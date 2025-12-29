Trend Galeri Trend Magazin Gergin halleri dikkat çekti! Pelin Akil'den "Gerçekten boşandınız mı?" sorusuna tavırlı cevap...

Boşanma haberleriyle uzun süre magazin gündeminde yer alan Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin, 'hala boşanmadılar, evliler' iddiası magazin gündemini sallamıştı. Akil, konuya dair açıklama yaparken tavırlı halleri kısa sürede gündem oldu.

Giriş Tarihi: 29.12.2025 08:47 Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 08:56
'Arka Sıradakiler' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

İkilinin evliliğinden 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina dünyaya gelmişti.

Ancak evlilikleri parmakla gösterilen çift geçtiğimiz ağustos ayında beraberliklerini sonlandırma kararı alarak boşandıklarını duyurmuştu.

BOŞANMADIKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ!

Evliliklerini sonlandırdıkları bilinen Pelin Akil ve Anıl Altan hakkında şaşırttan bir iddia ortaya atılmıştı. Öne sürülen bilgilerde ikilinin hala boşanmadığı ve sebep olarak Portekiz vatandaşlığı almak istemeleri yer almıştı.

TAVIRLI HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ!

Uzun süredir gerçekten ayrılıp ayrılmadıkları merak edilen çiftten Pelin Akil, konuya dair konuştu.

BOŞANMA GERÇEKLEŞTİ Mİ?

Gazete Magazin kameralarına konuşan Akil, 'resmi olarak boşanma gerçekleşti mi?' sorusuna,'Gerçekten artık konuşmuyoruz bu konuyu' yanıtını verdi.

Ünlü oyuncunun gergin halleri ise sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

KIZLARI İÇİN BİR ARAYA GELDİLER!

Öte yandan Pelin Akil ve Anıl Altan geçtiğimiz günlerde kızları için bir araya gelmişti. Aile saadeti yaşayan eski çiftler Alin ve Lina ile doyasıya vakit geçirmişti.

O anları sosyal medya hesabında paylaşan Altan, birçok beğen ve yorum almıştı.

