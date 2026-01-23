İmamoğlu’nun A Takımı’nı aklamak için kadınları harcadılar! Hani kadının beyanı esastı?

Etkin pişmanlıktan yararlanmış kadınlara türlü türlü hakaret ederek, İmamoğlu ve saz arkadaşlarını aklamaya çalışıyor. Bir kadın için kolay mı yaşadığı kirli ilişkileri anlatmak, hele ki herkesin böyle dikkatle takip ettiği bir soruşturmada.

Mağduriyetlerini, nasıl kullanıldıklarını, nasıl uyuşturucuya bulaştıklarını tüm detaylarıyla yargı makamına anlatmışlar. İfadeler basına yansıdıkça nasıl bir dejenerasyon içinde oldukları daha da ortaya çıkıyor. Tüm bu gerçeklere rağmen, sosyal medyada İmamoğlu ve A takımını savunanlar öyle bir ideolojik körlük içinde ki...

