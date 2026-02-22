Trend Galeri Trend Magazin İmparator'a 4 milyon dolarlık dolandırıcılık şoku! İbrahim Tatlıses oğluna ve kızına sitem etti...

Türk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses, İzmir'deki evinde özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. "Akrabanın akrabaya yaptığını akrep bile etmezmiş" diyen sanatçı, yaşadığı hayal kırıklıklarını ve yaklaşık 4 milyon dolarlık maddi kaybını açıkladı.

Giriş Tarihi: 22.02.2026 10:35 Güncelleme Tarihi: 22.02.2026 10:38
Türk müziğinin efsanevi ismi İbrahim Tatlıses, İzmir'deki yaşamını ve özel hayatına dair samimi itiraflarını gözler önüne serdi.

Ünlü sanatçı, İstanbul'dan ayrılarak Ege kentine yerleşme sürecini ve bu süreçte yaşadığı hayal kırıklıklarını ilk kez açıkladı.

4 MİLYON DOLAR KAPTIRDI!

Yaklaşık 4 milyon dolarlık bir dolandırıcılığın kurbanı olduğunu söyleyen sanatçı, "Merhametliyim ama vicdanım bazı şeylere izin vermiyor" sözleriyle duyduğu üzüntüyü paylaştı.

"AKRABANIN AKRABAYA ETTİĞİNİ AKREP BİLE ETMEZMİŞ"

Aile içi ilişkilerde yaşadığı kırgınlıklara da değinen Tatlıses, en yakın çevresinden beklemediği davranışlarla karşılaştığını belirtti: Usta sanatçı, "Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile etmezmiş" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Oğlu Ahmet Tatlı'nın Manisa'daki 5 dairesini sattığını, ancak kardeşleriyle paylaşmadığını iddia eden sanatçı, kızı Dilan Çıtak hakkında da sitem dolu açıklamalar yaptı.

İmparator, "Başı sıkışınca 'İbrahim Tatlıses'in kızıyım' diyor, sıkışmadığında ise 'Tanımıyorum' diyor" ifadeleriyle kırgınlığını ortaya koydu.

PEKİ TATLISES'İN ÇOK KONUŞULAN SERVET LİSTESİNDE NELER VAR?

Gayrimenkul sektörünün birçok alanına yatırım yapan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, servetiyle dikkat çeken ünlüler arasında.

Kuşadası'nda 8 dönümlük araziye kurulu, 6 katlı ve 157 odalı dev oteliyle dikkat çeken Tatlıses, İstanbul'da 5 farklı kebap salonuna da sahip. Medya sektörüne de yatırım yapan ünlü sanatçı, hem uydu üzerinden yayın yapan bir TV kanalının sahibi. Araç filosu ise adeta küçük bir galeri: 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 Mercedes, 3 Jeep, 1 limuzin ve tam 20 şirket aracı usta sanatçının kullanımında!

Tatlıses'in İstanbul Seyrantepe'de 1.5 dönüm arsa üzerine kurulu bir kebap salonu, bir TV binası, Tatlıses Şirketler Grubu binası ile By Tatlıses Giyim'in atölyesi ve mağazası bulunuyor.

Ayrıca Sarıyer'de bulunan lüks bir sitede villa, Seyrantepe'de site içinde üç daire, Şanlıurfa'da bir daire ve yine Şanlıurfa'da 3 dönümlük bir arsa da mülkleri arasında yer alıyor.

Tatlıses'in ABD`nin en gözde kentlerinden Miami'de de evi var.

Listeye bakıldığında, her birinin kendine özgü birikim hikayesi olduğu görülüyor. Kimi çocukluk hayalini gerçekleştirmek için butik otel açarken, kimi global arenada kazandığı şöhreti yatırım fırsatlarına dönüştürüyor. Gayrimenkul zenginliğinden tarım yatırımlarına, değerli koleksiyonlardan uluslararası taşınmazlara kadar uzanan bu servet hikayeleri, Türk ünlülerinin iş dünyasında da ne denli başarılı olduklarını gözler önüne seriyor.

