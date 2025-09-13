İlker Kaleli ile Burçin Terzioğlu’nun oğluydu...Poyraz Karayel’in küçük Sinan’ının büyük değişimi! Bir dönemin çocuk yıldızına yorum yağdı

Ailesiyle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyan Mutlu, annesi Ayfer Mutlu, babası Erhan Mutlu ve kardeşi Can Mutlu ile birlikte 4 kişilik bir ailede yetişti. Oyunculuğa olan ilgisi daha çocuk yaşlarda belli olan Mutlu, okul yılları boyunca tiyatro sahnelerinde yer aldı. Sahneye ilk kez, Fransız yazar ve pilot Antoine de Saint-Exupéry'nin ünlü eseri "Küçük Prens" oyunuyla çıkan yetenekli oyuncu, bu deneyimiyle sahne sanatlarına olan ilgisini perçinleştirdi.