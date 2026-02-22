Trend Galeri Trend Magazin "İnternette 3 yaş küçük gözüküyorum" demişti! Oyuncu Özlem Yıldız'dan fit kalma sırrı: Yıllardır değişmeyen o rutini...

"İnternette 3 yaş küçük gözüküyorum" demişti! Oyuncu Özlem Yıldız'dan fit kalma sırrı: Yıllardır değişmeyen o rutini...

Oyuncu ve sunucu Özlem Yıldız, geçtiğimiz günlerde "İnternette 3 yaş küçük gözüküyorum" sözleriyle dikkat çekmişti. 49 yaşındaki ünlü isim, bu kez yıllara meydan okuyan formunun sırrını paylaştı. Meğer Yıldız'ın fit görünümünün arkasında, uzun yıllardır vazgeçmediği o alışkanlık varmış…

Giriş Tarihi: 22.02.2026 08:05
Ünlü manken Özlem Yıldız, geçtiğimiz aylarda yaşı konusunda magazin gündemine bomba gibi düşen bir itirafta bulunmuştu.

Yıldız, "Yaşlanmaktan korkuyor musunuz?" sorusuna "Korkmuyorum, kendimle barışığım. Yaşımı saklamam. İtirafta bulunayım; internette 3 yaş küçük gözüküyorum. Aslında 1977 İstanbul doğumluyum ve 49 yaşındayım" diye cevap vermişti.

FİT KALMA SIRRINI AÇIKLADI!

49 yaşındaki Özlem Yıldız son olarak, formda kalma sırrını sevenleriyle paylaştı.

Her yıl aynı şekilde kameralar karşısına çıkan Yıldız, fit görünümünü düzenli spor yapmaya borçlu olduğunu söyledi.

YILLARA MEYDAN OKUYAN BİR DİĞER İSİM ESRA CEYHAN'I GÖRDÜNÜZ MÜ?

90'lı yılların televizyon izleyicisinin hafızasında güçlü bir yer edinen Esra Ceyhan, uzun bir aranın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. Bir döneme damga vuran "A'dan Z'ye" programıyla tanınan ve özellikle gündüz kuşağında farklı formatıyla dikkat çeken Ceyhan, ekranlardan uzak bir yaşam sürmesine rağmen takipçilerinin ilgisini kaybetmiş değil.

ATV ekranlarında yayınlanan programıyla adından sıkça söz ettiren Esra Ceyhan, aynı zamanda Orhan Gencebay'ın yıllarca konuşulan "Dil Yarası" klibinde yer almasıyla da popüler kültürde iz bırakmıştı.

56 yaşındaki sunucu, televizyon kariyerine ara verdikten sonra daha çok sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapmayı tercih ediyor. Son olarak paylaştığı güncel fotoğrafları ise kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Ceyhan'ın doğal görünümü, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Paylaşımlarının altına yapılan yorumlarda takipçileri, genç ve dinamik görüntüsünün sırrını merak etti.

İŞTE SON HALİ! "BOTOKS DA YOK DOLGU DA!

Özellikle "botoks" ve "dolgu" iddiaları gündeme gelirken, Esra Ceyhan bu söylentilere net bir yanıt verdi. Sunucu, herhangi bir estetik müdahale yaptırmadığını belirterek, "Botoks da dolgu da yok" ifadelerini kullandı ve doğal halini koruduğunu vurguladı.

Öte yandan Esra Ceyhan, geçmişte aldığı kilolar nedeniyle maruz kaldığı eleştirilere karşı da sessiz kalmamıştı. Sosyal medyada yapılan kırıcı ve aşağılayıcı yorumlara sert tepki gösteren Ceyhan, kilo üzerinden yapılan yorumların bir tür zorbalık olduğunu dile getirmişti.

Ünlü sunucu, bu tür davranışların normalleştirilmesine karşı çıkarak, kalp kırmanın ve kötü sözlerin er ya da geç karşılık bulacağını ifade etmişti.

