Trend Galeri Trend Magazin İngiliz rapçi Central Cee canlı yayında Müslüman olduğunu duyurdu! İşte yeni ismi

Dünya müzik listelerini kasıp kavuran İngiliz rapçi Central Cee, geçtiğimiz gece sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hayatındaki köklü değişimi duyurdu. Canlı yayında Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olduğunu açıklayan Cee'nin bu kararı, takipçileri tarafından binlerce tebrik mesajıyla karşılandı. İslamiyet'e yönelmesinin ardından hayranlarının en çok merak ettiği konu ise ünlü rapçinin yeni kimliği oldu. Central Cee, merakla beklenen yeni ismini ilk kez açıkladı.

Giriş Tarihi: 07.02.2026 14:22 Güncelleme Tarihi: 07.02.2026 14:25
Oakley Neil HT Caesar-Su veya bilinen sahne adıyla Central Cee 4 Haziran 1998'de Ladbroke Grove'da dünyaya geldi.

Annesi İngiliz, babası Çin asıllı Guyanalıdır. Okul yıllarında sesiz bir çocuk olarak bilinen Cee, 6 yaşındayken okuldan ayrılmış ve bir ayakkabı dükkanında çalışmaya başlamıştır, ilk şarkısı burada çalışırken çıkan Cee, 'Day in The Life' adlı parçasıyla ün kazanmıştır.

Günümüzde birçok kişi ile şarkı yapan rapçi ve söz yazarı Cee ilk mixtape'i 'Wild West'i 12 Mart 2021 tarihinde yayınladı.

Günümüzde birçok ünlü isim ile birlikte şarkı yapan ünlü isim, kendisi için 'UK drill müzik türünü dünyaya yayan kişi' olarak tanımlar.

'BAND4BAND', 'Loading', 'Did It First' gibi şarkılarıyla büyük kitlelere ulaşan ve beğenilen ünlü rapçi, yaptığı başarılı müziklerin yanı sıra özel hayatıyla da sıkça gündeme gelen isimler arasında yer alır.

Bir süredir aşk hayatıyla magazin dünyasında yer edinen Cee, son olarak geçtiğimiz gece canlı yayın sırasında yaptığı itiraf ile gündeme geldi.

İngiliz rapçi ve söz yazarı Central Cee, hayatının yeni bir dönemine adım attığını söylediğini canlı yayın sırasında Kelime-i Şehadet getirerek İslam'a geçtiğini açıkladı.

Cee, geçtiğimiz gece yaptığı açıklamasında "Şehadet getirdim, yeni bir ismim var, artık Müslüman'ım" ifadelerini kullandı. Canlı yayında yanında olan arkadaşlarının Central Cee'yi tebrik ettiği anlar kısa sürede viral olurken İngiliz rapçinin bu kararına sosyal medyadan kısa sürede binlerce tebrik mesajları yağdı.

"CENTRAL CEE'NİN YENİ İSMİ NE?" SORUSU DİLLERDEN DÜŞMEDİ!
Yaptığı açıklama sonrası ünlü rapçinin yeni ismi merak konusu olurken, takipçilerinden "Yusuf ismi çok yakışır" önerileri geldi.

CENTRAL CEE YENİ İSİNİ AÇIKLADI!

Central Cee, yeni isminin ise 'Akil' olduğunu açıkladı.