İngiliz rapçi Central Cee canlı yayında Müslüman olduğunu duyurdu! İşte yeni ismi
Dünya müzik listelerini kasıp kavuran İngiliz rapçi Central Cee, geçtiğimiz gece sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hayatındaki köklü değişimi duyurdu. Canlı yayında Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olduğunu açıklayan Cee'nin bu kararı, takipçileri tarafından binlerce tebrik mesajıyla karşılandı. İslamiyet'e yönelmesinin ardından hayranlarının en çok merak ettiği konu ise ünlü rapçinin yeni kimliği oldu. Central Cee, merakla beklenen yeni ismini ilk kez açıkladı.
Giriş Tarihi: 07.02.2026 14:22
Güncelleme Tarihi: 07.02.2026 14:25