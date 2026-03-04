Trend Galeri Trend Magazin İdo Tatlıses romantizmin zirvesinde! Yasemin Şefkatli'ye 'Has Gelin' sürprizi: Neye uğradığını şaşırdı... 

İdo Tatlıses romantizmin zirvesinde! Yasemin Şefkatli'ye 'Has Gelin' sürprizi: Neye uğradığını şaşırdı... 

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında dünyaevine girdikten sonra aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları romantik anlara bir yenisini daha ekleyen ünlü şarkıcı, eşine söylediği "Allı Gelin" şarkısıyla adeta aşkını haykırdı.

Giriş Tarihi: 04.03.2026 10:26 Güncelleme Tarihi: 04.03.2026 10:29
İdo Tatlıses romantizmin zirvesinde! Yasemin Şefkatli’ye ’Has Gelin’ sürprizi: Neye uğradığını şaşırdı...

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı oğlu İdo Tatlıses ve manken Yasemi Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu.

İdo Tatlıses romantizmin zirvesinde! Yasemin Şefkatli’ye ’Has Gelin’ sürprizi: Neye uğradığını şaşırdı...

Ünlü çift mutlu birlikteliklerini 2024 yılında ikiz bebekleri ile taçlandırmıştı.

İdo Tatlıses romantizmin zirvesinde! Yasemin Şefkatli’ye ’Has Gelin’ sürprizi: Neye uğradığını şaşırdı...

Aile hayatlarıyla ilgi odağı olan çift sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

İdo Tatlıses romantizmin zirvesinde! Yasemin Şefkatli’ye ’Has Gelin’ sürprizi: Neye uğradığını şaşırdı...

ROMANTİZMİN ZİRVESİNE OTURDU!

Ünlü şarkıcı İdo Tatlıses son olarak Instagram hesabından eşi Yasemin Şefkatli'ye serenat yaptığı anlarla adından söz ettirdi.

İdo Tatlıses romantizmin zirvesinde! Yasemin Şefkatli’ye ’Has Gelin’ sürprizi: Neye uğradığını şaşırdı...

Şefkatli'nin beklemediği anda "Suya Gider Has Gelin" şarkısını söylemeye başlayan İdo Tatlıses kısa sürede romantizmin zirvesine yerleşti. İkilinin tatlı halleri ise takipçilerin beğeni yağmuruna tutuldu.

İdo Tatlıses romantizmin zirvesinde! Yasemin Şefkatli'ye 'Allı Gelin' sürprizi: Neye uğradığını şaşırdı...

İdo Tatlıses romantizmin zirvesinde! Yasemin Şefkatli’ye ’Has Gelin’ sürprizi: Neye uğradığını şaşırdı...

İKİZLERİYLE DE DİKKAT ÇEKİYORLAR...

Yasemin Şefkatli, oğullarının karesini geçen günlerde Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Paylaşımda ikizleri Ayel ve Emir'in babaları İdo Tatlıses'e benzerliği kadar, dedeleri imparator İbrahim Tatlıses'in bakışlarını taşıdığına dair yorumlar da gecikmemişti.

İdo Tatlıses romantizmin zirvesinde! Yasemin Şefkatli’ye ’Has Gelin’ sürprizi: Neye uğradığını şaşırdı...

Öte yandan Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde takipçilerine anneliğin en doğal yanlarını gösterdiği anlarla gündeme gelmişti.

İdo Tatlıses romantizmin zirvesinde! Yasemin Şefkatli’ye ’Has Gelin’ sürprizi: Neye uğradığını şaşırdı...

33 yaşındaki Şefkatli, ikizleri Ayel ve Emir'in yemek saatinden renkli bir video paylaşmıştı.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'nin annelik halleri... "Her zaman şıkır şıkır değiliz" | Video

İdo Tatlıses romantizmin zirvesinde! Yasemin Şefkatli’ye ’Has Gelin’ sürprizi: Neye uğradığını şaşırdı...

"HER ZAMAN ŞIKIR ŞIKIR DEĞİLİZ"

İkizlerin eğlenceli anları beğeni toplarken, ünlü isim videoda anneliğin en doğal ve samimi hallerini paylaşarak, "Yemek yedirirken annelere güç ve sabır diliyorum… Her zaman şıkır şıkır değiliz, bazen böyleyiz, yaşasın" notunu eklemişti.

İdo Tatlıses romantizmin zirvesinde! Yasemin Şefkatli’ye ’Has Gelin’ sürprizi: Neye uğradığını şaşırdı...

734 bin takipçili hesabında bir hayli aktif olan Şefkatli, paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirirken geçtiğimiz haftalarda da tatil pozlarıyla beğeni yağmuruna tutulmuştu.

İdo Tatlıses romantizmin zirvesinde! Yasemin Şefkatli’ye ’Has Gelin’ sürprizi: Neye uğradığını şaşırdı...

Sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmayan bir detay ise minik ikizleri Ayel ve Emir'in gittikçe büyümesi olmuştu.

İdo Tatlıses romantizmin zirvesinde! Yasemin Şefkatli’ye ’Has Gelin’ sürprizi: Neye uğradığını şaşırdı...

PEKİ ÜNLÜ OYUNCU ESRA DERMANCIOĞLU'NUN GÖZLERDEN UZAK TUTTUĞU KIZINI GÖRDÜNÜZ MÜ?

