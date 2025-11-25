Trend
İlk kez paylaştı: Allan Hakko ve oyuncu sevgilisi Pelin Uluksar'ın romantik anları! Yunanistan'da aşka geldiler...
Cemiyet hayatının gözde bekarlarından olan Allan Hakko, kalbini oyuncu Selin Uluksar'a kaptırmıştı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşan Hakko, sevgilisi Uluksar'ı ilk kez sosyal medya hesabında paylaştı. Ünlü çiftin Yunanistan kareleri beğeni yağmuruna tutuldu...
Giriş Tarihi: 25.11.2025 10:23