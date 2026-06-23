İhanet ve tehdit iddialarıyla gündeme gelmişti! Sahra Işık şimdi de o konu yüzünden çıldırdı: “Umarım bir an önce kurtulurum”

ESKİ EŞİ HAKKINDA ŞOKE EDEN İDDİALAR!

Boşandıktan sonra oğluyla kendine yeni bir hayat kuran Sahra Işık son olarak sosyal medya hesabından dikkat çeken iddialarda bulundu. Instagram hesabından uzun bir yazı paylaşan Işık iddialarında şu ifadelere yer verdi: "Susmaktan yoruldum.. Madem devam eden bir psikolojik şiddete,tehdit mesajlarına,çocuğumun benden alınmasıyla tehdit ediliyorum.. Artık susma vakti değil konuşma vaktidir.. Konuşmaya başlamadan önce uzaklaştırma kararı alacağımı bildirmek isterim. Gelelim asıl olaylara 08.05.26 tarihinde boşandığım eski eşimin boşanmadan önce benim de tanıdığım aynı masada oturduğum takipleştiğim kadınla ilişkisi olduğunu boşandıktan sonra öğrendim. Ve boşanmadan hemen sonra kendisiyle santorini adasın da tatile gidip döndükten sonra kapıma gelip bana bir sürü mesaj atması rahatsız etmesi artık durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Anlaşmalı boşanmada bebeğimizi göreceği günler belli olmasına rağmen ne zaman istediyse çocuğumuzu göstermeye devam etmeme rağmen birlikte olduğu kadının yanından uzaklaşıp beni arayıp çocuğumla tehdit etmesi sonraki zamanlar çocuk için ödeyeceği iştirak nafakasını ödemeyeceğini söylemesi küfür ve tehditlere devam etmesi şuan Amerika'da kadınla tatil yaparken bile bana bir çok taciz tehdit mesajı atmaya devam etmesi bardağı taşıran son damla oldu. Ben kendi adıma hiç bir şey talep etmedim sadece çocuğum için bir nafaka alıyorum( Bu nafaka da benim istediğim değil onun belirlediği bir nafaka oldu.) Buna rağmen yapılması gerekenleri yapmayıp beni sürekli çocuğumu almakla tehdit ediyor. Bu insanların utanması olmadığı gibi tek derdi bebeğini sağlıkla sevgi ve huzurla büyütmeye çalışan bir anneye bu psikolojik şiddetin devam etmesine artık susmayacağım. Gereken neyse onu yapacağıma şerefim ve namusum üzerine söz veriyorum. Allah var gam yok... Kimseden korkmuyorum. Yaşadığım bu baskının son bulmasını temenni ediyorum. Bunu yaşayan birçok kadın var biliyorum. Yalnız olmadığımı biliyorum."