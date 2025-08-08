Trend Galeri Trend Magazin İmparator’dan şok hamle! İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet Tatlıses’e karşı açtığı davayı kazandı: “Benim adımı kullanamaz”

İmparator'dan herkesi şaşkına çeviren hamle! Ünlü sanatçı, öz oğlu Ahmet Tatlıses'e dava açtı. Hem de ne davası! Aile içi gerilimi mahkeme salonuna taşıyan Tatlıses, yıllardır adını taşıyan markanın izinsiz kullanıldığını iddia etti. Mahkeme kararını verdi, detaylar gündeme bomba gibi düştü!

Giriş Tarihi: 08.08.2025 11:14 Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 11:16
Arabesk müziğin efsane ismi İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses'e açtığı marka davasında haklı bulundu. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; usta sanatçı, "Tatlıses" soyadının kendisiyle özdeşleştiğini ve bu markanın izinsiz kullanımına karşı hukuki yollara başvurdu. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen ve yaklaşık iki yıl süren dava sonunda mahkeme, sanatçının lehine karar verdi.

"İZİNSİZ KULLANDI"

İddiaya göre Ahmet Tatlıses, babasına ait "Tatlıses" markasını izinsiz kullanarak, kendi adına "atatlıses" ve "ahmettatlıses" şeklinde markalar tescil ettirdi. Ayrıca "Tatlıses Kebap" adıyla açtığı restoran zinciriyle kamuoyunda iltibas (karıştırma, andırma) yaratacak şekilde markayı ticari faaliyetlerde kullandı.

Baba Tatlıses'in itirazı yalnızca oğlu Ahmet'e karşı değildi. Sanatçının şirketi Tatlıses Prodüksiyon'un marka patent vekilinin, şirketin bilgisi dışında Ahmet Tatlıses'e danışmanlık hizmeti verdiği de dava dosyasına eklendi. Tatlıses'in avukatları, bu durumun hem etik olmadığını hem de hak ihlali oluşturduğunu savundu.

Mahkeme ise yapılan değerlendirmeler sonucunda Ahmet Tatlıses'in tescil ettirdiği markaların hükümsüz olduğuna karar verdi. "atatlıses" ve "ahmettatlıses" markalarının sicilden silinmesine ve bu markaların yer aldığı tüm reklam, broşür, ambalaj ve tabela gibi materyallere el konulmasına hükmedildi.

Ahmet Tatlıses ise savunmasında, kendi ismini ve ayırt edici logoyu kullandığını belirterek davanın haksız yere açıldığını savundu. Ancak mahkeme, bu savunmayı yeterli bulmadı. Karar, sanat camiasında ve hukuk çevrelerinde dikkat çeken bir emsal oluşturdu.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA AHMET TATLISES SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ!

Usta türkücü İbrahim Tatlıses, özel hayatı ve çocuklarıyla olan ilişkisi ile sık sık gündeme geliyor.

Ahmet Tatlıses, sosyal medya hesabından şaşırtan bir açıklama yaptı. "Beklediğim bir süreç vardı" diyen Tatlıses şu ifadelere yer vererek bugüne kadar neden sustuğunu söyledi.

"HUKUKİ SÜRECİN TAMAMLANMASINI BEKLİYORUM" DEMİŞTİ!

İbrahim Tatlıses'in oğlu şu sözleri kullandı:

"Mikrofon her uzatıldığında adım geçiyor ama ben bugüne kadar hiç konuşmadım. Çünkü beklediğim bir süreç vardı. Artık o da sonuna yaklaştı. Hukuki sürecin tamamlanmasını bekliyorum. Sonrası bende. Beni sevenlerin güveni asla boşa çıkmaz. Karşımda sıkıntılar var ama elimde hepsinin hesabı… Gün gelir, tabi ki konuşuruz. Her şey zamanını bekler. Gerçekler sustukça büyür. Saygıyla Ahmet Tatlıses."

BABALAR GÜNÜNDE YAPTIĞI PAYLAŞIM SES GETİRDİ!

Öte yandan Ahmet Tatlıses, 15 Haziran Babalar Günü'nde de Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla çok konuşulmuştu.

Tatlıses, açıklama olarak "Ben babamdan sevgiyle büyümedim belki ama sevgisizliği gördükçe sevmeyi öğrendim. Ömrümü verdim. Kendimi değil, yüreğimi sundum. Kimi zaman bir kalkan, kimi zaman bir gölge oldum. Kullanıldım ama kırılmadım. Eğilmedim. Duruşumdan, karakterimden bir öğün bile vazgeçmedim.

Ben sadece baba olmadım, ağabeydim, dayıydım, amcaydım, kardeştim. Dostuma dost, düşmanıma mesafeydim. Evlat büyüttüm, torun sevdim, yürek taşıdım. Hayat beni yormaya çalıştı, ben hayata dik durarak cevap verdim. Bugün Babalar Günü. Ben sadece baba değil, baba gibi baba oldum. Allah'ın izniyle öyle de kalacağım." yazdığı paylaşımı ile magazin gündemine oturmuştu.

YILLAR SONRA KABUL ETTİĞİ KIZI DİLAN ÇITAK İLE İPLERİ KOPARMIŞTI

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses yalnızca Ahmet Tatlıses ile değil aynı zamanda kızı Dilan Çıtak ile de sorun yaşamıştı. 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak, aralarındaki buzları eriterek tam bir baba kız olmuşlardı. Hatta İbrahim Tatlıses kendisi gibi müzik yapan kızı Dilan Çıtak'ı programına çıkartarak verdiği desteği göstermişti.

