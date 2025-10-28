Trend Galeri Trend Magazin İkinci kez anne olmanın sevincini yaşamıştı! Oyuncu Jennifer Lawrence yaşadığı kaygıyı anlattı: "Uyuduğu her an öldüğünü sanıyordum"

'Açlık Oyunları' film serisiyle adını Hollywood dünyasına altın harflerle yazdıran Jennifer Lawrence, 6 ay önce ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Lawrence bu süreçte yaşadığı kaygıyı ilk kez açıkladı.

Giriş Tarihi: 28.10.2025 11:10
'Açlık oyunları' ve 'Uzay Avcıları' gibi unutulmaz filmlerde boy gösteren oyuncu Jennifer Lawrence, performansıyla en beğenilen aktirsler arasında yer alıyor.

Ünlü oyuncu kariyerinin yanında özel hayatıyla da bir hayli merak ediliyor.

35 yaşındaki yabancı oyuncu 2019 yılında sanar galerisi direktörü Cooke Maroney ile evlenmiş, bu evliliğinden ise 2022 yılında bir oğulları dünyaya gelmişti.

6 ay önce yeniden anne olan Lawrence The New Yorker'a verdiği röportajda hem bebeğinin cinsiyetini açıkladı hem de yaşadığı kaygı dolu süreci anlattı.

"UYUDUĞU HER AN ÖLDÜĞÜNÜ SANIYORDUM"

Bir oğlu daha dünyaya gelen Lawrence şunları söyledi: "İkinci çocuğumda doğum sonrası dönemim daha kötü geçti. Uyuduğu her an öldüğünü sanıyordum. Hayatını, beni veya ailesini sevmediği için ağladığını sanıyordum. Her şeyi yanlış yaptığımı ve çocuklarımın hayatını mahvedeceğimi düşünüyordum"

Ünlü oyuncunun yapmış olduğu açıklamalar kısa sürede yabancı basında ses getirdi.

JENNİFER LAWRENCE KİMDİR?

Jennifer Shrader Lawrence, Kentucky'de bulunan Kammerer Middle School ismindeki okulda okumuştur. Liseden 2 14 yaşında oyuncu olmaya karar verdiğinde ailesiyle birlikte bir yetenek avcısına başvurmuş, böylelikle 2006'da televizyon yapımlarıyla oyunculuk kariyerine başlamıştır. 2008'de Jason Freeland'in yönettiği Garden Party isimli filmde küçük bir rol oynadı.

Aynı yıl Guillermo Arriaga'in yönettiği büyük bir yapım olan The Burning Plain'da Charlize Theron ve Kim Basinger birlikte oynadı. Bu rolüyle Venedik film festivalinde Marcello Mastroianni ödülünü aldı. 2009 yılında "The Beaver" filminde Mel Gibson ve Jodie Foster ile birlikte oynadı.2010 yılında başrol oynadığı Debra Granik'in yönettiği "Winter's Bone" isimli film Sundance Film Festivali'nde En İyi Film ödülünü aldı.