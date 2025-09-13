Trend Galeri Trend Magazin İlker Kaleli ile Burçin Terzioğlu'nun oğluydu...Poyraz Karayel'in küçük Sinan'ının büyük değişimi! Bir dönemin çocuk yıldızına yorum yağdı

İlker Kaleli ile Burçin Terzioğlu'nun oğluydu...Poyraz Karayel'in küçük Sinan'ının büyük değişimi! Bir dönemin çocuk yıldızına yorum yağdı

İlker Kaleli ile Burçin Terzioğlu'nun başrolünde yer aldığı bir dönem ekranlarda yer alan Poyraz Karayel dizisinde Sinan karakteriyle adını geniş kitlelelre duyuran Ata Berk Mutlu'nun büyük değişimi sosyal medyada olay oldu.

Giriş Tarihi: 13.09.2025 12:27 Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 12:29
Televizyon ve sinema dünyasının parlayan yıldızlarından biri olan Ata Berk Mutlu, henüz çok küçük yaşlarda sektörle tanışan ve oyunculuğu çocuk yaşlardan itibaren kariyer haline getiren bir isim.

14 Haziran 2005 tarihinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dünyaya gelen Ata Berk Mutlu, ailesinin 4 buçuk yaşında bir ajansa başvurmasıyla ekran macerasına adım attı. İlk olarak Danino Süt reklamıyla izleyiciyle buluşan yetenekli oyuncu, kısa süre sonra "Cuma'ya Kalsa" dizisinde Berk karakteriyle ilk dizi deneyimini yaşayarak televizyon dünyasına adım attı.

Ailesiyle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyan Mutlu, annesi Ayfer Mutlu, babası Erhan Mutlu ve kardeşi Can Mutlu ile birlikte 4 kişilik bir ailede yetişti. Oyunculuğa olan ilgisi daha çocuk yaşlarda belli olan Mutlu, okul yılları boyunca tiyatro sahnelerinde yer aldı. Sahneye ilk kez, Fransız yazar ve pilot Antoine de Saint-Exupéry'nin ünlü eseri "Küçük Prens" oyunuyla çıkan yetenekli oyuncu, bu deneyimiyle sahne sanatlarına olan ilgisini perçinleştirdi.

Ata Berk Mutlu'nun filmografisi ise hayli etkileyici. 2013 yılında "Arkadaşım Max" filminde Deniz karakteriyle başrol oynayan Mutlu, 2014'te "Bana Adını Sor" filminde Hakan'ın küçüklüğünü canlandırdı.

İŞTE SON HALİ!

Aynı yıl, "Pek Yakında" filminde Cihan Yıldız karakteriyle başrol oynayarak sinema kariyerinde büyük bir adım attı.

2018'de "Rüzgar" filminde Rüzgar karakterine hayat veren oyuncu, son olarak 2022 yılında "Masal Zamanı: Melez Prenses" ve 2023'te "Masal Zamanı: Sihirli Kapı" filmlerinde rol aldı.

Televizyon kariyeri de bir o kadar parlak olan Mutlu, 2010 yılında "Aşk Bir Hayal" dizisinde Reşat karakteriyle başlayan oyunculuk serüveninde, "Anneler ile Kızlar", "Bulutların Ötesi" ve "Karadayı" gibi popüler dizilerde rol aldı.

Ancak asıl büyük çıkışını 2015-2017 yılları arasında başrol oynadığı "Poyraz Karayel" dizisinde Sinan Karayel karakteriyle yaptı. Bu dizideki başarısı ona genç yaşta çok sayıda ödül kazandırdı. Ardından "Şevkat Yerimdar" dizisinde konuk oyuncu olarak yer alan Mutlu, son olarak 2023 yılında "Bir Derdim Var" dizisinde Arif karakteriyle ekranlara geri döndü.

Başarıları sadece projeleriyle sınırlı kalmayan Ata Berk Mutlu, oyunculuk performansıyla çok sayıda ödüle layık görüldü. 2015 yılında Gelişim Üniversitesi 4. Medya Ödülleri'nde "En Beğenilen Çocuk Erkek Oyuncu" seçilirken, YBTB Yılın En İyileri Ödülleri'nde de "En Başarılı Çocuk Dizi Oyuncusu" ödülünü kazandı.

Aynı yıl 42. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Çocuk Oyuncu" ödülünü kazanarak büyük bir başarıya imza attı. 2016'da Doğa Okulları Ataşehir 3 Kampüsü Ödülleri'nde "En İyi Çocuk Oyuncu" ödülünü de kazanan Mutlu, sektördeki yerini sağlamlaştırdı.

