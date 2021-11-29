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İlayda Şeker sevgilisi İsmail Balaban'a 'kocam' dedi sosyal medya karıştı! Survivor İlayda Şeker ile İsmail Balaban evlendi mi?

Survivor 2021 birincisi İsmail Balaban, özel hayatıyla bir süredir gündemden düşmüyor. Balaban, yarışmadan döndükten sonra nişanlısından ayrılarak yarışmacılardan İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlişkileri doludizgin devam eden çift hakkında sonra olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. İlayda Şeker'in paylaştığı bir videoda İsmail Balaban'a 'Kocam' demesi kafaları karıştırdı. İkilinin evlilik yolunda olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.11.2021 16:14 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 16:21
İlayda Şeker sevgilisi İsmail Balaban’a ’kocam’ dedi sosyal medya karıştı! Survivor İlayda Şeker ile İsmail Balaban evlendi mi?

Survivor macerası son bulduktan sonra memleketi Antalya'ya dönerek nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılan İsmail Balaban, İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

İlayda Şeker sevgilisi İsmail Balaban’a ’kocam’ dedi sosyal medya karıştı! Survivor İlayda Şeker ile İsmail Balaban evlendi mi?

Evliliğe yeşil ışık yakan İlayda Şeker'in, İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban ile düğün alışverişine çıktığı iddia edildi.

İlayda Şeker sevgilisi İsmail Balaban’a ’kocam’ dedi sosyal medya karıştı! Survivor İlayda Şeker ile İsmail Balaban evlendi mi?

Sosyal medyayı sallayan fotoğrafın, Antalya'da düğün alışverişi yapılan bir pasajda çekildiği öne sürüldü.

İlayda Şeker sevgilisi İsmail Balaban’a ’kocam’ dedi sosyal medya karıştı! Survivor İlayda Şeker ile İsmail Balaban evlendi mi?

İlayda Şeker'in, İsmail Balaban ile spor yaptığı videoda, Balaban'a 'Kocam' sözüyle hitap etmesi ise ünlü çiftin sevenlerine, ikinci bir şok yaşattı.

İlayda Şeker sevgilisi İsmail Balaban’a ’kocam’ dedi sosyal medya karıştı! Survivor İlayda Şeker ile İsmail Balaban evlendi mi?

Sosyal medya kullanıcıları, Şeker'in ''Kocam'' sözünü, 'evlilik itirafı' olarak yorumladı.

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