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İhtişamdan gözler kamaştı, görenler lüks otel sandı! Popçu Berkay Şahin'in o devasa bahçeli evi ezber bozdu...
İhtişamdan gözler kamaştı, görenler lüks otel sandı! Popçu Berkay Şahin'in o devasa bahçeli evi ezber bozdu...
Geçtiğimiz aylarda 3. kez anne-baba olmaya hazırlandıklarını müjdeleyerek magazin gündeminde dikkat çeken Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çifti, bu kez lüks yuvalarıyla adından söz ettirdi. Özlem Ada Şahin'in sosyal medya hesabından paylaştığı havuz başı ve devasa bahçe kareleri, takipçileri şaşkına çevirdi…
Giriş Tarihi: 15.06.2026 15:01
Güncelleme Tarihi: 15.06.2026 15:02