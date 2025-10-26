İlk çocuğu dünyaya gelen oyuncu Tolga Sarıtaş babalığı anlattı: Bambaşka bir duygu!

Ünlü oyuncu, "Sağlıkla aldık kucağımıza onun için de çok mutluyuz. Ne desem şimdi eksik kalacak. Allah isteyen herkese versin. Çok güzel, özel bir duygu. Bambaşka bir duygu. İyi bir baba olmak hayatta en önemsediğim şey" dedi.

Oyuncu Tolga Sarıtaş babalığı anlattı: Bambaşka bir duygu!