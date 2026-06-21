Trend Galeri Trend Magazin İdo Tatlıses tozlu arşivi açtı! Babası İbrahim Tatlıses'in Babalar Günü'nü nostaljik kareyle kutladı!

İdo Tatlıses tozlu arşivi açtı! Babası İbrahim Tatlıses'in Babalar Günü'nü nostaljik kareyle kutladı!

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alan İdo Tatlıses, Babalar Günü'ne özel duygusal bir paylaşıma imza attı. Çocukluk yıllarına ait aile albümünü açan Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses ile çekilen nostaljik bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 21.06.2026 11:10 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 12:30
İdo Tatlıses tozlu arşivi açtı! Babası İbrahim Tatlıses’in Babalar Günü’nü nostaljik kareyle kutladı!

Magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden İdo Tatlıses, Babalar Günü'nde sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşıma imza attı. Aile albümünden çıkan çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses ile olan bu karesiyle kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İdo Tatlıses tozlu arşivi açtı! Babası İbrahim Tatlıses’in Babalar Günü’nü nostaljik kareyle kutladı!

Sosyal medyada hızla yayılan nostaljik fotoğrafta, İdo Tatlıses'in çocukluk yılları ve babası İbrahim Tatlıses'in gençlik hali dikkat çekti.

İdo Tatlıses tozlu arşivi açtı! Babası İbrahim Tatlıses’in Babalar Günü’nü nostaljik kareyle kutladı!

İdo paylaştığı kareye, "Babalar günümüz kutlu olsun Babam" notunu düştü.

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İdo Tatlıses tozlu arşivi açtı! Babası İbrahim Tatlıses’in Babalar Günü’nü nostaljik kareyle kutladı!

EMEL SAYIN DA RAHMETLİ BABASINI BU ÖZEL GÜNDE ANDI

Türk sanat müziğinin ve Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Emel Sayın, Babalar Günü'nde sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği nostaljik paylaşımla takipçilerine duygu dolu anlar yaşattı.

İdo Tatlıses tozlu arşivi açtı! Babası İbrahim Tatlıses’in Babalar Günü’nü nostaljik kareyle kutladı!

Usta sanatçı, babası Ahmet Sayın'ın gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

İdo Tatlıses tozlu arşivi açtı! Babası İbrahim Tatlıses’in Babalar Günü’nü nostaljik kareyle kutladı!

Yayınladığı fotoğrafa eklediği mesajla yüreklere dokunan Sayın, "Başta özlemle andığım babam olmak üzere, hayatımıza sevgileri, emekleri ve fedakârlıklarıyla dokunan tüm babaların günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

İdo Tatlıses tozlu arşivi açtı! Babası İbrahim Tatlıses’in Babalar Günü’nü nostaljik kareyle kutladı!

YEŞİLÇAM'IN USTA OYUNCUSU HÜLYA KOÇYİĞİT DE ANLAMLI BİR MESAJ YAYINLAMIŞTI

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Hülya Koçyiğit, Babalar Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından aile bağlarını gözler önüne seren çok özel bir fotoğraf paylaştı. Ünlü oyuncunun ailedeki üç kuşağı bir araya getiren paylaşımı kısa sürede büyük ilgi odağı oldu.

İdo Tatlıses tozlu arşivi açtı! Babası İbrahim Tatlıses’in Babalar Günü’nü nostaljik kareyle kutladı!

Fotoğrafta hayat arkadaşı Selim Soydan, kızı Gülşah Alkoçlar'ın eşi Ender Alkoçlar ve torunlarının eşleri bir arada yer aldı. Hülya Koçyiğit, ailedeki tüm babaları birleştiren bu karenin altına şu duygu yüklü notu düştü:

İdo Tatlıses tozlu arşivi açtı! Babası İbrahim Tatlıses’in Babalar Günü’nü nostaljik kareyle kutladı!

"İYİ Kİ HAYATIMDASINIZ..."

"Bir yanda yılların birikimi, emeği ve sevgisiyle ailemizin çınarı olan sevgili eşim; diğer yanda sevgiyle, sabırla ve sorumlulukla baba olmanın güzelliğini yaşayan canım evlatlarım… Hayatımdaki bu değerli babaları aynı karede görmek kalbimi mutlulukla dolduruyor. İyi ki varsınız, iyi ki hayatımızdasınız. Başta ailemizdeki babalar olmak üzere, tüm babaların ve baba sevgisini yüreğinde taşıyan herkesin Babalar Günü kutlu olsun." Usta oyuncunun bu içten tebriği ve aile karesi, kısa sürede binlerce beğeni ve çok sayıda tebrik yorumu aldı.

