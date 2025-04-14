Trend Galeri Trend Magazin İlayda Alişan’dan evlilik açıklaması! Oğulcan Engin'le nikah masasına mı oturuyor?

İlayda Alişan’dan evlilik açıklaması! Oğulcan Engin'le nikah masasına mı oturuyor?

Ünlü oyuncu İlayda Alişan, bir süredir aşk yaşadığı Oğulcan Engin ile birlikteliğine tam gaz devam ediyor. Son olarak ünlü isme katıldığı bir etkinlikte evlilik soruları yöneltildi. İlayda Alişan bakın ne yanıt verdi...