İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı! Beste Kökdemir'den yeni doğan oğluyla duygu dolu poz!
Ünlü oyuncu Beste Kökdemir, geçtiğimiz haftalarda ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Beste Kökdemir, bugün yeni doğan oğluyla pozunu sosyal medyada hayranlarıyla paylaştı. İşte ünlü oyuncunun duygu dolu o paylaşımı!
Giriş Tarihi: 14.12.2025 21:05
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 21:06