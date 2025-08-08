Trend
İmparator’dan şok hamle! İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet Tatlıses’e karşı açtığı davayı kazandı: “Benim adımı kullanamaz”
İmparator'dan herkesi şaşkına çeviren hamle! Ünlü sanatçı, öz oğlu Ahmet Tatlıses'e dava açtı. Hem de ne davası! Aile içi gerilimi mahkeme salonuna taşıyan Tatlıses, yıllardır adını taşıyan markanın izinsiz kullanıldığını iddia etti. Mahkeme kararını verdi, detaylar gündeme bomba gibi düştü!
Giriş Tarihi: 08.08.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 11:16