İdo Tatlıses tozlu arşivi açtı! Babası İbrahim Tatlıses’in Babalar Günü’nü nostaljik kareyle kutladı!

BİR BAŞKA DUYGUSAL BABALAR GÜNÜ PAYLAŞIMI DA PINAR ALTUĞ'DAN...

Pınar Altuğ, henüz 17 yaşındayken, hayatında çok önemli bir yere sahip olan babası Niyazi Üçer Altuğ'u geçirdiği bir trafik kazasında kaybetmişti.

İdo Tatlıses tozlu arşivi açtı! Babası İbrahim Tatlıses’in Babalar Günü’nü nostaljik kareyle kutladı!

Altuğ'un genç yaşta yaşadığı bu büyük kayıp, güzel oyuncunun hayatında derin izler bıraktı.

İdo Tatlıses tozlu arşivi açtı! Babası İbrahim Tatlıses’in Babalar Günü’nü nostaljik kareyle kutladı!

Baba hasretini her fırsatta dile getiren Pınar Altuğ, son olarak Babalar Günü'nde duygusal bir paylaşım yaptı.

İdo Tatlıses tozlu arşivi açtı! Babası İbrahim Tatlıses’in Babalar Günü’nü nostaljik kareyle kutladı!

Ünlü oyuncu, hayatındaki iki önemli erkeği; eşi Yağmur Atacan'ı ve merhum babası Niyazi Üçer'in Babalar Günü'nü kutladı.

İdo Tatlıses tozlu arşivi açtı! Babası İbrahim Tatlıses’in Babalar Günü’nü nostaljik kareyle kutladı!

Altuğ gönderisine şu notu düştü: "Babalar Gününüz Kutlu Olsun"

İdo Tatlıses tozlu arşivi açtı! Babası İbrahim Tatlıses’in Babalar Günü’nü nostaljik kareyle kutladı!

Altuğ'un takipçileri ve yakın dostları, paylaşımın altına çok sayıda beğeni yorumu bıraktı.

İdo Tatlıses tozlu arşivi açtı! Babası İbrahim Tatlıses’in Babalar Günü’nü nostaljik kareyle kutladı!

"İYİ Kİ DOĞMUŞSUNUZ"

Geçtiğimiz aylarda da hem babası Niyazi Altuğ'un hem de kardeşinin doğum gününü aynı kareyle kutlayan ünlü isim, paylaşımına düştüğü notla özlemini dile getirmişti.

İdo Tatlıses tozlu arşivi açtı! Babası İbrahim Tatlıses’in Babalar Günü’nü nostaljik kareyle kutladı!

Altuğ paylaşımına, "Doğum gününüz kutlu olsun canım babam&canım kardeşim" notunu düşmüştü.

İdo Tatlıses tozlu arşivi açtı! Babası İbrahim Tatlıses’in Babalar Günü’nü nostaljik kareyle kutladı!

Peki diğer ünlü isimlerin babalarını daha önce görmüş müydünüz?

İdo Tatlıses tozlu arşivi açtı! Babası İbrahim Tatlıses’in Babalar Günü’nü nostaljik kareyle kutladı!

ASLI ENVER

İdo Tatlıses tozlu arşivi açtı! Babası İbrahim Tatlıses’in Babalar Günü’nü nostaljik kareyle kutladı!

ASLI ENVER VE BABASI

İdo Tatlıses tozlu arşivi açtı! Babası İbrahim Tatlıses’in Babalar Günü’nü nostaljik kareyle kutladı!

YASMİN ERBİL

İdo Tatlıses tozlu arşivi açtı! Babası İbrahim Tatlıses’in Babalar Günü’nü nostaljik kareyle kutladı!

YASMİN ERBİL VE BABASI MEHMET ALİ ERBİL

İdo Tatlıses tozlu arşivi açtı! Babası İbrahim Tatlıses’in Babalar Günü’nü nostaljik kareyle kutladı!

SERENAY SARIKAYA

İdo Tatlıses tozlu arşivi açtı! Babası İbrahim Tatlıses’in Babalar Günü’nü nostaljik kareyle kutladı!

SERENAY SARIKAYA VE BABASI

İdo Tatlıses tozlu arşivi açtı! Babası İbrahim Tatlıses’in Babalar Günü’nü nostaljik kareyle kutladı!

PINAR DENİZ