Gergin halleri dikkat çekti! Pelin Akil'den "Gerçekten boşandınız mı?" sorusuna tavırlı cevap...
Boşanma haberleriyle uzun süre magazin gündeminde yer alan Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin, 'hala boşanmadılar, evliler' iddiası magazin gündemini sallamıştı. Akil, konuya dair açıklama yaparken tavırlı halleri kısa sürede gündem oldu.
Giriş Tarihi: 29.12.2025 08:47
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 08:56