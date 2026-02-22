Trend
İmparator'a 4 milyon dolarlık dolandırıcılık şoku! İbrahim Tatlıses oğluna ve kızına sitem etti...
Türk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses, İzmir'deki evinde özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. "Akrabanın akrabaya yaptığını akrep bile etmezmiş" diyen sanatçı, yaşadığı hayal kırıklıklarını ve yaklaşık 4 milyon dolarlık maddi kaybını açıkladı.
Giriş Tarihi: 22.02.2026 10:35
Güncelleme Tarihi: 22.02.2026 10:38