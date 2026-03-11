Trend Galeri Trend Magazin İlber Ortaylı’dan üzücü haber! Ailesi duyurdu: Beş gündür yoğun bakımda...

İlber Ortaylı’dan üzücü haber! Ailesi duyurdu: Beş gündür yoğun bakımda...

İlber Ortaylı'nın sağlık durumuyla ilgili ailesinden resmi açıklama geldi. Beş gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtilen Ortaylı'nın sağlık durumuna ilişkin son detaylar paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 11.03.2026 13:20
İlber Ortaylı’dan üzücü haber! Ailesi duyurdu: Beş gündür yoğun bakımda...

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olduğu açıklandı.

İlber Ortaylı’dan üzücü haber! Ailesi duyurdu: Beş gündür yoğun bakımda...

Ailesi tarafından yapılan bilgilendirmede, Ortaylı'nın tedavisinin beş gündür devam ettiği ve durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

İlber Ortaylı’dan üzücü haber! Ailesi duyurdu: Beş gündür yoğun bakımda...

Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "İlber Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz."

İlber Ortaylı’dan üzücü haber! Ailesi duyurdu: Beş gündür yoğun bakımda...

Ortaylı'nın genel sağlık durumunun stabil olduğu bildirilirken, tedavisine uzman bir ekip tarafından devam edildiği vurgulandı.