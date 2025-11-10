Trend Galeri Trend Magazin İkinci kez baba olmuştu... Şarkıcı Soner Sarıkabadayı'nın minik oğlu Ali Gabriel büyüdü: Annesine benzerliği şaşırttı!

Soner Sarıkabadayı'nın eşi Madelein Lopez Camelo, kız kardeşiyle alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Samimi halleri ve birlikte yaptıkları alışverişin yanı sıra, minik bebekleri son haliyle dikkat çekti. Küçük bebeğin annesine olan benzerliği ise gözlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 10.11.2025 06:53
"Tarifi Zor" adlı şarkısının klibinde Kolombiyalı Madelein Lopez Camelo ile tanışan Soner Sarıkabadayı Ekim 2020'de nikah masasına oturmuştu.

Magazinden uzakta bir hayat sürdüren ve Hasan Matias adını verdikleri bir oğulları bulunan ünlü çiftten müjdeli haber geldi.

Soner Sarıkabadayı ile eşi Madelein Lopez Camelo, sosyal medyada yaptıkları paylaşımda; ikinci kez anne-baba olacaklarını duyurdu.

Ünlü çiftin paylaştıkları videoda oğulları Hasan Matias'ın elinden tutup yürüdükleri ve daha sonra Soner Sarıkabadayı'nın eşinin karnını öptüğü görüldü.

"BİZİM KÜÇÜK BEBEĞİMİZ"

Ünlü sanatçı sevincini, "Annen, baban ve ağabeyin, ailemize katılman için seni bekliyor. Bizim küçük bebeğimiz" sözleriyle duyurdu.

BABA OLDU!

Ünlü şarkıcı oğlunun dünyaya geldiği anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak, "Canım oğlum Ali Gabriel Sarıkabadayı ailemize hoş geldin, sefalar getirdin. Allah'ıma şükürler olsun." notunu düşmüştü.

MİNİK ALİ'NİN SON HALİ!

Soner Sarıkabadayı'nın Kolombiyalı eşi Madelein Lopez Camelo, Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Camelo, 10 aylık oğlu Ali Gabriel ve kız kardeşiyle mağazaları dolaştı. Aile, alışveriş turundan sonra oradan ayrıldı. Ali Gabriel'in annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.