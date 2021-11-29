İlayda Şeker sevgilisi İsmail Balaban’a ’kocam’ dedi sosyal medya karıştı! Survivor İlayda Şeker ile İsmail Balaban evlendi mi?

Survivor macerası son bulduktan sonra memleketi Antalya'ya dönerek nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılan İsmail Balaban, İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Evliliğe yeşil ışık yakan İlayda Şeker'in, İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban ile düğün alışverişine çıktığı iddia edildi.
Sosyal medyayı sallayan fotoğrafın, Antalya'da düğün alışverişi yapılan bir pasajda çekildiği öne sürüldü.
İlayda Şeker'in, İsmail Balaban ile spor yaptığı videoda, Balaban'a 'Kocam' sözüyle hitap etmesi ise ünlü çiftin sevenlerine, ikinci bir şok yaşattı.
Sosyal medya kullanıcıları, Şeker'in ''Kocam'' sözünü, 'evlilik itirafı' olarak yorumladı.