İlber Ortaylı’dan üzücü haber! Ailesi duyurdu: Beş gündür yoğun bakımda...

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olduğu açıklandı. Ailesi tarafından yapılan bilgilendirmede, Ortaylı'nın tedavisinin beş gündür devam ettiği ve durumunun yakından takip edildiği belirtildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: 'İlber Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz.' Ortaylı'nın genel sağlık durumunun stabil olduğu bildirilirken, tedavisine uzman bir ekip tarafından devam edildiği vurgulandı.