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İhanet ve tehdit iddialarıyla gündeme gelmişti! Sahra Işık şimdi de o konu yüzünden çıldırdı: “Umarım bir an önce kurtulurum”

Eski eşine yönelik sarsıcı aldatılma ve psikolojik şiddet iddialarının ardından yasal yollara başvuracağını açıklayan Sahra Işık, yaşadığı büyük krizin ardından yeni bir açıklama yaptı. Yaşadığı mağduriyetin peşini bırakmadığını belirten ünlü isim, sabrının artık son noktasına geldiğini bu sözlerle ilan etti.

Giriş Tarihi: 23.06.2026 12:00 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 12:04
İhanet ve tehdit iddialarıyla gündeme gelmişti! Sahra Işık şimdi de o konu yüzünden çıldırdı: Umarım bir an önce kurtulurum

Magazin gündemine düşen haber, ünlü ismin sevenlerini şoke etmişti.

İhanet ve tehdit iddialarıyla gündeme gelmişti! Sahra Işık şimdi de o konu yüzünden çıldırdı: Umarım bir an önce kurtulurum

İdris Aybirdi ile olan evliliğiyle sık sık gündeme gelen, daha önce de ayrılık aşamasına gelip evliliklerine bir şans daha tanıdıkları konuşulan Sahra Işık, bu kez yolu tamamen ayırmıştı.

İhanet ve tehdit iddialarıyla gündeme gelmişti! Sahra Işık şimdi de o konu yüzünden çıldırdı: Umarım bir an önce kurtulurum

11 AYLIK BEBEĞİ VARDI...

Geçtiğimiz yıl anne olmanın heyecanını yaşayan ve sosyal medya hesabından ailesiyle mutluluk pozları veren Işık, evliliğindeki krizi aşamadı. Ünlü yarışmacı, bu kez ayrılık kararını resmen duyurmuştu.

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İhanet ve tehdit iddialarıyla gündeme gelmişti! Sahra Işık şimdi de o konu yüzünden çıldırdı: Umarım bir an önce kurtulurum

Sahra Işık, Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı notla evliliğin resmen bittiğini takipçilerine şu sözlerle açıklamıştı:

İhanet ve tehdit iddialarıyla gündeme gelmişti! Sahra Işık şimdi de o konu yüzünden çıldırdı: Umarım bir an önce kurtulurum

"Birlikte aldığımız ortak kararla evliliğimizi sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırdık. Hayatımızdaki en kıymetli bağ olan 11 aylık bebeğimizin huzuru ve mutluluğu her zaman önceliğimiz olmaya devam edecektir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve hassasiyet için teşekkür ederiz."

İhanet ve tehdit iddialarıyla gündeme gelmişti! Sahra Işık şimdi de o konu yüzünden çıldırdı: Umarım bir an önce kurtulurum

ESKİ EŞİ HAKKINDA ŞOKE EDEN İDDİALAR!

Boşandıktan sonra oğluyla kendine yeni bir hayat kuran Sahra Işık son olarak sosyal medya hesabından dikkat çeken iddialarda bulundu. Instagram hesabından uzun bir yazı paylaşan Işık iddialarında şu ifadelere yer verdi: "Susmaktan yoruldum.. Madem devam eden bir psikolojik şiddete,tehdit mesajlarına,çocuğumun benden alınmasıyla tehdit ediliyorum.. Artık susma vakti değil konuşma vaktidir.. Konuşmaya başlamadan önce uzaklaştırma kararı alacağımı bildirmek isterim. Gelelim asıl olaylara 08.05.26 tarihinde boşandığım eski eşimin boşanmadan önce benim de tanıdığım aynı masada oturduğum takipleştiğim kadınla ilişkisi olduğunu boşandıktan sonra öğrendim. Ve boşanmadan hemen sonra kendisiyle santorini adasın da tatile gidip döndükten sonra kapıma gelip bana bir sürü mesaj atması rahatsız etmesi artık durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Anlaşmalı boşanmada bebeğimizi göreceği günler belli olmasına rağmen ne zaman istediyse çocuğumuzu göstermeye devam etmeme rağmen birlikte olduğu kadının yanından uzaklaşıp beni arayıp çocuğumla tehdit etmesi sonraki zamanlar çocuk için ödeyeceği iştirak nafakasını ödemeyeceğini söylemesi küfür ve tehditlere devam etmesi şuan Amerika'da kadınla tatil yaparken bile bana bir çok taciz tehdit mesajı atmaya devam etmesi bardağı taşıran son damla oldu. Ben kendi adıma hiç bir şey talep etmedim sadece çocuğum için bir nafaka alıyorum( Bu nafaka da benim istediğim değil onun belirlediği bir nafaka oldu.) Buna rağmen yapılması gerekenleri yapmayıp beni sürekli çocuğumu almakla tehdit ediyor. Bu insanların utanması olmadığı gibi tek derdi bebeğini sağlıkla sevgi ve huzurla büyütmeye çalışan bir anneye bu psikolojik şiddetin devam etmesine artık susmayacağım. Gereken neyse onu yapacağıma şerefim ve namusum üzerine söz veriyorum. Allah var gam yok... Kimseden korkmuyorum. Yaşadığım bu baskının son bulmasını temenni ediyorum. Bunu yaşayan birçok kadın var biliyorum. Yalnız olmadığımı biliyorum."

İhanet ve tehdit iddialarıyla gündeme gelmişti! Sahra Işık şimdi de o konu yüzünden çıldırdı: Umarım bir an önce kurtulurum

Dün yaşanan bu ifşa dalgasının ve hukuki süreç hamlesinin yankıları sürerken, Sahra Işık cephesinden bir hamle daha geldi. Eski eşine yönelik iddialarının ardından hayatında yeni bir sayfa açmak isteyen ünlü isim, bu kez geçmişin izlerini tamamen temizlemek isterken beklenmedik bir engelle karşılaştı.

İhanet ve tehdit iddialarıyla gündeme gelmişti! Sahra Işık şimdi de o konu yüzünden çıldırdı: Umarım bir an önce kurtulurum

"BU SOYADINI KULLANMAK İSTEMİYORUM"

Yaşadığı durum karşısında sabrının son noktasına gelen Işık, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden siyah arka plan üzerine beyaz yazıyla şu sitem dolu notu paylaştı:

"Bu soyadını kullanmak istemiyorum. Instagram silmeme izin vermiyor. Ne yaptıysak olmadı ama sürekli uğraşıyorum. Umarım bir an önce kurtulurum."

Haber Girişi Gözde Nur - Editör