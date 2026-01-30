Trend Galeri Trend Magazin İlk göz ağrısı 36 yaşına bastı! Acun Ilıcalı’dan kızı Banu'ya sürpriz kutlama! Anne Seda Başbuğ da yalnız bırakmadı

İlk göz ağrısı 36 yaşına bastı! Acun Ilıcalı’dan kızı Banu'ya sürpriz kutlama! Anne Seda Başbuğ da yalnız bırakmadı

Ayça Çağla Altunkaya ile mutlu bir evlilik sürdüren Acun Ilıcalı, ilk göz ağrısı Banu Ilıcalı'nın 36. yaş gününü özel bir kutlamayla taçlandırdı. Aile arasında gerçekleşen doğum günü kutlamasına Banu Ilıcalı'nın annesi Seda Başbuğ da katıldı.

Giriş Tarihi: 30.01.2026 09:18 Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 09:28
4 KIZI, 2 DE TORUNU VAR

Dört kızı bulunan ve en büyük kızı Banu Ilıcalı'dan iki kız çocuğu dedesi olan olan Acun Ilıcalı, başarılı kariyeriyle adından söz ettiriyor.

Kızlarına düşkünlüğü ile bilinen Acun Ilıcalı son olarak 36 yaşına giren ilk göz ağrısı Banu'nun yeni yaşını kutladı.

Samimi anların yaşandığı doğum günü organizasyonuna Banu Ilıcalı'nın annesi Seda Başbuğ da katılarak aile tablosunu tamamladı.

BENİM İLK GÖZ AĞRIM

Ilıcalı paylaşımına, "Canım kızım, benim ilk göz ağrım. İyi ki doğdun, beni hep mutlu ettin, hiç ama hiç üzmedin. Allah bize nice mutlu günler nasip etsin. Seni çok seviyorum❤️" notunu düştü.

ACUN ILICALI'NIN EVLİLİKLERİ

Acun Ilıcalı, toplamda dört kez evlenmiştir.

İLK EŞİ SEDA BAŞBUĞ

İlk eşi Seda Başbuğ ile olan evliliği daha sonra boşanmayla sonuçlanmıştır. Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı, 1990 doğumlu. Acun Ilıcalı'nın Begüm adında da bir torunu var.

İKİNCİ EŞİ ZEYNEP ILICALI

İkinci eşi Zeynep Ilıcalı ile de evliliği kısa sürmüş ve boşanmıştır. Acun Ilıcalı ve Zeynep Ilıcalı çiftinin büyük kızlarının ismi Leyla, küçük kızlarının ismi ise Yasemin.

ÜÇÜNCÜ EŞİ ŞEYMA SUBAŞI

Acun Ilıcalı'nın üçüncü evliliği ise Şeyma Subaşı ile 2018 yılında bitti.
Ilıcalı'nın Subaşı'ndan Melisa adında bir kızı bulunuyor.

Ilıcalı son evliliğini ise Ayça Çağla Altunka ile yaptı.

Ayça Çağla Altunkaya Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'ndan dünyaya gelen kızı Melisa ile de iyi anlaşıyor.

ACUN ILICALI'NIN KAYINVALİDESİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile 4. kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı'nın bir de kayınvalidesine bakın!

İşte Acun Ilıcalı'nın eşi Ayça Çağla Altunkaya'nın annesi ve sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri...

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA İLE ANNESİ İLKNUR ALTUNKAYA

"KIZINDAN DAHA GENÇ"

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile annesi İlknur Altunkaya'yı görenler "Kızından daha genç" , "Gerçekten annesi mi? , "Kızı da annesi de güzel" , "Abla - kardeş gibiler" yorumlarında bulundu.

ŞEYMA SUBAŞI VE ANNESİ

ŞEYMA SUBAŞI VE ANNESİ

DEMET EVGAR VE ANNESİ

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ

ALİNA BOZ

ALİNA BOZ VE ANNESİ OLGA BOZ

NESLİHAN ATAGÜL

NESLİHAN ATAGÜL VE ANNESİ

SERENAY SARIKAYA

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN