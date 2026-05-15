İki eski başkanın yalı kavgası! Son gülen kim olacak Ünal Aysal mı Serdar Bilgili mi?
Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal ile Beşiktaş'ın eski başkanı Serdar Bilgili, Muhsinzade Yalısı yüzünden savaş halinde! Ünal Aysal'ın 2019'da kapısına kilit vurduğu otelini geçen yıl Bilgili, icra yoluyla 3 milyar 200 milyon TL'ye almıştı. Ünal Aysal, mülkün devriyle ilgili 10'a yakın da dava açmış. Geçtiğimiz günlerde de davalar Yargıtay'a taşınmış, şimdi yeni bir süreç başlıyor.
Giriş Tarihi: 15.05.2026 06:27
Güncelleme Tarihi: 15.05.2026 06:31