İki eski başkanın yalı kavgası! Son gülen kim olacak Ünal Aysal mı Serdar Bilgili mi?

Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal ile Beşiktaş'ın eski başkanı Serdar Bilgili, Muhsinzade Yalısı yüzünden savaş halinde! Ünal Aysal'ın 2019'da kapısına kilit vurduğu otelini geçen yıl Bilgili, icra yoluyla 3 milyar 200 milyon TL'ye almıştı. Ünal Aysal, mülkün devriyle ilgili 10'a yakın da dava açmış. Geçtiğimiz günlerde de davalar Yargıtay'a taşınmış, şimdi yeni bir süreç başlıyor.

BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 15.05.2026 06:27 Güncelleme Tarihi: 15.05.2026 06:31
Muhsinzade Yalısı'nı 2006'da 55 milyon dolar harcayarak otele çeviren ve işletmesini eski eşi Ahu Aysal'a veren Ünal Aysal'ın, 2019'da kapısına kilit vurduğu otelini geçen yıl kaybettiğini okumuştuk.

İcra yoluyla satılan otelin yeni sahibi, 3 milyar 200 milyon TL teklifiyle Serdar Bilgili'nin şirketi olmuştu. Her yerde böyle yazılıp çizilince, benim gibi herkes otelin Serdar Bilgili'nin şirketine geçtiğini düşünmüştü. Meğer öyle olmamış!

Öğrendim ki Ünal Aysal, Muhsinzade Yalısı'ndaki oteli kapatmış ama ofis olarak kullanıyormuş. "Otelin başkasına satışı, mülkiyetinin devri veya işletmesinin devri mevzu bahis değil" diyerek 10'a yakın da dava açmış.

Geçtiğimiz günlerde de davalar Yargıtay'a taşınmış ve yeni bir süreç başlıyormuş. Kısaca Muhsinzade Yalısı bilmecesi halen devam ediyor ama yalıyı Ünal Aysal kullanıyor.

Bakalım Serdar Bilgili bu dillere destan yalıyı alabilecek mi yoksa hevesi kursağında mı kalacak. Son gülenin kim olacağını çok merak ediyorum.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör