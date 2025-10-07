Trend Galeri Trend Magazin İlker Aksum'un minik kızı Lila ile yeni paylaşımına beğeni yağdı! Seda Sayan'dan yorum gecikmedi!

İlker Aksum'un minik kızı Lila ile yeni paylaşımına beğeni yağdı! Seda Sayan'dan yorum gecikmedi!

2023 yılında Dilay Ekmekçioğlu ile hayatını birleştiren oyuncu İlker Aksum, baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. İlker Aksum, minik kızı Lila ile yeni bir paylaşım yaptı. Aksum'un tatlı bebeğine beğeni yağarken, ünlü sanatçı Seda Sayan'dan da yorum gecikmedi.

PINAR EFE
Giriş Tarihi: 07.10.2025 15:05 Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 15:55
İlker Aksum’un minik kızı Lila ile yeni paylaşımına beğeni yağdı! Seda Sayan’dan yorum gecikmedi!

2023 yılında hayatını Dilay Ekmekçioğlu'yla birleştiren ünlü oyuncu İlker Aksum, geçtiğimiz aylarda kızı Lila'yı kucağına alarak ilk kez baba oldu.

İlker Aksum’un minik kızı Lila ile yeni paylaşımına beğeni yağdı! Seda Sayan’dan yorum gecikmedi!

Baba olmanın mutluluğunu her fırsatta dile getiren İlker Aksum, sosyal medyada da neşeli paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

İlker Aksum’un minik kızı Lila ile yeni paylaşımına beğeni yağdı! Seda Sayan’dan yorum gecikmedi!

Kızı ile sık sık paylaşımlar yapmaya devam eden İlker Aksum videolu paylaşımıyla takipçilerinin kalplerini ısıttı.

İlker Aksum’un minik kızı Lila ile yeni paylaşımına beğeni yağdı! Seda Sayan’dan yorum gecikmedi!

İŞTE MİNİK LİLA'NIN EĞLENCELİ HALLERİ

Aksum'un kızıyla yeni paylaşımına kısa sürede beğeni yağarken, ünlü sanatçı Seda Sayan'dan da" Maşallah Sübhanallah" yorumu geldi.

Oyuncu İlker Aksum'un kızı Lila ile eğlenceli anları kamerada | Video

İlker Aksum’un minik kızı Lila ile yeni paylaşımına beğeni yağdı! Seda Sayan’dan yorum gecikmedi!

Tatillerini Bodrum'da geçiren Aksum Ailesi, geçtiğimiz günlerde Lila'nın yüzünü ilk kez takipçileriyle paylaşarak büyük ilgi görmüştü.

İlker Aksum’un minik kızı Lila ile yeni paylaşımına beğeni yağdı! Seda Sayan’dan yorum gecikmedi!

Takipçileri, minik Lila'nın babasına olan benzerliğini "adeta kopyası" yorumlarıyla dile getirmişti.

İlker Aksum’un minik kızı Lila ile yeni paylaşımına beğeni yağdı! Seda Sayan’dan yorum gecikmedi!

"DENEMELER YAPIYORUZ"
Geçen günlerde kızı Lila'nın kucağına yatmaya çalıştığı anları sosyal medya hesabında paylaşan İlker Aksum'un o anları hayranlarından da büyük beğeni topladı. Kızının kucağına yatmaya çalışırken kızının ise kaçması komik anlara sebep oldu. Aksum, o anları "Lila'nın kucağına yatma denemeleri yapıyoruz" notuyla yayınladı.

İlker Aksum’un minik kızı Lila ile yeni paylaşımına beğeni yağdı! Seda Sayan’dan yorum gecikmedi!

KIZININ YEMEK YEDİĞİ ANLARI PAYLAŞMIŞTI

Aksum, son olarak geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen biricik kızı Lila'nın ilk kez mama yediği anları paylaşmıştı.Sosyal medya hesabından eşi Dilay Ekmekcioğlu'nun kızları Lila'ya mama yedirdiği anları paylaşan ünlü oyuncu, bu sevimli kareler ile takipçilerinden beğeni toplamıştı.

İlker Aksum’un minik kızı Lila ile yeni paylaşımına beğeni yağdı! Seda Sayan’dan yorum gecikmedi!

"CANIM AİLEM"
İlker Aksum sosyal medya hesabından kızı ve eşiyle birlikte yaptığı paylaşımla büyük ilgi gördü. "Canım ailem" notuyla paylaştığı bu fotoğraf, takipçilerinden büyük beğeni topladı. Yorumlarda, ailenin ne kadar sevimli olduğu kadar Lila'nın babasına olan benzerliği de dikkat çekti.

İlker Aksum’un minik kızı Lila ile yeni paylaşımına beğeni yağdı! Seda Sayan’dan yorum gecikmedi!

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA İLE HALLER

Tatlı kızıyla vakit geçirmekten büyük keyif alan Aksum, geçtiğimiz günlerde de Lila ile çay keyfi yaparken çekilen bir kareyi takipçileri ile paylaşmıştı.

İlker Aksum’un minik kızı Lila ile yeni paylaşımına beğeni yağdı! Seda Sayan’dan yorum gecikmedi!

"HANIM GEL ÇAY İÇEK KII"

Fotoğrafa ise kendine has esprili üslubuyla "Hanım gel çay içek kıı" notunu düşerek yine yüzleri güldürmüştü.