Genç yaşına rağmen şimdiden büyük başarılar elde eden Ata Berk Mutlu, oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Sinema ve televizyon projelerindeki başarılarıyla adından söz ettiren Mutlu, gelecekte hangi projelerde yer alacağı konusunda merak uyandırıyor.

DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTAN BİR DİĞER ÜNLÜ: ADINI FERİHA KOYDUM'UN CANSU'SU SEDEF ŞAHİN!

Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı Adını Feriha Koydum dizisi, 2011 yılında ekranlara gelerek büyük bir izleyici kitlesi kazanmış ve yayınlandığı dönemde adından sıkça söz ettirmişti.

Hala sosyal medya platformlarında gündem olmaya devam eden dizi, "zengin çocuk, fakir kız" temasını farklı bir bakış açısıyla işleyerek dikkat çekmişti.

Dizinin en ilgi çekici karakterlerinden biri olan Cansu, Feriha'ya dost gibi görünürken arkasından iş çevirmesi ve Emir'e duyduğu aşk ile hafızalarda kaldı.

Cansu'nun bu kötü niyetli tutumu, izleyiciler tarafından sıkça eleştirilen ancak aynı zamanda dikkatle izlenen bir gelişmeydi. Bu karakteri canlandıran Sedef Şahin, yıllar sonra büyük bir değişim gösterdi ve yeni mesleği ile gündeme oturdu.

İŞTE SEDEF ŞAHİN'İN SON HALİ!

Aradan yıllar geçtikten sonra, Cansu karakterini canlandıran Sedef Şahin, hayatında yepyeni bir sayfa açtı.

Şahin, Instagram hesabından paylaştığı bir duyuru ile özel bir üniversitede öğretim üyeliği görevine başladığını açıkladı.

"Bugün hayatımda yepyeni bir sayfa açıldı ve öğretim üyesi oldum. Bu kadar mutlu ve gururluyum ki… Yıldız Hoca'mın bana vasiyeti, öğrenci yetiştirmemdi. Ben de ona söz vermiştim ve bugün ilk dersimi verdim," diyerek mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Görünüşünde de dikkat çeken bir değişim yaşayan Sedef Şahin, estetik müdahalelere dair iddialara da yanıt verdi.

Adını Feriha Koydum döneminde estetik ve makyajdan uzak bir imaj sergileyen Şahin, "O dönemde makyajsızdım ve 16 kilo fazlam vardı. Şu anki halimle o zaman arasında fark var, ama bunu açıklamak istedim," şeklinde bir açıklama yaparak, değişiminin sebeplerini takipçileriyle paylaştı.

BÜYÜK DEĞİŞİMİYLE ADINDAN SÖZ ETTİREN DİĞER İSİM: BUĞRA ÖZMÜLDÜR!

Henüz çocuk yaşlarda başlayan şöhret yolculuğunda hem ekran önü hem de kişisel hayatında birçok zorlukla mücadele eden Özmüldür, adeta küllerinden yeniden doğdu. Çocukluk yıllarının tatlı, tombul Cem'inden, fit ve özgüven dolu bir bireye dönüşen oyuncu, şimdi sadece görünümüyle değil, senaristlikteki başarılarıyla da adından söz ettiriyor.

Henüz çocuk yaşlarda oyunculuk kariyerine adım atan Buğra Özmüldür, ilk olarak 9 yaşında bir gazoz reklamı ile dikkatleri çekmişti. Bu başarılı performans, onu Reklam Özdenetim Kurulu'nun kampanyasında rol almaya taşıdı.

Bu kampanya sayesinde Sihirli Annem dizisinin yönetmeni tarafından keşfedilen Özmüldür, dizide Cem karakteriyle izleyicilerin kalbini kazandı.

"HEM ÜN HEM ZORLUK BİR ARADA"

Sihirli Annem'deki başarısını, reklam oyunculuğu ve Selena dizisindeki konuk oyunculuk gibi projeler izledi. Ancak çocuk yaşta gelen bu şöhret, ona hem ün hem de birçok zorluk getirdi.

Sette sabaha kadar çalışıp sabah okula gitmek zorunda kalan Özmüldür, yaşıtlarından gelen tepkilerle de başa çıkmak zorunda kaldı. O dönemde aldığı "Bizimle zaman geçirmiyorsun" gibi mesajlar, sosyal hayatını etkiledi.