"İnternette 3 yaş küçük gözüküyorum" demişti! Oyuncu Özlem Yıldız'dan fit kalma sırrı: Yıllardır değişmeyen o rutini...

İŞTE SON HALİ!

61 yaşındaki oyuncu, kısa kestirdiği ve pembeye boyattığı saçlarıyla göz kamaştırdı. Aras'ın bu cesur değişimi, hem hayranlarını hem de televizyon izleyicilerini adeta şaşkına çevirdi.

Dizideki 'Fato Aney' karakteri, hem sıcaklığı hem de renkli kişiliğiyle izleyiciler tarafından unutulmazlar arasına girdi.