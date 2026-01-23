İmamoğlu'nun A Takımı'nı aklamak için kadınları harcadılar! Hani kadının beyanı esastı?
Ünlülere yönelik soruşturmada verilen ifadeler, İmamoğlu'nun A takımına uzanan kan dondurucu bir ağı ifşa etti; Rabia Karaca ve Nilay Didem Kılavuz'un fotoğraflarla belgelediği fuhuş ve uyuşturucu trafiği ortadayken, 'kadının beyanı esastır' sloganını dillerinden düşürmeyenlerin bu isimleri aklama çabası 'pes' dedirtti. Mağdur kadınların itiraflarını görmezden gelip failleri savunan o kesime, kendi sloganlarıyla soruyoruz: Sizin adaletiniz adamına göre mi işliyor, hani kadının beyanı esastı?
Giriş Tarihi: 23.01.2026 07:31
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 07:32