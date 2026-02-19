Trend Galeri Trend Magazin İlişkide kırmızı çizgilerini sıraladı! Çağla Şıkel'den şaşırtan çıkış: "Aşık olduğumda dengem kayıyor"

Başarılı manken ve sunucu Çağla Şıkel, özel hayatına dair yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme geldi. Aşk söz konusu olduğunda duygularının yön değiştirebildiğini söyleyen Şıkel'in sözleri magazin dünyasında merak uyandırdı.

Giriş Tarihi: 19.02.2026 09:58 Güncelleme Tarihi: 19.02.2026 10:34
Uzun yıllardır ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Çağla Şıkel, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündemindeki yerini koruyor.

Başarılı projeleri ve fit yaşam tarzıyla adından söz ettiren Şıkel, bu kez yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekti.

Katıldığı bir YouTube programında aşk konusuna değinen ünlü isim, ilişkiler ve duygularına dair çarpıcı ifadeler kullandı.

"AŞIK OLDUĞUMDA DENGEM KAYIYOR"

Şıkel ilk olarak kendisine sorulan, "Bugünkü Çağla aşık olduğu zaman dengeleri tamamen kayıyor mu?" sorusuna içten bir yanıt vererek, "Kayıyor biraz. O denge bozuluyor açıkçası ama iyi anlamda bozuluyor. Neşeli bir anlamda bozuluyor. Daha heyecanlı, daha mutlu oluyorum. Sabah uyanmak heyecanlı geliyor. Ama aşk durumu yatma saatimi veya sörfe gitmemi değiştirebilen bir şey değil. Artık belli bir yaştan sonra oturmuş bir düzenim var ama onun içerisinde dahil olduğunda veya birlikte bir şeyler paylaşabildiğimizde güzel olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"AYNI KAFADA OLMAYANLA OLMAZ"

"Erkeklerin hangi davranışları seni soğutur" sorusuna açıkça cevap veren ünlü manken, "Birçok şey. Genel soğumak için can atarım. Mümkünse soğuyayım yani hemen. Çünkü ya şimdi soğuyacağım ya da yarın öbür gün. O yüzden mümkünse bir an önce soğuyayım. Evlenmek, sonrasında boşanmak, çocuklarını kucağına almış olmak, onları büyütmek, yaşamında birçok şeyin hakimiyetinin elinde olması gibi durumlardan sonra ilişki meselesi açıkçası birazcık daha o büyüsünü yitiriyor. 47 yaşındayım. Bu kadar kendini oturtmuş bir kadın zaten ancak aynı kafada olan ve aynı şeyleri yapmaktan zevk alan biriyle yaşamı paylaşmaya başlar. Ancak bir ilişki içerisinde fark etmeden girmiş olabilirim. Yoksa benim öyle bir vaktim yok" sözleriyle dikkat çekti.

Aşk hayatına dair samimi açıklamalar yapan Şıkel, 11 saat süren meditasyon yolculuğuna dair de itiraflarda bulunmuştu.

"YEMEK YOK, TUVALET YOK"

Şıkel yaşadığı zorlu 11 saatlik süreci sözlerle anlatmıştı: "Kulübe karanlık bir kulübe, 11 saat kaldım. Çok mu? 11 güne kadar ilerleyen bir meditasyon. Ben 11 saat durabildim. Dizi yok, telefon yok, yemek yok, tuvalete bile gitmedim. Sadece dur. Durduğunda nasılsın? Kendinden hoşlandığın ve hoşlanmadığın yönler ortaya çıkıyor. O an kalp atışları duyuluyor sadece. Geriliyorsun ama önden hazırlanıyorsun. Telsiz var. Üzerine kilitliyorlar."

Öte yandan podyumlardaki başarısını disiplinli hayatına borçlu olan Şıkel, sağlıklı yaşam konusundaki katı kurallarıyla tanınıyor. Ancak son günlerde sosyal medya kulislerinde dolaşan bir iddia, ünlü ismin kaçamaklar konusunda ne kadar mesafeli olduğunu gözler önüne serdi.

