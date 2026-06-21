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İdo Tatlıses tozlu arşivi açtı! Babası İbrahim Tatlıses'in Babalar Günü'nü nostaljik kareyle kutladı!
İdo Tatlıses tozlu arşivi açtı! Babası İbrahim Tatlıses'in Babalar Günü'nü nostaljik kareyle kutladı!
Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alan İdo Tatlıses, Babalar Günü'ne özel duygusal bir paylaşıma imza attı. Çocukluk yıllarına ait aile albümünü açan Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses ile çekilen nostaljik bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
Giriş Tarihi: 21.06.2026 11:10
Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 12:30