Trend Galeri Trend Magazin İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı! Beste Kökdemir'den yeni doğan oğluyla duygu dolu poz!

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı! Beste Kökdemir'den yeni doğan oğluyla duygu dolu poz!

Ünlü oyuncu Beste Kökdemir, geçtiğimiz haftalarda ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Beste Kökdemir, bugün yeni doğan oğluyla pozunu sosyal medyada hayranlarıyla paylaştı. İşte ünlü oyuncunun duygu dolu o paylaşımı!

Giriş Tarihi: 14.12.2025 21:05 Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 21:06
İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı! Beste Kökdemir’den yeni doğan oğluyla duygu dolu poz!

Tatlı Küçük Yalancılar', 'Alya', 'Not Defteri' ve 'Çıplak Gerçek' gibi yapımlarla adından söz ettiren ünlü oyuncu Beste Kökdemir ile iş insanı eşi Fazlı Erdinç Çatak, anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamanın sevincini paylaştı. Uzun süredir birlikte olan çift, geçtiğimiz aylarda evlilik kararı almış ve 4 Temmuz'da nikâh masasına oturmuştu.

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı! Beste Kökdemir’den yeni doğan oğluyla duygu dolu poz!

Mayıs ayında gelen evlilik teklifi sonrası "Evet" yanıtını veren Kökdemir, hem aşk hem de aile hayatına hızlı bir giriş yaptı.

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı! Beste Kökdemir’den yeni doğan oğluyla duygu dolu poz!

Güzel oyuncu, düğün sonrasında yaptığı paylaşımla hamile olduğunu açıklayarak hayranlarını sevindirmişti. Ultrason görüntüsünü sosyal medyada paylaşan Kökdemir, erkek bebek beklediklerini duyurmuştu.

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı! Beste Kökdemir’den yeni doğan oğluyla duygu dolu poz!

Hamilelik süresince sık sık takipçileriyle bu özel süreci paylaşan oyuncu, bebeğinin dünyaya gelişiyle mutluluğunu doruklara çıkardı.

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı! Beste Kökdemir’den yeni doğan oğluyla duygu dolu poz!

Taze baba Fazlı Erdinç Çatak ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygularını dile getirdi: "Beni dünyanın en mutlu insanı yapan kişi, karım. Oğlumun annesi, seni çok seviyorum" sözleriyle hem eşine hem de yeni doğan oğullarına olan sevgisini ifade etmişti.

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı! Beste Kökdemir’den yeni doğan oğluyla duygu dolu poz!

İLK KARE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE GELMİŞTİ

Çiçeği burnunda anne Beste Kökdemir'den oğluyla ilk fotoğraf geldi. Oğluyla ilk fotoğrafını paylaşan güzel isim, "Güneş'in annesi olduğundan dolayı gururlu" demişti.

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı! Beste Kökdemir’den yeni doğan oğluyla duygu dolu poz!

BUGÜNKÜ POZUYLA GÜNDEM OLDU

Ünlü oyuncu, bugün yaptığı yeni paylaşımla gündeme geldi.

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı! Beste Kökdemir’den yeni doğan oğluyla duygu dolu poz!

DUYGU DOLU PAYLAŞIM: KALBİM!

Oyuncu Beste Kökdemir, yeni dünyaya gelen oğluyla duygu dolu paylaşım yaptı. Oyuncu oğlunu kucağına aldığı pozun altına, 'Kalbim' notunu da eklemeyi ihmal etmedi.

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı! Beste Kökdemir’den yeni doğan oğluyla duygu dolu poz!

İŞE O POZ!

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Kökdemir'e beğeni yağdı.

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı! Beste Kökdemir’den yeni doğan oğluyla duygu dolu poz!

TÜRKÜCÜ CEYLAN DA BEBEK SEVİNCİ YAŞAYAN ÜNLÜLERDEN OLMUŞTU: "SÜPER ANNEANNE"

Kızı Melodi'nin ilk bebeğini kucağına almasıyla duygu dolu anlar yaşayan Ceylan, öyle sözler yazdı ki milyonlarca takipçiyi hem duygulandırdı hem de şaşırttı. Sosyal medya, minik "Küçük Prens" Lucas'ın fotoğraflarıyla adeta yıkıldı…

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı! Beste Kökdemir’den yeni doğan oğluyla duygu dolu poz!

Türkü müziğinin güçlü sesi Ceylan, bu kez sahne performansı ya da estetik değişimiyle değil, aile yaşantısıyla gündem oldu. 51 yaşındaki ünlü sanatçı, kızı Melodi Bozkurt'un anne olmasıyla birlikte ilk kez anneannelik heyecanı yaşadı.

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı! Beste Kökdemir’den yeni doğan oğluyla duygu dolu poz!

Kıbrıs'ta verdiği sahne sonrası basın mensuplarıyla konuşan Ceylan, "Kızım Melodi'nin oğlu oldu. Ben de artık süper anneanne oldum" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi. "Genç yaşta anne oldum, pırlanta gibi iki evladım var. Şimdi ailemiz yeni bir üye ile daha da büyüdü" diyerek duygularını paylaştı.

