Trend
Galeri
Trend Magazin
İdo Tatlıses romantizmin zirvesinde! Yasemin Şefkatli'ye 'Has Gelin' sürprizi: Neye uğradığını şaşırdı...
İdo Tatlıses romantizmin zirvesinde! Yasemin Şefkatli'ye 'Has Gelin' sürprizi: Neye uğradığını şaşırdı...
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında dünyaevine girdikten sonra aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları romantik anlara bir yenisini daha ekleyen ünlü şarkıcı, eşine söylediği "Allı Gelin" şarkısıyla adeta aşkını haykırdı.
Giriş Tarihi: 04.03.2026 10:26
Güncelleme Tarihi: 04.03.2026 10:29