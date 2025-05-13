Trend Galeri Trend Magazin İmaj değişikliğine gitmişti! Oyuncu Afra Saraçoğlu yeni saçlarıyla görüntülendi! Neşeli halleri dikkat çekti...

İmaj değişikliğine gitmişti! Oyuncu Afra Saraçoğlu yeni saçlarıyla görüntülendi! Neşeli halleri dikkat çekti...

Geçen günlerde imaj değişikliği yapan ve sevenlerinden tam not alan oyuncu Afra Saraçoğlu, muhabirler tarafından görüntülendi. Güzel oyuncunun yeni saçları dikkatleri üzerine çekerken, neşeli ve enerjik tavırları beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 13.05.2025 08:32 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 08:32
İmaj değişikliğine gitmişti! Oyuncu Afra Saraçoğlu yeni saçlarıyla görüntülendi! Neşeli halleri dikkat çekti...

Oyuncu Afra Saraçoğlu'nun yıldızı 2016 yılında, henüz üniversite öğrencisiyken parladı. Annesinin, fotoğrafını Özcan Deniz'e göndermesiyle başlayan bu serüven, İkinci Şans filmiyle ilk adımı atmasına vesile oldu. Filmde Nurgül Yeşilçay'ın kızını canlandıran Saraçoğlu, bu rolle dikkatleri üzerine çekti.

İmaj değişikliğine gitmişti! Oyuncu Afra Saraçoğlu yeni saçlarıyla görüntülendi! Neşeli halleri dikkat çekti...

Ardından Kötü Çocuk, Fazilet Hanım ve Kızları, Kardeş Çocukları, Öğretmen, Yeşilçam ve nihayetinde Yalı Çapkını gibi yapımlarda rol aldı. Her projede hem performansı hem de ekrana yansıyan duru güzelliğiyle beğeni toplayan genç oyuncu, markaların da gözdesi haline geldi.

İmaj değişikliğine gitmişti! Oyuncu Afra Saraçoğlu yeni saçlarıyla görüntülendi! Neşeli halleri dikkat çekti...

Ancak Saraçoğlu, yalnızca oyunculuğuyla değil, güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olmayı başarıyor.

İmaj değişikliğine gitmişti! Oyuncu Afra Saraçoğlu yeni saçlarıyla görüntülendi! Neşeli halleri dikkat çekti...

Görüntüsünde bir değişikliğe giden ve saçını tekrar sarıya boyatan oyuncunun yeni görüntüsü çok beğenilmişti.

İmaj değişikliğine gitmişti! Oyuncu Afra Saraçoğlu yeni saçlarıyla görüntülendi! Neşeli halleri dikkat çekti...

İŞTE YENİ HALİ!
Saçlarını tekrar sarıya boyatan Afra Saraçoğlu kırmızı rujuyla verdiği pozla büyük beğeni toplamıştı.