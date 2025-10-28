Trend
Galeri
Trend Magazin
İkinci kez anne olmanın sevincini yaşamıştı! Oyuncu Jennifer Lawrence yaşadığı kaygıyı anlattı: "Uyuduğu her an öldüğünü sanıyordum"
İkinci kez anne olmanın sevincini yaşamıştı! Oyuncu Jennifer Lawrence yaşadığı kaygıyı anlattı: "Uyuduğu her an öldüğünü sanıyordum"
'Açlık Oyunları' film serisiyle adını Hollywood dünyasına altın harflerle yazdıran Jennifer Lawrence, 6 ay önce ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Lawrence bu süreçte yaşadığı kaygıyı ilk kez açıkladı.
Giriş Tarihi: 28.10.2025 11:10