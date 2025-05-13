İmaj değişikliğine gitmişti! Oyuncu Afra Saraçoğlu yeni saçlarıyla görüntülendi! Neşeli halleri dikkat çekti...

Ardından Kötü Çocuk, Fazilet Hanım ve Kızları, Kardeş Çocukları, Öğretmen, Yeşilçam ve nihayetinde Yalı Çapkını gibi yapımlarda rol aldı. Her projede hem performansı hem de ekrana yansıyan duru güzelliğiyle beğeni toplayan genç oyuncu, markaların da gözdesi haline geldi.