Lila'nın sevimli halleri kısa sürede sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulurken, ünlü oyuncunun baba halleri de takipçilerinden tam not aldı.

İlker Aksum’un minik kızı Lila ile yeni paylaşımına beğeni yağdı! Seda Sayan’dan yorum gecikmedi!

SAHİL KEYFİ YAPTILAR

Ailesiyle sahilde keyif yapan Aksum, yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

PEMBE MAYOSUYLA PAYLAŞIM YAPTI

Pembe bir mayo giyinen minik Lila'nın sevimli hallerini takipçileriyle paylaştı.

İlker Aksum’un minik kızı Lila ile yeni paylaşımına beğeni yağdı! Seda Sayan’dan yorum gecikmedi!

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI...

MERYEM SARAH UZERLİ

12 Ağustos 1983'te Almanya'nın Kassel şehrinde dünyaya gelen Meryem Sarah Uzerli, Türk baba Hüseyin ve Alman anne Ursula'nın dört çocuğundan en küçüğüdür.

İlker Aksum’un minik kızı Lila ile yeni paylaşımına beğeni yağdı! Seda Sayan’dan yorum gecikmedi!

İki ağabeyi ve caz müzisyeni ablası Canan ile birlikte büyüyen Uzerli, Almanca ve Türkçeyi ana dili olarak konuşmakta, İngilizceyi ise akıcı şekilde bilmektedir.

İlker Aksum’un minik kızı Lila ile yeni paylaşımına beğeni yağdı! Seda Sayan’dan yorum gecikmedi!

Oyunculuk eğitimini Hamburg'daki Schauspiel Studio Frese'de alan sanatçı, Almanya'da bazı yapımlarda yer aldıktan sonra Türkiye'deki büyük çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yaptı.

İlker Aksum’un minik kızı Lila ile yeni paylaşımına beğeni yağdı! Seda Sayan’dan yorum gecikmedi!

2011 yılında Türkiye'de yapılan kapsamlı oyuncu seçmeleri sonucunda, Hürrem Sultan karakteri için Almanya'dan özel olarak getirilen Meryem Uzerli, dizideki performansıyla izleyicilerin gönlünü kazandı.

İlker Aksum’un minik kızı Lila ile yeni paylaşımına beğeni yağdı! Seda Sayan’dan yorum gecikmedi!

Bu rol ona birçok ödül getirirken, 2013 yılında tükenmişlik sendromuna yakalanarak diziden ayrılması gündem yarattı.

İlker Aksum’un minik kızı Lila ile yeni paylaşımına beğeni yağdı! Seda Sayan’dan yorum gecikmedi!

ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDEYDİ!

Türkiye'den ayrıldıktan sonra özel hayatında da zorluklar yaşayan Uzerli, o dönem birlikte olduğu Can Ateş'in kendisini aldattığını öğrenmesiyle ilişkisini noktaladı. Aynı yıl hamile olduğunu açıklayan oyuncu, 2014 yılında ilk kızı Lara Jemima'yı dünyaya getirdi.

İlker Aksum’un minik kızı Lila ile yeni paylaşımına beğeni yağdı! Seda Sayan’dan yorum gecikmedi!

2020 yılında ikinci kez hamile olduğunu duyuran Meryem Uzerli, babasının kimliğini açıklamadan 2021 Ocak ayında Lily Koi adını verdiği ikinci kızını kucağına aldı.

İlker Aksum’un minik kızı Lila ile yeni paylaşımına beğeni yağdı! Seda Sayan’dan yorum gecikmedi!

Oyunculuğun yanı sıra modellik kariyerini de sürdüren Uzerli; reklam yüzü oldu, dünyaca ünlü dergilerin kapaklarında yer aldı. 2020 yılında ise Berlin'de bir tatlı-kafe markası kurarak iş dünyasına adım attı ve ikinci şubesini açtı.

İlker Aksum’un minik kızı Lila ile yeni paylaşımına beğeni yağdı! Seda Sayan’dan yorum gecikmedi!

Şu sıralar Berlin'de yaşayan Meryem Uzerli'nin büyük kızı Lara Jemima'nın 11 yaşına basmasıyla birlikte yaptığı sosyal medya paylaşımı, büyük ilgi gördü.

İlker Aksum’un minik kızı Lila ile yeni paylaşımına beğeni yağdı! Seda Sayan’dan yorum gecikmedi!

Lara'nın annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmazken, pek çok takipçi "Yeni bir yıldız doğuyor" yorumunda bulundu.

İlker Aksum’un minik kızı Lila ile yeni paylaşımına beğeni yağdı! Seda Sayan’dan yorum gecikmedi!

Ünlü oyuncu, kızıyla geçirdiği anları sık sık takipçileriyle paylaşarak hem anne hem de sanatçı kimliğiyle takdir toplamaya devam ediyor.

İlker Aksum’un minik kızı Lila ile yeni paylaşımına beğeni yağdı! Seda Sayan’dan yorum gecikmedi!

İzleyicinin kalbine taht kurmayı başaran ünlü oyuncu Vahide Perçin özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor.

İlker Aksum’un minik kızı Lila ile yeni paylaşımına beğeni yağdı! Seda Sayan’dan yorum gecikmedi!

Vahide Perçin'in kızının da tıpkı kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?