Trend Galeri Trend Magazin "İkinci evim" dediği Türkiye'ye geldi: Felipe Melo ve eşi Kapadokya'da tatil yaptı! En büyük korkusuyla bakın nasıl yüzleşti...

"İkinci evim" dediği Türkiye'ye geldi: Felipe Melo ve eşi Kapadokya'da tatil yaptı! En büyük korkusuyla bakın nasıl yüzleşti...

Bir dönem Galatasaray formasıyla adından söz ettiren Felipe Melo, "Türkiye ikinci evim" sözünü bu kez eşi Roberta Nagel ile çıktığı Kapadokya yolculuğunda pekiştirdi. Nagel, bu seyahatte kendi sınırlarını aşarak dikkat çeken anlar yaşadı…

MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 19.04.2026 06:42
İkinci evim dediği Türkiye’ye geldi: Felipe Melo ve eşi Kapadokya’da tatil yaptı! En büyük korkusuyla bakın nasıl yüzleşti...

Bir dönem Galatasaray'da fırtınalar estiren Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, geçtiğimiz hafta eşi Roberta Nagel ile Türkiye'ye geldi. "İkinci evime geldim" diyen Melo, eşiyle birlikte önce Kapadokya'da romantik bir tatil yaptı.

İkinci evim dediği Türkiye’ye geldi: Felipe Melo ve eşi Kapadokya’da tatil yaptı! En büyük korkusuyla bakın nasıl yüzleşti...

Roberta Nagel, bu seyahatte korkularıyla da yüzleşti. Peri Bacalarını gezip yöresel lezzetlerin tadına bakan çift, ertesi gün de balona binmek istedi. Ancak Nagel'in yükseklik korkusu vardı. Eşinin de desteğiyle korkusuyla yüzleşen Nagel, balona binmeyi kabul etti. Balon yükselirken önce yere oturan ünlü yıldız, ardından telefonuyla oynayıp dikkatini dağıtmaya çalıştı. Ardından Felipe Melo'nun da ısrarıyla tüm cesaretini topladı ve ayağa kalktı. Nagel, gördüğü Kapadokya manzarası karşısında büyülendi. Eşine sarılıp etrafı izleyen Roberta Nagel ardından hatıra fotoğrafları çekip yükseklik korkusunu unuttu.

İkinci evim dediği Türkiye’ye geldi: Felipe Melo ve eşi Kapadokya’da tatil yaptı! En büyük korkusuyla bakın nasıl yüzleşti...

Roberta, yaşadığı unutulmaz anıyı şöyle anlattı: "Korku her zaman sizi küçük tutmaya çalışır. Ama gerçek inanç onu alt etmenizi sağlar! Kapadokya'da, sıcak hava balonunun içinde, en büyük korkularımdan biri olan yükseklikle yüzleştim. Ve bu sadece yolculukla ilgili değildi, aynı zamanda bir karar verme meselesiydi. Çünkü bir noktada şunu anlıyorsunuz: Ya gerçekle yüzleşirsiniz ya da hissettiklerinizle sınırlı bir şekilde yaşamaya devam edersiniz.

İkinci evim dediği Türkiye’ye geldi: Felipe Melo ve eşi Kapadokya’da tatil yaptı! En büyük korkusuyla bakın nasıl yüzleşti...

Cesaret, korkunun yokluğu değil, ona boyun eğmemeyi seçmektir. Korku, oraya ulaşamayacağınıza sizi ikna etmeye çalışacaktır. Sizi felç etmeye çalışan hiçbir şeyle pazarlık etmeyin! Bugün bir yüksekliği aştım. Ama en önemlisi, yapamayacağımı düşündüğüm bir benliğimi alt ettim. Siz de geri çekilmeyin ve ileriye adım atmayı tercih edin."

İkinci evim dediği Türkiye’ye geldi: Felipe Melo ve eşi Kapadokya’da tatil yaptı! En büyük korkusuyla bakın nasıl yüzleşti...

Roberta ve eşi Melo, Kapadokya'dan güzel anılarla döndü. Roberta ise yükseklik korkusuyla yüzleşmek için en doğru adreslerden birini seçmiş oldu. Çift ömür boyu unutmayacakları bir seyahat yaptı. Kapadokya'yı hem albümlerine hem de gönüllerine kazıdıklarına eminim...

ARKADAŞLARINA HEDİYELER ALDI
Roberta Nagel ve Felipe Melo, İstanbul'da kısa bir tura çıkmayı da ihmal etmedi. Her turistin İstanbul'daki ilk durağı olan Kapalıçarşı'ya da gitti. Nagel, "Türk baharatlarını görmek ve satın almak isteyen herkes için mutlaka görülmesi gereken bir yer. Ben de fırsatı değerlendirerek sevdiklerim için hediyeler ve ikramlıklar aldım" dedi. Çift, alışveriş ardından kebap yemeyi de ihmal etmedi.