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı! Beste Kökdemir’den yeni doğan oğluyla duygu dolu poz!

MELODİ'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM: "GÖZÜMLE GÖREBİLDİĞİM ATAN KALBİM…"

Melodi Bozkurt, 18 Ağustos 2025'te dünyaya gelen oğlunu ilk kez sosyal medyada paylaştı. Lucas Karel Özgül adını verdikleri bebeğiyle çektiği videoya kısa sürede yüzlerce tebrik mesajı yağdı. Melodi, paylaşımında şu duygu yüklü satırlara yer verdi:

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı! Beste Kökdemir’den yeni doğan oğluyla duygu dolu poz!

"İçimdeki akvaryumun en güzel balığı, kucağıma alabildiğim mutluluğum, dışarıda atan kalbim… Badem gözlü, güleç oğlum Lucas'ım Karel'im… İyi ki geldin, hoş geldin."

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı! Beste Kökdemir’den yeni doğan oğluyla duygu dolu poz!

CEYLAN'DAN KIZINA VE TORUNUNA DUYGULANDIRAN YORUM

Minik Lucas'ın videosuna en çok dikkat çeken yorum ise anneanne Ceylan'dan geldi. Ünlü sanatçı, kızına şu sözlerle seslendi:

"Sen bana hep iyi evlat oldun, evladın da sana hayırlı olsun. Allah bahtını, yolunu güzelliklere açsın. Sen hâlâ benim gözümde küçük kuzumsun ama annelik sana çok yakıştı. Kollarımı açtım, cücüğümle seni bekliyorum. Hoş geldin ailemize küçük prensim."

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı! Beste Kökdemir’den yeni doğan oğluyla duygu dolu poz!

SOSYAL MEDYADA "GENÇ ANNEANNE" YORUMLARI YAĞDI

Hem Ceylan'ın hem Melodi'nin paylaşımları kısa sürede gündem oldu. Takipçiler, "Genç anneanne Ceylan", "Süper anneanne çok yakıştı", "Küçük prens hoş geldin" gibi yorumlarla mutluluklarına ortak oldu. Lucas Karel'in badem gözleri ve güleç yüzü sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı! Beste Kökdemir’den yeni doğan oğluyla duygu dolu poz!

AİLEYE YENİ KATILAN 'KÜÇÜK PRENS'

51 yaşındaki ünlü türkücü, torununa "ailemin küçük prensi" diyerek sevgisini dile getirirken, anneannelik duygusunun hayatında yeni bir sayfa açtığını belirtti.

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı! Beste Kökdemir’den yeni doğan oğluyla duygu dolu poz!

Ceylan ve kızı Melodi, minik Lucas'ın hayatlarına kattığı mutluluğu sosyal medya üzerinden sevenleriyle paylaşmaya devam ediyor.

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı! Beste Kökdemir’den yeni doğan oğluyla duygu dolu poz!

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları!

İbrahim Erkal ile Canısı dizisiyle bir döneme damga vuran Emine Ün de geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşım yaptı.

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı! Beste Kökdemir’den yeni doğan oğluyla duygu dolu poz!

Ünlü isim eski evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru'nun 21. yaşını kutladı.

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı! Beste Kökdemir’den yeni doğan oğluyla duygu dolu poz!

Genç kızıyla fotoğrafını paylaşan Ün, "Birlikte büyüdük, birlikte öğrendik, birlikte paylaştık, birlikte hayaller kurduk… Anneliği seninle tatmak, senin gülümsediğini görmek, senin sevgini kalbimde taşımak bu hayattaki en kıymetli hazine… İyilikler ve güzellikler hep peşinden gelsin… İyi ki doğdun benim bir tanecik güzel kızım, her şeyim" notuyla kızına olan sevgisini gözler önüne serdi. Aynı zamanda 21 yaşındaki Duru annesine olan benzerliği ile dikkat çekerken, güzelliğiyle de görenleri hayran bıraktı.

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı! Beste Kökdemir’den yeni doğan oğluyla duygu dolu poz!

ANNELİĞİYLE ÖNE ÇIKAN BİR DİĞER İSİM: EBRU ŞALLI

Model ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, genç kızlara taş çıkaran fiziği ve enerjisiyle yıllardır magazin gündeminin değişmeyen isimlerinden biri.

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı! Beste Kökdemir’den yeni doğan oğluyla duygu dolu poz!

Son dönemlerde ise evinde çektiği pilates videoları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Şallı, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı! Beste Kökdemir’den yeni doğan oğluyla duygu dolu poz!

Ünlü isim, oğlu Beren Tan'ın özel hayatıyla magazin sayfalarına taşındı.

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı! Beste Kökdemir’den yeni doğan oğluyla duygu dolu poz!

Beren'in bir süredir akranı Laçin Terlemez ile aşk yaşadığı bilinirken, ikilinin ilişkisine Ebru Şallı'nın da oldukça sıcak baktığı görüldü. Hatta Şallı'nın, Terlemez'le şimdiden "müstakbel gelin" gibi yakın bir bağ kurduğu yorumları yapılıyor...