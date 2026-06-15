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İhtişamdan gözler kamaştı, görenler lüks otel sandı! Popçu Berkay Şahin'in o devasa bahçeli evi ezber bozdu...

Geçtiğimiz aylarda 3. kez anne-baba olmaya hazırlandıklarını müjdeleyerek magazin gündeminde dikkat çeken Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çifti, bu kez lüks yuvalarıyla adından söz ettirdi. Özlem Ada Şahin'in sosyal medya hesabından paylaştığı havuz başı ve devasa bahçe kareleri, takipçileri şaşkına çevirdi…

Giriş Tarihi: 15.06.2026 15:01 Güncelleme Tarihi: 15.06.2026 15:02
İhtişamdan gözler kamaştı, görenler lüks otel sandı! Popçu Berkay Şahin’in o devasa bahçeli evi ezber bozdu...

Magazin dünyasının sevilen çiftleri arasında yer alan ünlü şarkıcı Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin, mutlu evliliklerinde yeni bir heyecan yaşıyor.

İhtişamdan gözler kamaştı, görenler lüks otel sandı! Popçu Berkay Şahin’in o devasa bahçeli evi ezber bozdu...

2016 yılında hayatlarını birleştiren ünlü ikili, 2017'de ilk göz ağrıları Arya'yı, 2019 yılında ise ikinci kızları Zeynep Mira'yı kucaklarına alarak anne-baba olma sevinci yaşamıştı.

İhtişamdan gözler kamaştı, görenler lüks otel sandı! Popçu Berkay Şahin’in o devasa bahçeli evi ezber bozdu...

MART AYINDA MÜJDEYİ VERMİŞLERDİ: ÜÇÜNCÜ BEBEK DE KIZ!

Geçtiğimiz mart ayında sevenlerine müjdeli haberi veren ve ailelerinin genişleyeceğini duyuran ünlü çift, üçüncü kez anne-baba olmanın heyecanını taşıyor. Başarılı popçu Berkay, heyecanla bekledikleri üçüncü evlatlarının cinsiyetinin de kız olacağını açıklayarak mutluluğunu hayranlarıyla paylaşmıştı.

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İhtişamdan gözler kamaştı, görenler lüks otel sandı! Popçu Berkay Şahin’in o devasa bahçeli evi ezber bozdu...

"BURASI OTEL DEĞİL..."

Genişleyen aileleriyle birlikte günlerin tadını çıkaran Özlem Ada Şahin, son olarak sosyal medya hesabından ucu bucağı görünmeyen devasa bir bahçe ve havuz başından keyifli kareler yayınladı.

İhtişamdan gözler kamaştı, görenler lüks otel sandı! Popçu Berkay Şahin’in o devasa bahçeli evi ezber bozdu...

İhtişamıyla göz kamaştıran bu alanı lüks bir tatil köyü zanneden bir takipçisi, Şahin'e otellerdeki hijyen standartlarına dikkat etmesi gerektiği yönünde bir tavsiyede bulundu.

İhtişamdan gözler kamaştı, görenler lüks otel sandı! Popçu Berkay Şahin’in o devasa bahçeli evi ezber bozdu...

Gelen bu yoruma kayıtsız kalmayan ünlü isim, verdiği yanıtla sosyal medyanın diline düştü.

İhtişamdan gözler kamaştı, görenler lüks otel sandı! Popçu Berkay Şahin’in o devasa bahçeli evi ezber bozdu...

Takipçisine doğrudan cevap veren Özlem Ada Şahin, "Burası otel değil ev" ifadelerini kullanarak, lüks tesis sanılan o ihtişamlı yerin aslında kendi şahsi mülkleri olduğunu belirtti.

İhtişamdan gözler kamaştı, görenler lüks otel sandı! Popçu Berkay Şahin’in o devasa bahçeli evi ezber bozdu...

Sosyal medya kullanıcılarının ağzını açık bırakan bu lüks ev ve şaşırtıcı diyalog, kısa sürede internette en çok konuşulanlar arasına girdi.

İhtişamdan gözler kamaştı, görenler lüks otel sandı! Popçu Berkay Şahin’in o devasa bahçeli evi ezber bozdu...

İŞTE ÜNLÜ ÇİFTİN LÜKS EVİ!

İhtişamdan gözler kamaştı, görenler lüks otel sandı! Popçu Berkay Şahin’in o devasa bahçeli evi ezber bozdu...

İŞTE ÜNLÜ ÇİFTİN LÜKS EVİ!

İhtişamdan gözler kamaştı, görenler lüks otel sandı! Popçu Berkay Şahin’in o devasa bahçeli evi ezber bozdu...

İŞTE ÜNLÜ ÇİFTİN LÜKS EVİ!

İhtişamdan gözler kamaştı, görenler lüks otel sandı! Popçu Berkay Şahin’in o devasa bahçeli evi ezber bozdu...