İkinci evim dediği Türkiye’ye geldi: Felipe Melo ve eşi Kapadokya’da tatil yaptı! En büyük korkusuyla bakın nasıl yüzleşti...

TÜRKİYE'YE HAYRAN KALAN DİĞER İSİM DÜNYACA ÜNLÜ OYUNCU JASON STATHAM OLMUŞTU

2010 yılından beri İngiliz model ve oyuncu Rosie Huntington ile birlikte olan dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham, tatil için Antalya'yı tercih etti.

İkinci evim dediği Türkiye’ye geldi: Felipe Melo ve eşi Kapadokya’da tatil yaptı! En büyük korkusuyla bakın nasıl yüzleşti...

Çekimlerinin büyük kısmı Antalya'da yapılan Servet Operasyonu filmi için bir dönem Serik'in Belek bölgesinde konaklayan Jason Statham, bölgeye olan ilgisini sürdürmeye devam ediyor.

İkinci evim dediği Türkiye’ye geldi: Felipe Melo ve eşi Kapadokya’da tatil yaptı! En büyük korkusuyla bakın nasıl yüzleşti...

Aksiyon filmlerinin sevilen yıldızı, bu kez tatil anlarını takipçileriyle paylaştı.

İkinci evim dediği Türkiye’ye geldi: Felipe Melo ve eşi Kapadokya’da tatil yaptı! En büyük korkusuyla bakın nasıl yüzleşti...

Ünlü oyuncu, kaldığı otelin mağara konseptli havuzunda çocuğuyla birlikte verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.

İkinci evim dediği Türkiye’ye geldi: Felipe Melo ve eşi Kapadokya’da tatil yaptı! En büyük korkusuyla bakın nasıl yüzleşti...

Jason Statham'ın paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi görürken, binlerce beğeni ve yorum aldı.

İkinci evim dediği Türkiye’ye geldi: Felipe Melo ve eşi Kapadokya’da tatil yaptı! En büyük korkusuyla bakın nasıl yüzleşti...

Karizmatik oyuncu Jason Statham'ın 2 çocuğu bulunuyor.

İkinci evim dediği Türkiye’ye geldi: Felipe Melo ve eşi Kapadokya’da tatil yaptı! En büyük korkusuyla bakın nasıl yüzleşti...

DÜNYACA ÜNLÜ İÇERİK ÜRETİCİSİ MARVİN ACHİ, TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVDİ

Dünyaca ünlü içerik üreticisi Marvin Achi, farklı kültürleri ve farklı kültürdeki insanları tanımak için Dünya turuna çıktı. Dünya turu kapsamında İstanbul'u ziyaret eden Achi, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

İkinci evim dediği Türkiye’ye geldi: Felipe Melo ve eşi Kapadokya’da tatil yaptı! En büyük korkusuyla bakın nasıl yüzleşti...

Ekibi ile birlikte Taksim'den yürüyerek Kapalı Çarşı'ya gelen Achi, İstanbul'un tarihi ve kültürel güzelliklerini anlık olarak sosyal medya hesabı üzerinden canlı bir şekilde takipçileriyle paylaştı.

İkinci evim dediği Türkiye’ye geldi: Felipe Melo ve eşi Kapadokya’da tatil yaptı! En büyük korkusuyla bakın nasıl yüzleşti...

Binlerce kişinin izlediği yayının sahibi Achi, en çok da Türkiye'nin insanlarını sevdiğini dile getirdi. Türkiye'de tura devam edeceğini söyleyen Achi, Konya, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kapadokya gibi yerleri de ziyaret edeceğini belirtti.

İkinci evim dediği Türkiye’ye geldi: Felipe Melo ve eşi Kapadokya’da tatil yaptı! En büyük korkusuyla bakın nasıl yüzleşti...

'TÜRKİYE'YE MUTLAKA GELMELİSİNİZ'

İçerik Üreticisi Marvin Achi, "Türkiye'yi çok seviyorum, buraya gelmek için uzun zamandan beri bekliyordum. Bunu çok uzun zamandan beri planladım. Kültürler hakkında bilgi sahibi olmak için Dünya turundayım. En çok ziyaret etmek istediğim ülkelerden bir tanesi Türkiye'ydi ve şu an buradayım.

İkinci evim dediği Türkiye’ye geldi: Felipe Melo ve eşi Kapadokya’da tatil yaptı! En büyük korkusuyla bakın nasıl yüzleşti...

"TÜRKİYE HER ŞEYE SAHİP"

Beklentim aslında bu kadar değildi, ama geldikten sonra yemekler gördüm sevgi ve karşılaştığım olaylar beni aşırı mutlu etti. Takipçilerim beni uzun zamandan beri Türkiye'ye davet ediyorlardı. İlk defa geldim ve çok mutluyum. Beni en çok mutlu eden şey Türkiye'deki insanların hoşgörüsü ve sevgisiydi. Türkiye'ye mutlaka gelmelisiniz. Türkiye'nin çok farklı bölümleri var. Sahiller, şehirler, dükkanlar, hastaneler... Türkiye her şeye sahip. Türkiye'nin farklı illerini ziyaret etmeyi düşünüyorum. Şu anda İstanbul'dayım. Konya'ya, Kapadokya'ya, Gaziantep'e, Kahramanmaraş'a ve ismini hatırlayamadığım birçok yere seyahat etmeyi planlıyorum" dedi.

