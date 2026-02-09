İlayda Alişan ve Oğulcan Engin’in o halleri dikkat çekti! "Çok mutluyuz"

OYUNCU İlayda Alişan ve sevgilisi Oğulcan Engin, geçtiğimiz günlerde bir AVM'de el ele objektiflere yansıdı. Bir restoranda yemek yiyip sohbet eden çift, neşeli halleri ile dikkat topladı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz veren çift 'Her şey güzel gidiyor, çok mutluyuz' dedi. 'Ateş Kuşları 'Masumiyet' 'Çukur' ve daha birçok dizi projesinde yer alan 29 yaşındaki oyuncu İlayda Alişan, yeni yılda kalbini Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e kaptırmıştı. KALP EMOJİLİ PAYLAŞIM! Oğulcan Engin, sevgilisi İlayda Alişan'la çektiği yeni yıl pozunu instagram'da 'kalp' emojisi atarak paylaşmıştı. Güzel oyuncu çok geçmeden aynı kareyi sosyal medya hesabında yayınlamıştı. Engin ve Alişan'ın sürpriz aşkı magazin gündemini epey sarsmıştı. Instagram hesaplarından sık sık aşklarını haykıran çift, pozlarıyla da beğeni yağmuruna tutuluyor. BİRLİKTE KONSERE KATILDILAR Ünlü çift, birlikte bir konsere katılmıştı. GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADILAR! Ünlü çift, konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'EVLİLİK VAR MI?' İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, gazetecilerin 'evlilik var mı?' sorusu üzerine, 'İnşallah nasip kısmet' cevabını verdi. Ünlü çifte gazeteciler Seda Sayan'ın telefonlarında nasıl kayıtlı olduğunu da sordu. İlayda Alişan ve Oğulcan Engin evlilik sorusunda topu Seda Sayan'a attı! NASIL KAYIT ETTİKLERİNİ ANLATTILAR Ünlü çiftten Oğulcan Engin, 'Annem çok numara değiştirdiği için Seda diye kayıtlı' dedi. MÜSTAKBEL KAYINVALİDESİNİ BAKIN NASIL KAYIT ETMİŞ! Aynı soru, İlayda Alişan'a da soruldu. Ünlü oyuncu müstakbel kayınvalidesini 'Seda Hanım' diye kaydettiğini dile getirdi. 'HAYATIM FİLM OLURSA GELİN ADAYIM BENİ OYNASIN' Oğulcan Engin ile yaklaşık 2,5 yıldır dolu dizgin bir aşk yaşayan başarılı oyuncu İlayda Alişan'ın, müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan, 'Hayatım film olursa beni gelin adayım İlayda Alişan oynasın' demişti. 'ÇOK İSTERİM, KEŞKE ONUN HAYATINI OYNASAM' Seda Sayan'ın 'Gelinim benim hayatımı oynasın' sözleri hatırlatıldığında ise tebessüm eden Alişan, 'Çok isterim, keşke onun hayatını oynasam' diye konuşmuştu. ilayda Alişan, son olarak Habertürk kameraları tarafından Nişantaşı'nda görüntülendi. 'İNŞALLAH ÖYLE BİR ŞEY OLMAZ' Alişan'a, müstakbel kayınvalidesinin 'Gelinim beni oynasın' sözleri yeniden hatırlatıldığında ise temkinli bir cevap vererek, 'Tabii ki, ama böyle filmler o kişiyi kaybedince çekildiği için inşallah öyle bir şey olmaz' dedi. EVLİLİK AÇIKLAMASI MÜSTAKBEL KAYINPEDERİNDEN GELMİŞTİ! Öte yandan uzun bir süredir aşk yaşayan ve evlenmesi beklenen İlayda Alişan ve Oğulcan Engin hakkında bir açıklamada güzel oyuncunun müstakbel kayınpederi Sinan Engin'den gelmişti. 'OĞULCAN'IN SAĞI SOLU BELLİ OLMAZ' Snob Magazin'in kameralarına oğluyla yakalanan Sinan Engin, konuya dair son noktayı koyarak, 'İnsanlar kendileri karar versin. Önemli olan kararları, bize uygulamak düşer. Şu an düğün planı yok. Oğulcan'ın da sağ solu belli olmaz. İlayda'da da kızımız, çok seviyoruz onu' açıklamasını yaptı. EVLİLİK HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTULAR! İlayda Alişan ve Oğulcan Engin de evlilik hakkında açıklama yapmıştı. İlişkilerinin çok iyi olduğunu söyleyen Engin ve Alişan, evlilik için 'kısmet' yorumunda bulunmuştu. 'SEN DOĞMASAYDIN BEN NE YAPARDIM' Öte yandan İlayda Alişan geçen günlerde biricik aşkının doğum gününü kutlayarak gündeme gelmiştiç Paylaşımına bir video daha ekleyen güzel oyuncu, 'Aşkım iyi ki doğdun aşkım sen doğmasaydın ben ne yapardım' ifadelerini kullanmıştı. AŞK SÜRECİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI Bir yılı aşkın bir süredir birlikte olan İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, objektiflere yansımıştı. Çift, alışveriş yaptıkları AVM'de muhabirlerden gelen soruları yanıtlamıştı. 'TATLI ZITLIKLARIMIZ VAR AMA GENELDE UYUMLUYUZ' Oğulcan Engin, birbirlerini özlediklerini dile getirerek, 'Biz özlüyoruz birbirimizi' açıklamasını yapmıştı. Engin, 'Huylarınız benziyor mu?' sorusuna karşılık olarak, 'Tatlı zıtlıklarımız var ama genelde uyumluyuz' yanıtını verdi. Alişan ise ilişkilerinin sağlıklı bir temeli olduğunu belirterek, 'İyi bir ilişkimiz var. Hiç kavga etmedik' dedi. Kıskançlık durumu ile ilgili olarak Engin, 'Yerinde, o da bende kıskancım' ifadesini kullanırken, Alişan, 'Gereksiz değil ama' diyerek görüşünü açıkladı. Engin, 'Sevgilinizin oyuncu olmasının avantajı ya da dezavantajı var mı?' sorusuna da şöyle karşılık vermişti: 'Oyuncu, avukat vs. gibi bakmıyorum olaya. Duygusal anlamda, güzel bakıyorum.'