İŞTE ÜNLÜ ÇİFTİN LÜKS EVİ!

İhtişamdan gözler kamaştı, görenler lüks otel sandı! Popçu Berkay Şahin’in o devasa bahçeli evi ezber bozdu...

Ünlüler dünyasının merak edilen isimleri ve evleri, bu sıralar sosyal medyada çok konuşuluyor. Göz alıcı evleriyle dikkat çeken ünlü isimler, yaşamlarıyla merak konusu oluyor.

İşte sizler için derlediğimiz birbirinden ünlü isimlerin evleri!

İhtişamdan gözler kamaştı, görenler lüks otel sandı! Popçu Berkay Şahin’in o devasa bahçeli evi ezber bozdu...

KIVANÇ TATLITUĞ

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in kütük evi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Doğal yapısı ve zarif dekorasyonuyla öne çıkan yaşam alanı, kullanıcılar tarafından büyük ilgi ve beğeniyle karşılandı.

İhtişamdan gözler kamaştı, görenler lüks otel sandı! Popçu Berkay Şahin’in o devasa bahçeli evi ezber bozdu...

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, ilk kez 2008 yılında Aşk-ı Memnu dizisinin setinde tanıştı. Aynı projede başlayan dostlukları, zamanla yerini güçlü ve kalıcı bir ilişkiye bıraktı.

İhtişamdan gözler kamaştı, görenler lüks otel sandı! Popçu Berkay Şahin’in o devasa bahçeli evi ezber bozdu...

İlişkilerinin kısa süre içinde ciddileşmesiyle birlikte ünlü çift, evlilik yolunda önemli bir adım atmaya karar verdi.

İhtişamdan gözler kamaştı, görenler lüks otel sandı! Popçu Berkay Şahin’in o devasa bahçeli evi ezber bozdu...

Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı Başak Dizer, 2016 yılında hayatlarını birleştirdi. Ünlü çift, 2022'de dünyaya gelen oğulları Kurt Efe ile anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Tatlıtuğ ailesinin birlikte yaşadığı ev ise estetik detayları, modern tasarımı ve zarif atmosferiyle kısa sürede büyük ilgi görerek dikkatleri üzerine topladı.

İhtişamdan gözler kamaştı, görenler lüks otel sandı! Popçu Berkay Şahin’in o devasa bahçeli evi ezber bozdu...

Stil danışmanı Başak Dizer'in kendine has zevki, evin dekorasyonunda da açıkça hissediliyor.

İhtişamdan gözler kamaştı, görenler lüks otel sandı! Popçu Berkay Şahin’in o devasa bahçeli evi ezber bozdu...

Bir moda dergisi çekimini andıran ev, özel üretim oturma grupları ve titizlikle seçilen mobilyaları sayesinde dikkat çekici ve özgün bir ambiyans kazandı.

İhtişamdan gözler kamaştı, görenler lüks otel sandı! Popçu Berkay Şahin’in o devasa bahçeli evi ezber bozdu...

Özenle tercih edilen tablolar ve dekoratif aksesuarlar, mekâna farklı bir ruh kazandırarak evin genel havasını baştan sona yenilemiş durumda.

İhtişamdan gözler kamaştı, görenler lüks otel sandı! Popçu Berkay Şahin’in o devasa bahçeli evi ezber bozdu...

Çiftin evinde modern detaylarla vintage parçaların yakaladığı dengeli uyum öne çıkıyor. Farklı dönemlere ait bu dokuların birleşimi, yaşam alanına hem samimi bir sıcaklık hem de güçlü bir stil kimliği kazandırıyor.

İhtişamdan gözler kamaştı, görenler lüks otel sandı! Popçu Berkay Şahin’in o devasa bahçeli evi ezber bozdu...

Dekorasyonda pop-art etkileriyle birlikte doğadan esinlenen renkli ve enerjik parçalar ön plana çıkıyor.

İhtişamdan gözler kamaştı, görenler lüks otel sandı! Popçu Berkay Şahin’in o devasa bahçeli evi ezber bozdu...

Pop-art stilinin en dikkat çekici yansımalarından biri, evin koridor kısmında kendini gösteriyor.

İhtişamdan gözler kamaştı, görenler lüks otel sandı! Popçu Berkay Şahin’in o devasa bahçeli evi ezber bozdu...

Koridorda konumlandırılan pembe ayna, sosyal medyada en çok konuşulan detaylar arasında yer aldı. Cesur rengi ve dikkat çekici tasarımıyla öne çıkan parça, kullanıcıların beğenisini toplamayı başardı.

İhtişamdan gözler kamaştı, görenler lüks otel sandı! Popçu Berkay Şahin’in o devasa bahçeli evi ezber bozdu...

Oturma alanında çizgili bir koltuk tercih eden çift, dikdörtgen formdaki cam sehpayla dekorasyona modern bir hava kazandırdı.