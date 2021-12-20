İlayda Alişan'dan ayrılan Serkay Tütüncü yine bir dizi aşkına gönlünü kaptırdı! Burcu Özberk ile dikkat çeken yakınlaşma!

2019-2020 sezonunda yayınlanan 'Afili Aşk' dizisinde birlikte rol alan Burcu Özberk (32) ve Serkay Tütüncü (30) hakkında o dönem aşk dedikoduları çıkmış, Ancak Özberk "Arkadaşız" diyerek bu iddiaları yalanlamıştı.

PARTİDE BİR ARAYA GELDİLER Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; iki ünlü isim, geçtiğimiz akşam Ulus29'da düzenlenen bir doğum günü partisinde bir araya geldi.

Olaya şahit olanların anlattığına göre, Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü, gecede kimseye aldırmadan dudaktan öpüştü.

İkilinin yakınlaşması, gece boyu devam etti.