyle dikkatleri üzerine çekti. Her biri ayrı birer mimari harikası olan bu lüks yuvalarıyla hayranlık uyandıran zenginlerin yaşam alanlarına dair daha önce karşılaşmadığınız büyüleyici ayrıntılar sizi bekliyor!

GISELE BUNDCHEN

Dünyaca ünlü model Gisele Bündchen, Amerikan futbolcusu Tom Brady'le evliliğini 2022 yılında sonlandırdı. İkili bu dönemde birlikte yaşadıkları evlerini daha sonra aklaşık 35,8 milyon Euro'ya satışa sundular.

Gisele Bündchen, Tom Brady'nin 2022 yılından beri inşaat halinde olan Miami mega malikânesine sadece bir taş atımı mesafede, 11 milyon dolarlık bir Miami malikânesi satın aldı.

JENNIFER LOPEZ

J.Lo, kariyeri boyunca etkileyici bir kıyı şeridi mülk portföyüne sahip oldu.

Tahmini net değeri 400 milyon dolar olan oyuncu, Los Angeles, Miami, New York ve Hamptons'daki evler için büyük paralar harcadı.

Eski eşi Alex Rodriguez ile satın aldığı 32,5 milyon dolarlık Florida malikanesinden, eski eşi Ben Affleck ile birlikte satın aldığı yaklaşık 61 milyon dolarlık Beverly Hills evine kadar , ev satın alma konusunda kesinlikle deneyimli.

KATY PERRY

Katy Perry, Beverly Hills'deki gözde evini 25,7 milyon dolara (18 milyon ABD doları) sattı . Pop yıldızı ve oyuncu eski nişanlısı Orlando Bloom, evi Mart ayında 27,8 milyon dolara (19,5 milyon ABD doları) satışa çıkarmıştı.

İkilinin sahip olduğu bu ev, Kaliforniya, Beverly Hills'teki Hidden Valley Road'un korunaklı bölgesindeki en özel mülklerden biri . Şarkıcı, evi 2018'de aynı fiyata satın alarak satıştan zar zor kâr etmeyi başardı.

Beş yatak odası ve altı banyosuyla bu lüks konutta 400 metre uzunluğundaki bir araba yolu, 504 metrekarelik geniş mülke gelen konukları karşılıyor. Özellikler arasında gökyüzü ışıklı giriş galerisi, şömineli, basamaklı oturma odası ve sonsuzluk havuzu bulunuyor .

JEFF BEZOS

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Jeff Bezos, tahmini 234 milyar dolarlık servetiyle istediği hemen hemen her evi satın alabilecek konumda. Bu nedenle, gayrimenkul varlıklarının 570 milyon doları aşması şaşırtıcı değil.

New York, Washington, DC, Florida, Teksas, Washington ve Hawaii'de hâlâ birden fazla mülkü bulunuyor.

DAVID-VICTORIA BECKHAM

David Beckham ve eşi Victoria'nın Miami'de 24 milyon dolara lüks bir daire satın aldığı bildiriliyor. Çift, One Thousand Museum'daki 10.000 metrekarelik, beş yatak odalı mülkü satın aldı.

Miami şehir merkezindeki bu kule, ünlü mimar Zaha Hadid tarafından tasarlandı ve içinde heliport, havuz ve spor salonu gibi lüksler barındırıyor. Dairenin 5 yatak odası ve 7 banyosu olduğu söyleniyor.

CHRISTIANO RONALDO

Cristiano Ronaldo'nın Portekiz'deki 30 milyon Euro değerindeki dev malikanesi tamamlandı ve futbol yıldızının taşınmasına hazır hale getirildi.

Kıyı şeridinde yer alan bu lüks mülk, uçsuz bucaksız bir sonsuzluk havuzuna ve Ronaldo'nun 12 milyon Euro değerindeki araç koleksiyonunu barındıracak şekilde özel olarak inşa edilmiş bir yeraltı garajına sahip.

Bu görkemli yapı, ülkenin en büyük ve en pahalı evlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

PEKİ TÜRK ÜNLÜLERİN İHTİŞAMLI EVLERİNİ GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER'İN EVİ

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in kütük evi de sosyal medyada büyük beğeni topladı. Şık tasarımı ve doğal dokusuyla dikkat çeken ev, kullanıcıların yoğun ilgisini çekti.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in yolları, 2008 yılında Aşk-ı Memnu setinde kesişti. Set ortamında başlayan arkadaşlıkları zamanla derinleşerek güzel bir aşka dönüştü.

Ünlü çift, ilişkilerinin başlamasının ardından fazla zaman geçmeden evlilik kararı aldı.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer, 2016 yılında nikah masasına oturdu. Çift, 2022'de oğulları Kurt Efe'nin doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Tatlıtuğ ve Dizer'in birlikte yaşadığı ev ise tasarımı ve şıklığıyla büyük beğeni toplayarak dikkatleri üzerine çekti.

Stil danışmanı Başak Dizer'in özgün tarzı, yaşam alanlarına da yansımış durumda.

Moda dergisinden fırlamış izlenimi veren ev, özel tasarım oturma grupları ve özenle seçilmiş mobilyalarıyla bambaşka bir atmosfere kavuştu.

Ayrıca özenle seçilen tablolar ve aksesuarlar, evin atmosferine bambaşka bir enerji katarak genel aurasını tamamen değiştirmiş.

Çiftin evinde modern aksesuarlarla vintage mobilyaların kusursuz uyumu dikkatleri üzerine çekti. Bu karşıt dokuların bir araya gelişi, yaşam alanına hem sıcak hem de stil sahibi bir karakter kazandırmış.

Evin dekorasyonunda pop-art dokunuşlar ile doğadan ilham alan eğlenceli ve renkli parçalar tercih edilmiş.