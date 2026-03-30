İhanet listesinde adı geçmişti! Caner Erdeniz'e eşi Müge Boz'dan tam destek: "Kimse kendi çıkarı için..."

Magazin dünyasını sarsan 100 milyon liralık "manifesto günlüğü" davasında adı geçen basketbolcu Caner Erdeniz'e, eşi ünlü oyuncu Müge Boz'dan çok sert ve net bir destek geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Boz, iddialar karşısında bakın neler söyledi...

Giriş Tarihi: 30.03.2026 17:06 Güncelleme Tarihi: 30.03.2026 17:12
İş insanı Burak Özberk'in, eşi Burçak Özberk'e ait olduğunu iddia ettiği "hayali senaryolar" içeren günlük notları üzerinden açtığı 100 milyon liralık boşanma davası gündeme bomba gibi düştü.

Burak Özberk, eşinin el yazısıyla tuttuğu notlarda, kendisinin oyuncu Müge Boz'un eşi basketbolcu Caner Erdeniz ve bir diğer basketbolcu Gökhan Şirin ile aldatıldığına dair itiraflar bulduğu ileri sürülmüştü. Haberlerin yayılmasının ardından gözler Müge Boz'a çevrildi.

MÜGE BOZ'DAN SERT YANIT

Eşi Caner Erdeniz'in iddiaları yalanladığı açıklamayı kendi profilinde paylaşan Müge Boz, sert bir duruş sergiledi. Boz, aile bütünlüklerine yönelik bu iddiaları kabul etmediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün böyle bir habere uyandık maalesef. Hukuki süreç başlatıldığı için kelimelerimi dikkatle seçiyorum. Bizim sevgi ve saygı ile kurduğumuz ve büyüttüğümüz ailemize, kimse sırf kendi çıkarı için iftira atamaz."

"FINDIKLARIM" PAYLAŞIMIYLA AİLE MESAJI

Müge Boz, yazılı açıklamasının hemen ardından çektiği videoyu da "Fındıklarım" notu ve nazar boncuğu emojisiyle paylaştı. Bu paylaşım, ünlü oyuncunun yaşananlara rağmen aile huzurunu koruduğu ve eşine olan güveninin tam olduğu şeklinde yorumlandı.

CANER ERDENİZ: "İTİBAR ZEDELEYİCİ BİR KURGU"

Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz de kendi açıklamasında, Burçak Özberk'i "eski bir arkadaşı" olarak tanıdığını ancak iddia edilen süreçle hiçbir ilgisinin olmadığını vurguladı.

Erdeniz paylaşımında;

"Bugün bazı basın ve dijital mecralarda yer alan, özel hayatıma ilişkin olduğu iddia edilen haberlerde ismimin gerçek dışı (yalan) şekilde geçirilmiş olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyorum.

Söz konusu haberde adı geçen kişi, tanıdığım eski bir arkadaşım olur. Baştan sona bilgimiz dahilinde ilerleyen ve yalnızca ilgili tarafları ilgilendiren bir hukuki sürecin, sadece ve sadece üçüncü kişilere "haber değeri" kazandırmak amacıyla adımın karıştırılarak sunulması oldukça rahatsız edicidir. Bu süreçle herhangi bir ilgim veya dahilim kesinlikle bulunmamaktadır. İsmimin bu şekilde anılması hem gerçek dışıdır hem de açıkça itibar zedeleyici niteliktedir.

Kişisel hayatımın ve itibarımın asılsız kurgulara konu edilmesini kabul etmiyorum. Bu doğrultuda, ilgili haber ve içeriklerle ilgili tüm hukuki haklarımı kullanacağımı ve gerekli başvuruların yapılacağını kamuoyuna saygıyla bildiririm" açıklamasında bulundu.