O MEŞHUR LEZZETLE ARASINDA "6 AY" VAR!

İddialara göre şeker ve yağlı gıdalardan mümkün olduğunca uzak duran Şıkel, Türk mutfağının ve hafta sonu kahvaltılarının en sevilen o çıtır lezzetini hayatından tamamen çıkarmasa da, sert bir sınır koydu.

Konuşulanlara göre ünlü sunucu, pişiyi yılda sadece 2 kez, yani tam 6 ayda bir tüketiyor.

KAHVALTISI ŞAŞIRTTI!
Çağla Şıkel'i geçtiğimiz aylarda paylaştığı kahvaltı tabağı ile olay olmuştu. tabağında sadece biraz çiğ kuru yemiş ve aldığı ilaçlar bulunuyordu. Fotoğrafı Instagram hesabında paylaşan ünlü isim takipçilerini şaşırtmıştı ve büyük bir tartışma konusu olmuştu.

Ünlü isimden aylar sonra tekrar bir kahvaltı fotoğrafı gelmişti.

Sosyal medyada "Günaydın :)" notuyla paylaştığı tabağında yok yok ama bir o kadar da az! Ejder meyvesi, avokado ezmesi, böğürtlen, yaban mersini, cevizden oluşan ancak porsiyon bakımından oldukça küçük kalan bu kahvaltısı kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düştü.

ÖZEL HAYATI DA MERCEK ALTINA ALINIYOR

2008-2015 yılları arasında evli kalan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un Kuzey ve Uzay adında iki çocukları bulunuyor. Boşanmış çift her ne kadar hayatlarını ayırsada evlatları için sık sık bir araya geliyor.

Şıkel ve Altuğ sosyal medya hesaplarından çocuklarıyla eğlendiği anları yayınlamayı da ihmal etmiyor.

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI...

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay Türkiye güzeli manken Demet Şener ile 2005 yılında hayatını birleştirmişti. İkilinin bu evlilikten Ömer ve İrem adını verdikleri 2 de çocuğu dünyaya gelmişti.

Ancak İbrahim Kutluay ve Demet Şener çiftinin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başlamıştı. Şener, 2016 yılında 'evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını' ve 'aldatıldığını' ileri sürerek açtığı boşanma davasını 2018'de kazanmıştı. Ünlü çift 13 yıllık evliliğini 2018 yılında bitirmişti. İkili, çocukları için zaman zaman bir araya geliyor.

Son olarak İbrahim Kutluay sosyal medya hesabından oğlu Ömer ve kızı İrem ile bir paylaşım yaptı.

Çocukları ile keyifli bir gün geçiren Kutluay'ın paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı. Çocuklarının Kutluay'ın boyuna yetiştiği görüldü.

Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay'ın Real Madrid'in basketbol alt yapısına transfer oldu.

Kızı İrem ise İngiltere'deki University OF Exer'da üniveriste okuyor.

Yalçın Dümer, 80'lerin sonu ve 90'ların başında rol aldığı filmlerle adından sıkça söz ettiren, Yeşilçam'ın son jönlerinden biriydi. Serpil Çakmaklı ise güzelliği ve oyunculuğuyla o dönemde parlayan yıldızlardandı. Tutkulu bir aşkla başlayan ilişkileri, 1993 yılında nikah masasına oturarak taçlandırıldı. Ancak bu evlilik, 1995 yılında sona erdi.

İkili yollarını ayırsa da, bu aşkın meyvesi biricik kızları dünyaya geldi. Eski eşler, Merve Dümer'i ise gözlerden uzak büyüttüler.

Yalçın Dümer ve Serpil Çakmaklı'nın kızları Merve şimdilerde 30'lu yaşlarda...

Merve Dümer, ailesinin sanat dünyasındaki başarısını farklı bir alanda sürdürmeyi tercih etmiş gibi görünüyor. 28 yaşındaki Merve, Amerika'da yaşamını sürdürüyor ve güzelliğiyle sosyal medyada sıkça konuşulan bir isim haline geldi.