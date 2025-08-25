Trend
İngiliz komedyene Şişli’de hırsızlık şoku! Çantasında 6 bin liralık kıyafet bulundu: SABAH komedyenin ifadesine ulaştı! "Hırsızlık kastım yoktu psikolojik sorunlarım var"
İstanbul Şişli'deki AVM'deki bir mağazada 22 Temmuz günü hareketli anlar yaşandı. İngiliz komedyen Cerys Ann Nelmes, mağazadan aldığı kıyafetlerin ödemesini yapmadan çıkmaya çalışırken yakalandı. Çıkış kapısında alarmın çalması üzerine durdurulan Nelmes'in çantasında yaklaşık 6 bin TL değerinde kıyafet bulundu. SABAH, İngiltere'den tatil için Türkiye'ye geldiğini söyleyen Nelmes'in ifadesine ulaştı. Nelmes ifadesinde, "Kıyafetleri denemek için çantama koymuştum, ödeme yapacaktım. Hırsızlık kastım yoktu. Psikolojik sorunlarım var, yanlış anlaşıldı. Çok pişmanım." diyerek kendisini savundu.
Giriş Tarihi: 25.08.2025 06:23