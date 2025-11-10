Trend Galeri Trend Magazin İkinci kez baba olmuştu... Şarkıcı Soner Sarıkabadayı'nın minik oğlu Ali Gabriel büyüdü: Annesine benzerliği şaşırttı!

Soner Sarıkabadayı'nın eşi Madelein Lopez Camelo, kız kardeşiyle alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Samimi halleri ve birlikte yaptıkları alışverişin yanı sıra, minik bebekleri son haliyle dikkat çekti. Küçük bebeğin annesine olan benzerliği ise gözlerden kaçmadı.