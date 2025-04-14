İlayda Alişan’dan evlilik açıklaması! Oğulcan Engin’le nikah masasına mı oturuyor?

Oğulcan Engin ve oyuncu İlayda Alişan, sürpriz aşklarıyla herkesi şoke etmişti. Bir yıldır aşkın süredir ilişki yaşayan popüler çift, mutluluklarıyla oldukça ses getiriyor. Oğulcan Engin ve İlayda Alişan çiftini görenler, 'Birbirlerine gerçekten aşıklar' şeklinde yorum yapmadan geçemiyor... YENİ YILIN İLK KARESİ GELMİŞTİ! Magazin dünyasının dikkat çeken çifti, yeni yılı da birlikte kutlamıştı. Instagram hesaplarından fotoğraf paylaşan Engin ve Alişan, dikkatleri üzerine çekmişti. KALP EMOJİLİ PAYLAŞIM! Oğulcan Engin, sevgilisi İlayda Alişan'la çektiği yeni yıl pozunu instagramda 'kalp' emojisi atarak paylaşmıştı. Güzel oyuncu çok geçmeden aynı kareyi sosyal medya hesabında yayınlamıştı. PARİS'TEN ROMANTİK POZ! İŞTE O ROMANTİK PAYLAŞIM! Hayranlarının beğeni yağmuruna tuttuğu o kare... Öte yandan hayranlarından sık sık ne zaman evleneceklerine dair yorumlar alan ünlü çifte bu sefer soru muhabirlerden geldi. 'EVLİLİK VAR MI?' SORUSUNA YANIT Dün akşam katıldığı bir davette muhabirlerin sorularını yanıtlayan İlayda Alişan, 'Her şey zamanında güzel, şu an bizim öyle konuştuğumuz bir şey yok' dedi. Sözlerine, 'Kısmet, nasip böyle şeyler' diyerek devam etti. SEDA SAYAN'DA SORULDU Güzelliği ve tatlı halleriyle çok konuşulan İlayda Alişan, fiziğiyle de göz dolduruyor. 'SPOR YAPIYORUM, DİNLENİYORUM' Geçtiğimiz aylarda alışveriş yaparken gazetecilerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, iş hayatına kısa bir ara verdiğini belirtmişti. OĞULCAN ENGİN: 'BİRBİRİMİZİ ÖZLÜYORUZ' Çiftin uyumlu ilişkisiyle ilgili sorulara Oğulcan Engin de içtenlikle yanıt verdi. Ünlü isim, yoğun iş temposuna rağmen birbirlerine vakit ayırdıklarını belirterek, 'Biz birbirimizi özlüyoruz ve her fırsatta bir araya gelmeye çalışıyoruz,' ifadelerini kullanmıştı. EĞLENCELİ PAYLAŞIMLARA BEĞENİ YAĞDI İlayda Alişan, sosyal medya hesabında yaptığı çoklu fotoğraf paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekmişti. Eğlenceli karelerini 'Arabada beş, evde on beş ❤️🔥💃🏼' notuyla takipçilerine sunan güzel oyuncuya kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Hayranları, başarılı oyuncunun enerjisini ve samimi tarzını övgü dolu sözlerle yorumladı. Alişan ve Engin'in ilişkisi, gerek sosyal medyada gerek magazin dünyasında konuşulmaya devam ediyor. Hayranları, hem çiftin mutluluğunu heyecanla takip ediyor. OĞULCAN ENGİN VE İLAYDA ALİŞAN AŞKI NASIL BAŞLADI? Şarkıcı Seda Sayan ve eski futbolcu Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin son yıllarda özel hayatıyla adından söz ettirmeye başladı. Miray Daner'den ayrılan Oğulcan Engin, gönlünü oyuncu İlayda Alişan'a kaptırdı. Bir süredir dolu dizgin aşk yaşayan ikili, gecelerde sık sık boy gösteriyor. Genç çift birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiriyor. İlayda Alişan sevgilisi Oğulcan Engin aşka geldi. Önce bu pozu yayınlayan çift, bu paylaşımla ilgi odağı olmuştu. Bir davette poz veren ikilinin romantik pozları görenleri kıskandırdı. Öte yandan uzun saçlarına veda eden İlayda Alişan yeni imajı ile beğeni toplamıştı... AŞK SÜRECİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI Bir yılı aşkın bir süredir birlikte olan İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, geçen haftalarda Nişantaşı'nda objektiflere yansmıştı. Çift, alışveriş yaptıkları AVM'de muhabirlerden gelen soruları yanıtlamıştı. 'TATLI ZITLIKLARIMIZ VAR AMA GENELDE UYUMLUYUZ' Oğulcan Engin, birbirlerini özlediklerini dile getirerek, 'Biz özlüyoruz birbirimizi' açıklamasını yapmıştı. Engin, 'Huylarınız benziyor mu?' sorusuna karşılık olarak, 'Tatlı zıtlıklarımız var ama genelde uyumluyuz' yanıtını verdi. Alişan ise ilişkilerinin sağlıklı bir temeli olduğunu belirterek, 'İyi bir ilişkimiz var. Hiç kavga etmedik' dedi. Kıskançlık durumu ile ilgili olarak Engin, 'Yerinde, o da bende kıskancım' ifadesini kullanırken, Alişan, 'Gereksiz değil ama' diyerek görüşünü açıkladı. Engin, 'Sevgilinizin oyuncu olmasının avantajı ya da dezavantajı var mı?' sorusuna da şöyle karşılık vermişti: 'Oyuncu, avukat vs. gibi bakmıyorum olaya. Duygusal anlamda, güzel bakıyorum.'