ÇATIRDAMALAR ORTAYA ÇIKTI

Baba kız arasındaki kriz, geçtiğimiz Temmuz ayında Dilan Çıtak'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımı ile gün yüzüne çıkmıştı. Çıtak buzları erittiği düşünülen babası İbrahim Tatlıses hakkında skandal iddialar ortaya atmıştı.

"BİR KIZ ÇOCUĞUNA YAPILAN PSİKOLOJİK TACİZİ HERKES BİLMELİ"

Dilan Çıtak sosyal medya hesabında babası İbrahim Tatlıses'in kendisine psikolojik şiddet uyguladığını söyleyerek, "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli.

Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla çıkarayım!" ifadelerini kullanmıştı.

O DA HASTANEYE GİTMEMİŞTİ…

İbrahim Tatlıses kalp ameliyatı geçirerek hayranlarını telaşlandırmıştı. Dilan Çıtak'ın bu ameliyat sonrasında babasını ziyarette bulunmaması, Instagram üzerinden 'geçmiş olsun' açıklaması yapmaması üstüne üstlük abisi İdo Tatlıses ile takipleşmeyi bırakması gerilimi yükseltmişti.

"İBRAHİM TATLISES'İN KIZI OLMANIN KURALLARI VAR"

Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses'le barıştıktan sonra 'Tatlıses' soyadını da kullanmaya başlamıştı. Bir magazin programına bağlanan Çıtak bu durumun arkasındaki olayı şu sözlerle açıklamıştı: Ben kimsenin soyadını almadım, bana aldırdılar.

Kendisi 'Dilan Çıtak benim kızımdır' diye sosyal medyada duyuru yaptığında yardımcıları, yanına çağırıp 'Soyadını alacaksın. İbrahim Tatlıses'in kızı olmanın bir takım kuralları var' dedi. Davayı da ben açmadım, kendileri babalık davası açtılar.

ÜNLÜ TÜRKÜCÜDEN REST!

Çıtak'ın yaptığı tüm bu sansasyonel açıklamalardan sonra tüm gözler ünlü türkücüye çevrildi. İbrahim Tatlıses, kızının zehir zemberek açıklamalarından sonra aynı programa mesaj yollayarak, " "Benim soyadımı kullanmasın! Dilan Çıtak'ın tek derdi İdo (Tatlıses) Bey'dir" demişti.

"ÜZERİMDEN BÜYÜK BİR YÜK KALKTI"

Dilan Çıtak 'Tatlıses' soyadını Instagram hesabından kaldırmak için harekete geçtiğini duyurmuştu. Ünlü şarkıcının haber verdiği paylaşımda yazdığı dipnot ses getirmişti. Çıtak yazdığı notta, "Uzun zamandır onaylı hesap ismi nasıl değiştirilir arayışındayız. Merak etmeyin. Zaten baya istemeden olmuştu. Kısmetse yakın zamanda sadece ben olarak kalacak olmak harika. Üzerimden büyük bir yük kalktı inanın. Ohh diyorum, şükür diyorum. Hadi güzel haber. İfadelerini kullanmıştı.

AİLESİYLE SORUN YAŞAYAN DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİ SİZLER İÇİN DERLEDİK

FERDİ TAYFUR VE KIZI TUĞÇE TAYFUR

Türk arabesk dünyasının en değerli sanatçılarından olan Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastaneden 2 Ocak'ta hayatını kaybederek sevenlerini hüzne boğmuştu. Magazin dünyasını ele geçiren bu üzücü olay, kızı Tuğçe Tayfur ve babası Ferdi Tayfur'un arasındaki anlaşmazlıkları tekrardan gün yüzüne çıkardı.

"ŞARKILARIMI BİLE OKUMASIN"

Baba kız arasındaki anlaşmazlığın ilk sebebi soyadı' krizinden ortaya çıktığı iddia edilmişti. Rahmetli sanatçı kızı Tuğçe Tayfur'un ticari amaçlı olarak soyadını kullanmasını istemiyordu. Bu yüzden de rahmetli Tayfur, "Şarkılarımı bile okumasın" diyerek kızına 'soyadı' davası açmıştı.

EVLİLİKLERİNİ ONAYLAMAMIŞTI!

Şarkıcı Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın, 2023 yılında nikah masasına oturmuştu. Magazin dünyasında ses getiren olay, Ferdi Tayfur'un düğüne gitmemesiyle birlikte büyümüştü.

Usta sanatçının, kızı Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın'la evliliğini onaylamaması ve gün geçtikçe bu krizin büyümesi, baba ve kızı arasındaki gerilimi yükseltmişti. İddialara göre de Tayfur ve kızının o günden sonra bir daha hiç konuşmadığıydı.

HAKARETLER HAVADA UÇUŞMUŞTU!

Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç, bir programın canı yayınına bağlanarak şoke eden açıklamalarda bulunmuştu. Avukat Tamgüç, Muhammet Aydın'ın kendisini aradığını söyleyerek, "Ferdi Bey, Muhammet Aydın'ın Tuğçe Hanım'la evliliğini onaylamıyordu. 2 ay önce bir gece yarısı Tuğçe Hanım'la beraber aradı Muhammet Bey. Hem bana Hem Ferdi Abi'ye küfürler etti. Ferdi Abi kızının kendisini üzdüğü, el oğlunu kendisine küfür ettirdiği, kendisi de küfür ettiği sebebiyle mirastan men etmek istiyordu" ifadelerini kullandı.