Trend Galeri Trend Magazin İlk çocuğu dünyaya gelen oyuncu Tolga Sarıtaş babalığı anlattı: Bambaşka bir duygu!

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, geçtiğimiz aylarda ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Tolga Sarıtaş, bugün katıldığı bir etkinlikte baba olmayı anlattı.

Giriş Tarihi: 26.10.2025 21:08
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, bir süredir birlikte olduğu Zeynep Mayruk'la geçtiğimiz haziran ayında hayatını birleştirdi.

MUTLU HABERİ GEÇTİĞİMİZ AYLARDA VERDİLER

Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda mutlu haberi hayranlarına verdi.

İLK ÇOCUKLARINI KUCAKLARINA ALDILAR

Ünlü çift, eylül ayında ilk çocuklarını kucaklarına aldı.

İlk çocuklarını kucaklarına alan çift, tatlı bir heyecan ve mutluluk yaşıyor. Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, bugün bir etkinliğe katıldı.

Gazeteciler baba olmanın nasıl bir duygu olduğunu ünlü oyuncuya sordu.

Ünlü oyuncu, "Sağlıkla aldık kucağımıza onun için de çok mutluyuz. Ne desem şimdi eksik kalacak. Allah isteyen herkese versin. Çok güzel, özel bir duygu. Bambaşka bir duygu. İyi bir baba olmak hayatta en önemsediğim şey" dedi.

Oyuncu Tolga Sarıtaş babalığı anlattı: Bambaşka bir duygu!

ABD'DEN OĞLUNA FORMA ALMIŞTI

Sarıtaş, ABD'den oğluna aldığı formayla poz vermiş hayranlarının beğenisini toplamıştı.

HASTANEDEN ÇIKIŞ ANI!

Geçtiğimiz gün ilk çocuklarına kavuşan ünlü çiftten Tolga Sarıtaş, hastaneden oğluyla çıktığı anın fotoğrafını paylaştı.

DUYGUSAL PAYLAŞIM: İLK GÖZ AĞRISI!

Ünlü oyuncu bu paylaşımının altına ise duygusal bir not ekledi. Oyuncu fotoğrafın altına, "İlk göz ağrısı.. ❤️" notunu ekledi.

İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

Bugün hâlâ güzelliği, duruşu ve sadeliğiyle hayran bırakan oyuncu, hem anneliğiyle hem de kariyeriyle ilham vermeye devam ediyor.

Sosyal medyada sık sık "gerçek bir kraliyet üyesi gibi" yorumları alan Fettahoğlu, yılların geçişine meydan okuyor.

Ekranların zarif yıldızı Nur Fettahoğlu, kızı Elisa sayesinde annelikten aldığı keyfi dile getiren Fettahoğlu, samimi açıklamalarda bulundu.

Kızıyla güçlü bir bağ kurduğunu ifade eden oyuncu, "Kızımla güzel zaman geçiriyoruz, başka yaptığım bir şey yok zaten. Çok eğleniyorum onunla, gezerken bir sürü şey öğreniyorum" diyerek, sade ama dolu dolu bir anne-kız ilişkisi yaşadıklarını vurguladı.

GENÇ OLSAM 5 ÇOCUK YAPARDIM!

Güzelliği ve zarafetiyle yıllara meydan okuyan Fettahoğlu, gençliğinde kurduğu hayali de ilk kez paylaştı. "Genç olsam 5 çocuk yapardım."

"Eskiden de hep öyle istiyordum ama olmadı" sözleriyle geçmişe dair özlemini dile getiren oyuncu, çocuklara olan sevgisini de gözler önüne serdi.

ANNELİĞİYLE ÖNE ÇIKAN BİR DİĞER YILDIZ: SİBEL CAN!

Güçlü sesi ile mest eden Sibel Can, 1988-1999 yılları arasında Hakan Ural ile bir ömür beraber geçirmeye evet demişti. Ancak ilişkileri uzun sürmedi.

22 Ağustos 1994 yılında kızı Melisa Ural'ı kucağına alan Can, henüz kızı 5 yaşındayken Hakan Ural ile yollarını ayırmaya karar verdi.

Geçtiğimiz akşam annesinin konserine katılan 30 yaşındaki Ural, annesine karşı duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getirdi.

"TARİFSİZ BİR DUYGU"

"Annemin konser heyecanını ben de yaşıyorum. Çok güzel geçecek inşallah. Sibel Can'ın kızı olmak tarifsiz bir duygu."

Ural aynı zamanda Sibel Can'ın yeni şarkılar çıkartmadan önce kendisinden geri dönüşler aldığını ve yaz boyunca annesinin tüm turnelerinde beraber olduklarını da açıkladı.

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI...

12 Ağustos 1983'te Almanya'nın Kassel şehrinde dünyaya gelen Meryem Sarah Uzerli, Türk baba Hüseyin ve Alman anne Ursula'nın dört çocuğundan en küçüğüdür.

İki ağabeyi ve caz müzisyeni ablası Canan ile birlikte büyüyen Uzerli, Almanca ve Türkçeyi ana dili olarak konuşmakta, İngilizceyi ise akıcı şekilde bilmektedir.

Oyunculuk eğitimini Hamburg'daki Schauspiel Studio Frese'de alan sanatçı, Almanya'da bazı yapımlarda yer aldıktan sonra Türkiye'deki büyük çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yaptı.

2011 yılında Türkiye'de yapılan kapsamlı oyuncu seçmeleri sonucunda, Hürrem Sultan karakteri için Almanya'dan özel olarak getirilen Meryem Uzerli, dizideki performansıyla izleyicilerin gönlünü kazandı.

Bu rol ona birçok ödül getirirken, 2013 yılında tükenmişlik sendromuna yakalanarak diziden ayrılması gündem yarattı.