Sosyal medyayı sadece bir vitrin olarak değil, hayatın doğal akışını paylaştığı bir günlük gibi kullanan Dermancıoğlu, kızı ve eski eşiyle bir araya geldiği akşam yemeğinden kesitler sundu.

İdo Tatlıses romantizmin zirvesinde! Yasemin Şefkatli’ye ’Has Gelin’ sürprizi: Neye uğradığını şaşırdı...

Ünlü oyuncunun Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar, kısa sürede dijital dünyada büyük bir etkileşim dalgası yarattı.

İdo Tatlıses romantizmin zirvesinde! Yasemin Şefkatli’ye ’Has Gelin’ sürprizi: Neye uğradığını şaşırdı...

AİLE TABLOSU VE NOSTALJİK ESİNTİLER

Dermancıoğlu'nun paylaşımlarındaki sadelik ve samimiyet dikkatlerden kaçmadı.

İdo Tatlıses romantizmin zirvesinde! Yasemin Şefkatli’ye ’Has Gelin’ sürprizi: Neye uğradığını şaşırdı...

İlk olarak kızı Refia ile baş başa yedikleri yemeği "Refia ve anne yemekte" notuyla paylaşan ünlü isim, ardından eski eşinin de dahil olduğu bir kareyi "Baba, anne, çocuk" ifadesiyle takipçilerinin beğenisine sundu.

İdo Tatlıses romantizmin zirvesinde! Yasemin Şefkatli’ye ’Has Gelin’ sürprizi: Neye uğradığını şaşırdı...

TAKİPÇİLERİN ODAK NOKTASI: REFİA'NIN DURU GÜZELLİĞİ

Paylaşımların ardından magazin dünyasının ve sosyal medya kullanıcılarının asıl konuştuğu konu ise Refia'nın zarafeti oldu. Annesinin enerjik ve renkli dünyasının aksine, sakin ve asil duruşuyla dikkat çeken Refia, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Takipçiler, fotoğrafın altına şu ortak görüşleri bıraktı:

İdo Tatlıses romantizmin zirvesinde! Yasemin Şefkatli’ye ’Has Gelin’ sürprizi: Neye uğradığını şaşırdı...

ANNELİĞİYLE GÜNDEME GELEN BİR DİĞER İSİM DE MERYEM UZERLİ OLDU!

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde üç sezon boyunca canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle milyonların kalbini fetheden Meryem Uzerli, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

İdo Tatlıses romantizmin zirvesinde! Yasemin Şefkatli’ye ’Has Gelin’ sürprizi: Neye uğradığını şaşırdı...

Dünya çapında tanınan ünlü oyuncu 2014 yılında ilk kızı Lara Jemima'yı, 2021'in Ocak ayında da Lily Koi adını verdiği ikinci kızını dünyaya getirdi.

İdo Tatlıses romantizmin zirvesinde! Yasemin Şefkatli’ye ’Has Gelin’ sürprizi: Neye uğradığını şaşırdı...

43 yaşındaki güzel oyuncu son olarak anneliğiyle gündeme geldi.

İdo Tatlıses romantizmin zirvesinde! Yasemin Şefkatli’ye ’Has Gelin’ sürprizi: Neye uğradığını şaşırdı...

OYUNCAK BEBEK OLDU!

Uzerli, kızı Lily'nin "Toy Story" konseptli 5. yaş günü partisi için oldukça eğlenceli ve renkli bir sürprize imza attı.

İdo Tatlıses romantizmin zirvesinde! Yasemin Şefkatli’ye ’Has Gelin’ sürprizi: Neye uğradığını şaşırdı...

Ünlü oyuncu, partinin konseptine uyum sağlamak adına oyuncak bebek kostümü giyerek adeta çizgi film dünyasından fırlamış gibi göründü.

İdo Tatlıses romantizmin zirvesinde! Yasemin Şefkatli’ye ’Has Gelin’ sürprizi: Neye uğradığını şaşırdı...

Anne-kızın neşeli halleri ve partiden paylaşılan kareler, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İdo Tatlıses romantizmin zirvesinde! Yasemin Şefkatli’ye ’Has Gelin’ sürprizi: Neye uğradığını şaşırdı...

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin biricik çocukları!

'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde büyük bir çıkış yakalayan oyuncu İrem Helvacıoğlu, 2024 yılında sessiz sedasız sevgilisi Ural Kaspar'la nikah masasına oturmuştu.

Helvacıoğlu çok geçmeden sevenlerine müjdeli haberi vermiş ve anne olacağını duyurmuştu.

İdo Tatlıses romantizmin zirvesinde! Yasemin Şefkatli’ye ’Has Gelin’ sürprizi: Neye uğradığını şaşırdı...

15 Ekim'de kızı Sora'yı dünyaya getiren Helvacıoğlu ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Anne olduktan sonra kızıyla olan mutlu anlarını zaman zaman Instagram hesabından paylaşan ünlü oyuncu, son paylaştığı fotoğrafla takipçilerinin kalplerini ısıttı.

İdo Tatlıses romantizmin zirvesinde! Yasemin Şefkatli’ye ’Has Gelin’ sürprizi: Neye uğradığını şaşırdı...

Kızını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden Helvacıoğlu, bu kez minik kızının arkadan çekilmiş bir karesini yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı binlerce beğeni aldı...