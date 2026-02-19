İlişkide kırmızı çizgilerini sıraladı! Çağla Şıkel'den şaşırtan çıkış: "Aşık olduğumda dengem kayıyor"

"AYNI KAFADA OLMAYANLA OLMAZ"

"Erkeklerin hangi davranışları seni soğutur" sorusuna açıkça cevap veren ünlü manken, "Birçok şey. Genel soğumak için can atarım. Mümkünse soğuyayım yani hemen. Çünkü ya şimdi soğuyacağım ya da yarın öbür gün. O yüzden mümkünse bir an önce soğuyayım. Evlenmek, sonrasında boşanmak, çocuklarını kucağına almış olmak, onları büyütmek, yaşamında birçok şeyin hakimiyetinin elinde olması gibi durumlardan sonra ilişki meselesi açıkçası birazcık daha o büyüsünü yitiriyor. 47 yaşındayım. Bu kadar kendini oturtmuş bir kadın zaten ancak aynı kafada olan ve aynı şeyleri yapmaktan zevk alan biriyle yaşamı paylaşmaya başlar. Ancak bir ilişki içerisinde fark etmeden girmiş olabilirim. Yoksa benim öyle bir vaktim yok" sözleriyle dikkat çekti.