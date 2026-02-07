İngiliz rapçi Central Cee canlı yayında Müslüman olduğunu duyurdu! İşte yeni ismi

Cee, geçtiğimiz gece yaptığı açıklamasında "Şehadet getirdim, yeni bir ismim var, artık Müslüman'ım" ifadelerini kullandı. Canlı yayında yanında olan arkadaşlarının Central Cee'yi tebrik ettiği anlar kısa sürede viral olurken İngiliz rapçinin bu kararına sosyal medyadan kısa sürede binlerce tebrik mesajları yağdı.