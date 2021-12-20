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İlayda Alişan'dan ayrılan Serkay Tütüncü yine bir dizi aşkına gönlünü kaptırdı! Burcu Özberk ile dikkat çeken yakınlaşma!

Masumiyet dizisinin setinde tanışan ve dizi aşkları gerçek olan İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü, geçtiğimiz aylarda ilişkilerine son vermişti. Biten ilişkisinin ardından Serkay Tütüncü'nün, 2020 yılında final yapan 'Afili Aşk' dizisindeki partneri Burcu Özberk ile yakınlaştığı iddia edildi. Bir doğum günü partisinde bir araya gelen ikilinin samimiyeti, "yeni bir aşk mı doğuyor?" dedirtti.

Giriş Tarihi: 20.12.2021 11:18 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 11:20
İlayda Alişan’dan ayrılan Serkay Tütüncü yine bir dizi aşkına gönlünü kaptırdı! Burcu Özberk ile dikkat çeken yakınlaşma!

2019-2020 sezonunda yayınlanan 'Afili Aşk' dizisinde birlikte rol alan Burcu Özberk (32) ve Serkay Tütüncü (30) hakkında o dönem aşk dedikoduları çıkmış, Ancak Özberk "Arkadaşız" diyerek bu iddiaları yalanlamıştı.

İlayda Alişan’dan ayrılan Serkay Tütüncü yine bir dizi aşkına gönlünü kaptırdı! Burcu Özberk ile dikkat çeken yakınlaşma!

PARTİDE BİR ARAYA GELDİLER

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; iki ünlü isim, geçtiğimiz akşam Ulus29'da düzenlenen bir doğum günü partisinde bir araya geldi.

İlayda Alişan’dan ayrılan Serkay Tütüncü yine bir dizi aşkına gönlünü kaptırdı! Burcu Özberk ile dikkat çeken yakınlaşma!

Olaya şahit olanların anlattığına göre, Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü, gecede kimseye aldırmadan dudaktan öpüştü.

İlayda Alişan’dan ayrılan Serkay Tütüncü yine bir dizi aşkına gönlünü kaptırdı! Burcu Özberk ile dikkat çeken yakınlaşma!

İkilinin yakınlaşması, gece boyu devam etti.

İlayda Alişan’dan ayrılan Serkay Tütüncü yine bir dizi aşkına gönlünü kaptırdı! Burcu Özberk ile dikkat çeken yakınlaşma!

AYRILDILAR

Öte yandan birlikte rol aldıkları dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan çifti, Ağustos ayının sonunda ayrılık kararı almıştı. Sosyal medya hesaplarından takipleşmeyi bırakan ikili, tüm aşk dolu fotoğraflarını da silmişti.

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