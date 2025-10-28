İkinci kez anne olmanın sevincini yaşamıştı! Oyuncu Jennifer Lawrence yaşadığı kaygıyı anlattı: "Uyuduğu her an öldüğünü sanıyordum"

"UYUDUĞU HER AN ÖLDÜĞÜNÜ SANIYORDUM"

Bir oğlu daha dünyaya gelen Lawrence şunları söyledi: "İkinci çocuğumda doğum sonrası dönemim daha kötü geçti. Uyuduğu her an öldüğünü sanıyordum. Hayatını, beni veya ailesini sevmediği için ağladığını sanıyordum. Her şeyi yanlış yaptığımı ve çocuklarımın hayatını mahvedeceğimi düşünüyordum"