İlk ona teklif edilmiş: 'Sihirli Annem'in 'Ceren'i Gizem Güven'den 'Muhteşem Yüzyıl' itirafı! Bakın o rolü kime kaptırmış...
'Sihirli Annem' dizisinde 'Ceren' karakteriyle hafızalara kazınan Gizem Güven, yıllar sonra yaptığı bir itirafla magazin gündemine oturdu. Güven, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde yer almak için seçmelere katıldığını ancak rolü başka bir isme kaptırdığını açıkladı. Bakın o rolü hangi ünlü oyuncu aldı...
Giriş Tarihi: 28.01.2026 09:21
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 09:24