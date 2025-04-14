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İlayda Alişan’dan evlilik açıklaması! Oğulcan Engin'le nikah masasına mı oturuyor?

Ünlü oyuncu İlayda Alişan, bir süredir aşk yaşadığı Oğulcan Engin ile birlikteliğine tam gaz devam ediyor. Son olarak ünlü isme katıldığı bir etkinlikte evlilik soruları yöneltildi. İlayda Alişan bakın ne yanıt verdi...

DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 14.04.2025 09:35 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 09:35
İlayda Alişan’dan evlilik açıklaması! Oğulcan Engin’le nikah masasına mı oturuyor?

Oğulcan Engin ve oyuncu İlayda Alişan, sürpriz aşklarıyla herkesi şoke etmişti. Bir yıldır aşkın süredir ilişki yaşayan popüler çift, mutluluklarıyla oldukça ses getiriyor. Oğulcan Engin ve İlayda Alişan çiftini görenler, "Birbirlerine gerçekten aşıklar" şeklinde yorum yapmadan geçemiyor...

İlayda Alişan’dan evlilik açıklaması! Oğulcan Engin’le nikah masasına mı oturuyor?

YENİ YILIN İLK KARESİ GELMİŞTİ!

Magazin dünyasının dikkat çeken çifti, yeni yılı da birlikte kutlamıştı. Instagram hesaplarından fotoğraf paylaşan Engin ve Alişan, dikkatleri üzerine çekmişti.

İlayda Alişan’dan evlilik açıklaması! Oğulcan Engin’le nikah masasına mı oturuyor?

KALP EMOJİLİ PAYLAŞIM!

Oğulcan Engin, sevgilisi İlayda Alişan'la çektiği yeni yıl pozunu instagramda 'kalp' emojisi atarak paylaşmıştı. Güzel oyuncu çok geçmeden aynı kareyi sosyal medya hesabında yayınlamıştı.

İlayda Alişan’dan evlilik açıklaması! Oğulcan Engin’le nikah masasına mı oturuyor?

PARİS'TEN ROMANTİK POZ!
Son olarak beraber Paris'e giden çifte kumrulardan yeni bir paylaşım gelmişti..

İlayda Alişan’dan evlilik açıklaması! Oğulcan Engin’le nikah masasına mı oturuyor?

İŞTE O ROMANTİK PAYLAŞIM!

Hayranlarının beğeni yağmuruna tuttuğu o kare...