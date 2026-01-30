Trend
İlk göz ağrısı 36 yaşına bastı! Acun Ilıcalı’dan kızı Banu'ya sürpriz kutlama! Anne Seda Başbuğ da yalnız bırakmadı
Ayça Çağla Altunkaya ile mutlu bir evlilik sürdüren Acun Ilıcalı, ilk göz ağrısı Banu Ilıcalı'nın 36. yaş gününü özel bir kutlamayla taçlandırdı. Aile arasında gerçekleşen doğum günü kutlamasına Banu Ilıcalı'nın annesi Seda Başbuğ da katıldı.
Giriş Tarihi: 30.01.2026 09:18
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 09:28