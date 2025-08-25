Trend Galeri Trend Magazin İngiliz komedyene Şişli’de hırsızlık şoku! Çantasında 6 bin liralık kıyafet bulundu: SABAH komedyenin ifadesine ulaştı! "Hırsızlık kastım yoktu psikolojik sorunlarım var"  

İstanbul Şişli'deki AVM'deki bir mağazada 22 Temmuz günü hareketli anlar yaşandı. İngiliz komedyen Cerys Ann Nelmes, mağazadan aldığı kıyafetlerin ödemesini yapmadan çıkmaya çalışırken yakalandı. Çıkış kapısında alarmın çalması üzerine durdurulan Nelmes'in çantasında yaklaşık 6 bin TL değerinde kıyafet bulundu.

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 25.08.2025 06:23
İstanbul Şişli'deki AVM'de faaliyet gösteren bir giyim mağazasında 22 Temmuz günü hareketli anlar yaşandı. İngiliz komedyen Cerys Ann Nelmes, mağazadan aldığı kıyafetlerin ödemesini yapmadan çıkmaya çalışırken yakalandı.

KOMEDYEN NELMES'TEN SAVUNMA: "HIRSIZLIK KASTIM YOKTU"

Poliste ifadesi alınan Nelmes ise suçlamaları reddetti. İngiltere'den tatil için Türkiye'ye geldiğini belirten Nelmes, "Kıyafetleri denemek için çantama koymuştum, ödeme yapacaktım. Hırsızlık kastım yoktu. Psikolojik sorunlarım var, yanlış anlaşıldı. Çok pişmanım" diyerek kendisini savundu.

SAVCILIK TUTUKLAMA TALEP ETTİ, HAKİMLİK REDDETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Nelmes hakkında "açıktan hırsızlık" suçundan işlem başlattı. Dosya, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ancak mahkeme, tutuklama talebini reddetti.


YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VE KARAKOLA İMZA ZORUNLULUĞU

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Nelmes'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Buna göre: Nelmes'in yurtdışına çıkışı yasaklandı, her hafta karakola gidip imza vermesi zorunlu kılındı. Adli kontrol hükümlerine aykırı hareket etmesi durumunda tutuklanabileceği hatırlatıldı.


AVUKATIN İTİRAZI DA REDDEDİLDİ

Nelmes'in avukatı, karara itiraz ederek adli kontrolün kaldırılmasını talep etti. Ancak İstanbul nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi, yapılan itirazı kesin olarak reddetti.


KOMEDYENİN TÜRKİYE MACERASI MAHKEMEYE KALDI

İngiltere'de sahne performanslarıyla tanınan komedyen Cerys Ann Nelmes'in Türkiye'deki tatili beklenmedik bir şekilde mahkeme salonlarına taşındı. Yargı süreci devam ederken Nelmes, Türkiye'den ayrılamayacak.