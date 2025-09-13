Trend
İlker Kaleli ile Burçin Terzioğlu'nun oğluydu...Poyraz Karayel'in küçük Sinan'ının büyük değişimi! Bir dönemin çocuk yıldızına yorum yağdı
İlker Kaleli ile Burçin Terzioğlu'nun başrolünde yer aldığı bir dönem ekranlarda yer alan Poyraz Karayel dizisinde Sinan karakteriyle adını geniş kitlelelre duyuran Ata Berk Mutlu'nun büyük değişimi sosyal medyada olay oldu.
Giriş Tarihi: 13.09.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 12:29