Trend Galeri Trend Magazin İlk kez paylaştı: Allan Hakko ve oyuncu sevgilisi Pelin Uluksar'ın romantik anları! Yunanistan'da aşka geldiler...

Cemiyet hayatının gözde bekarlarından olan Allan Hakko, kalbini oyuncu Selin Uluksar'a kaptırmıştı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşan Hakko, sevgilisi Uluksar'ı ilk kez sosyal medya hesabında paylaştı. Ünlü çiftin Yunanistan kareleri beğeni yağmuruna tutuldu...

Giriş Tarihi: 25.11.2025 10:23
Allan Hakko, özel hayatıyla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor.

Fenomen Selin Yağcıoğlu ile 2 yıllık ilişkisini bitiren Hakko'o gündeme bomba gibi düşmüştü.

İlişkisini bitirdikten sonra kısa süreli bir beraberlik yaşadığı Ecem Oltulu'dan da ayrılan Hakko, kalbini bu kez oyuncu Pelin Uluksar'a kaptırdı.

Bir süredir gözlerden uzak bir aşk yaşayan çift, ilişkilerini sakin bir şekilde sürdürmeyi tercih ediyor.

İLK KEZ PAYLAŞTI!

Güzel oyuncuyla olan ilişkisini gözlerden uzak tutan Allan Hakko, Instagram hesabından ilk kez sevgilisiyle paylaşım yaptı.

Bir arkadaşlarının düğünü için Yunanistan'a giden Hakko ve Uluksar o anları hesaplarında paylaştı. Taze burnunda çift çok sayıda beğeni geldi

Öte yandan özel hayatlarını basından uzak tutmaya çalışan Hakko ve Uluksar, ilk kez birliktelikleri hakkında konuşmuştu.

Hakko, mutlu giden ilişkisiyle ilgili duygularını şu sözlerle dile getirmişti: "Her şey yolunda, ilişkimiz çok güzel gidiyor." Bu açıklama, çiftin aşklarının ciddi ve istikrarlı bir şekilde ilerlediğinin de göstergesi olmuştu.