İkinci evim dediği Türkiye’ye geldi: Felipe Melo ve eşi Kapadokya’da tatil yaptı! En büyük korkusuyla bakın nasıl yüzleşti...

'KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BİZE EŞLİK ETTİ'

Marvin Achi'nin arkadaşı Türk İçerik Üreticisi Ediz Özcan, "Marvin ile bir ay öncesinde kontağa geçtik. Kendisi Türkiye'ye gelmek istediğini söyledi. Biz de elimizden geldiği kadarıyla kendisine yardımcı olmaya çalıştık. Sağ olsunlar hem kendi arkadaşları hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı, bize eşlik ettiler rehber sağladılar ve koruma sağladılar. Şu an Türkiye'nin güzel ve kültürel yanlarını göstermek istiyoruz.

İkinci evim dediği Türkiye’ye geldi: Felipe Melo ve eşi Kapadokya’da tatil yaptı! En büyük korkusuyla bakın nasıl yüzleşti...

Bundan bir öncesinde Speed adlı içerik üreticisi gelmişti. Orada yurt dışına karşı güzel bir izlenim verememiştik. Vermemiz gerekiyordu. Herkesten bunun için özür diliyoruz. Bunun içinde elimizden geldiği kadarıyla en iyisi olmasını istedik. Dolayısıyla rehber eşliğinde güzel Türkiye'mizin tanıtımını turistlere karşı yapmak için güzel bir şekilde ağırladık. Türkiye'nin belli noktalarını gezmeye de devam edecek" diye konuştu.

İkinci evim dediği Türkiye’ye geldi: Felipe Melo ve eşi Kapadokya’da tatil yaptı! En büyük korkusuyla bakın nasıl yüzleşti...

YABANCI İSİMLERİNDE UĞRAK DURAKLARINDAN BİRİ DE: KARS!

Yabancı turistlerin yeni gözdesi Kars! Geçen hafta ülkemizi ziyaret eden dünyaca ünlü konuklar, donan Çıldır Gölü üzerinde yapılan partiye katılıp uçsuz bucaksız beyaz manzaraya hayran kaldılar.

İkinci evim dediği Türkiye’ye geldi: Felipe Melo ve eşi Kapadokya’da tatil yaptı! En büyük korkusuyla bakın nasıl yüzleşti...

AKIN AKIN KARS'A GELİYORLAR
Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz, sadece deniz, kum ve güneşiyle değil, kış turizmiyle de ilgi çekiyor!

İkinci evim dediği Türkiye’ye geldi: Felipe Melo ve eşi Kapadokya’da tatil yaptı! En büyük korkusuyla bakın nasıl yüzleşti...

Son dönemin yükselen tatil destinasyonlarından biri de Kars! Şehrin kayak merkezi Sarıkamış'a sadece yerliler değil, yabancı turistler de akın ediyor.

İkinci evim dediği Türkiye’ye geldi: Felipe Melo ve eşi Kapadokya’da tatil yaptı! En büyük korkusuyla bakın nasıl yüzleşti...

Şehir geçtiğimiz günlerde yurtdışından gelen birbirinden ünlü konukları ağırladı.

İkinci evim dediği Türkiye’ye geldi: Felipe Melo ve eşi Kapadokya’da tatil yaptı! En büyük korkusuyla bakın nasıl yüzleşti...

Birleşik Krallık'ta yaşayan, David Guetta ve Steve Angello gibi isimlerle birlikte sahneye çıkan DJ ve müzik prodüktörü Louis Bekk, Londra'da yaşayan manken Gabriele Gzimailaite, Orta Doğu'da geniş bir hayran kitlesi olan Dubai'de yaşayan Rama Mourad da Kars'a geldi.

İkinci evim dediği Türkiye’ye geldi: Felipe Melo ve eşi Kapadokya’da tatil yaptı! En büyük korkusuyla bakın nasıl yüzleşti...

GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE'YE HAYRAN KALAN İKİ İSİM İSE ALEXıS SANCHEZ VE MICHELLE CARVALHO OLDU!

Sevila'da oynayan dünyaca ünlü futbolcu Alexis Sanchez ile yaşadığı aşkla adını duyuran Brezilyalı manken Michelle Carvalho, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi.

İkinci evim dediği Türkiye’ye geldi: Felipe Melo ve eşi Kapadokya’da tatil yaptı! En büyük korkusuyla bakın nasıl yüzleşti...

58 kilodan 100 kiloya çıkmasıyla gündeme gelen ve büyük beden manken olan Carvalho, İstanbul'u karış karış gezdi.