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İhanet ve tehdit iddialarıyla gündeme gelmişti! Sahra Işık şimdi de o konu yüzünden çıldırdı: “Umarım bir an önce kurtulurum”
İhanet ve tehdit iddialarıyla gündeme gelmişti! Sahra Işık şimdi de o konu yüzünden çıldırdı: “Umarım bir an önce kurtulurum”
Eski eşine yönelik sarsıcı aldatılma ve psikolojik şiddet iddialarının ardından yasal yollara başvuracağını açıklayan Sahra Işık, yaşadığı büyük krizin ardından yeni bir açıklama yaptı. Yaşadığı mağduriyetin peşini bırakmadığını belirten ünlü isim, sabrının artık son noktasına geldiğini bu sözlerle ilan etti.
Giriş Tarihi: 23.06.2026 12:00
Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 12:04