SEDA SAYAN - Kazancını emlak yatırımları ile değerlendirmeyi tercih eden ünlüler arasında yer alan Seda Sayan'ın kira gelirinin 500 bin TL olduğu iddia edildi.Yapılan haberlerde yer alan iddialara göre Seda Sayan'ın sadece İstanbul'da 30 dairesi ve dükkanı bulunuyor. Londra ve Miami'de de evleri olan Seda Sayan'ın Bodrum'da 3 villası bulunduğu belirtiliyor.

HÜLYA AVŞAR; Sarıyer`de köşk, Ayvalık`ta yazlık, Ayvalık`ta zeytinyağı fabrikası, konfeksiyon fabrikası, Tarabya'da lüks sitede bir daire, Riva`da arazi, Etiler`de daire, Londra`da Docklands Canary Wharf`ta şehrin en yüksek rezidansı `Pan Peninsula Tower 1`de bir daire, iki cip, bir otomobil, bankada yüklü bir nakit olduğu biliniyor.

SERVETİ ŞOKE ETTİ

Uzun zamandır oyunculuk yapan ve birçok başarılı projeye imza atan Düzyatan'ın sahip olduğu serveti ise adeta dudak uçuklattı.

Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan yıldızların başında gelen isimlerden biri olan Engin Altan Düzyatan, özellikle rol aldığı projelerle tam bir dünya starına dönüştü.

SERVETİ 50 MİLYON DOLARA YAKIN!

Oyunculuğunun yanı sıra birçok markanın reklam yüzü olan Düzyatan, bölüm başı aldığı ücretlerle ve reklam gelirleriyle birlikte 48 milyon dolara yakın mal varlığına sahip olduğu biliniyor.

Yıldız oyuncu, servetine rağmen mütevazı bir hayat sürdürmeyi tercih ediyor.

Lüks harcamalar yapmaktan geri duran başarılı oyuncu, "Tam olarak kaç paran var?" sorusuna "Tam dersen bilmiyorum. Ama Neslişah biliyor" diyerek hem hanımcılığı savundu hem de para işleriyle uğraşmayı sevmediğinin altını çizdi.

İŞTE SİZLER İÇİN ÜNLÜLERİN SERVETLERİNİ DERLEDİK...

2014 yılında Sibel Kirer ile nikah masasına oturan Emrah, evliliğini iki çocukla taçlandırmıştı. Aynı yıl oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih etti.

Çocukları Elyesa ve Eleysa'ya olan sevgisini ise sık sık dile getiren Emrah'ın evlilik dışı dünyaya gelen oğlu Tayfun Erdoğan'ı kabul etmemesi de çok uzun süre konuşulmuştu.

REKOR SERVET

Özel hayatının yanı sıra müzik kariyeriyle de yıllarca başarısından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde Dubai'den 3.5 milyon dolara ev aldığı ortaya çıkan Emrah bu kez servetiyle gündeme geldi.

GAYRİMENKUL ZENGİNİ ÇIKTI!

Şarkıcı Emrah'ın servetini duyanların ağzı açık kaldı.

GAYRİMENKUL ZENGİNİ ÇIKTI!

Emrah'ın İstanbul ve Bodrum'da 300'den fazla evi bulunduğu ve kira gelirinin ise aylık 10 milyon TL'ye ulaştığı iddia edildi. İstanbul'da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın alan sanatçı, aynı projede 12 dükkan ve bir dubleks daireye de sahip oldu.

Sanatçının ayrıca Bodrum'da 8 milyon TL'ye satın aldığı, müzik ve dizi sektöründe kazandığı birikimlerini değerlendirdiği belirtildi.

Ünlü şarkıcının 300 daireyi satıp, daha büyük projelere yöneldiği bilgisi de basına yansıdı. 2022 yılında mahkemeye gelir beyanı vermek zorunda kaldığında, Emrah'ın aylık gelirinin 400 bin TL olduğu açıklanmıştı.