Uzun süredir televizyon projelerinde yer almayan Esra Ceyhan'ın yeniden ekrana dönüp dönmeyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Şimdilik sosyal medyada aktif olmayı sürdüren Ceyhan, paylaşımlarıyla hem nostalji yaşatıyor hem de doğallık vurgusuyla takipçilerinden destek görüyor. Yıllar geçse de adından söz ettirmeyi başaran Esra Ceyhan, gündemde kalmaya devam eden isimler arasında yer alıyor.

AKASYA DURAĞI'NIN FATO ANEY'İNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Sema Aras, oyunculuk kariyerine genç yaşta adım attı ve kısa sürede kendine özgü bir tarz oluşturdu.

Kurtlar Vadisi, Mutlugiller, Sırlar Dünyası, Ateşli Topraklar, Belalı Baldız, Doktorlar, Memur Muzaffer, Son Bahar ve Pis Yedili gibi birçok projede yer alan Aras, özellikle Akasya Durağı ile büyük bir kesimin gönlünde taht kurmuştu.

İŞTE SON HALİ!

61 yaşındaki oyuncu, kısa kestirdiği ve pembeye boyattığı saçlarıyla göz kamaştırdı. Aras'ın bu cesur değişimi, hem hayranlarını hem de televizyon izleyicilerini adeta şaşkına çevirdi.

Dizideki 'Fato Aney' karakteri, hem sıcaklığı hem de renkli kişiliğiyle izleyiciler tarafından unutulmazlar arasına girdi.

Sema Aras'ın son hali ise adeta yıllara meydan okuduğunu gösteriyor. Kısa kestirdiği saçlarını pembeye boyatan oyuncu, stilinde yaptığı bu radikal değişiklikle sosyal medyada geniş yankı buldu.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde 1963 yılında dünyaya gelen Sema Aras, oyunculuk tutkusunu genç yaşta keşfetti ve o günden beri sahnelerde ve ekranlarda adını duyurdu.

DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTAN 2000'LERİN POP STARINI GÖRDÜNÜZ MÜ? İŞTE MELİH GÖRGÜN'ÜN SON HALİ...

Kimileri onu dizi ve filmlerden tanıyor, kimileri ise müzikteki yeteneğini hatırlıyor. Fakat son yıllarda ortaya çıkan bir detay, Görgün'ün hayatını tamamen farklı bir boyuta taşıyor: O, aynı zamanda bir akademisyen.

Adana doğumlu olan Melih Görgün, ilk-orta-lise eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra Yeditepe Üniversitesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümüne tam burslu olarak girerek mezun oldu. Ancak onun hikâyesi burada bitmiyor.

Aynı üniversitede çift dalda İşletme Yüksek Lisansı'nı onur derecesiyle tamamlayan Görgün, akademik yolculuğunu Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi alanında doktora yaparak taçlandırdı.

Londra'da geçirdiği iki yılın ardından, Türkiye'ye dönerek iletişim, yaratıcılık, arabuluculuk ve etkili yazım teknikleri üzerine eğitimler verdi, pek çok kuruluşa danışmanlık yaptı. Günümüzde Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak akademik çalışmalarını sürdürüyor.

İŞTE SON HALİ!

Müziğe olan ilgisi ise çocukluk yıllarına dayanıyor. Ortaokul ve lise döneminde Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na birincilikle girerek keman eğitimi aldı. Bu yeteneğini ilerleyen yıllarda profesyonel kariyerine dönüştüren Görgün, gitar, piyano ve saz gibi farklı enstrümanlarda da ustalığını gösteriyor.

Sadece enstrüman çalmakla kalmayıp, birçok dizi, sinema filmi, reklam ve belgesel müziğinin bestecisi oldu. "Haziran Gecesi", "Hayat Bağları", "Gurbet Kuşları", "Deniz Yıldızı" gibi dizilerde başrol oynayarak oyunculuk yeteneğini de kanıtladı.

Melih Görgün, hem akademik alanda derin bilgiye sahip hem de sahnede müzik ve oyunculukla büyüleyen bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Onun çok yönlülüğü, "14 Bahar Geçti" şarkısından bugüne, hem hayranlarını hem de öğrencilerini etkilemeye devam ediyor.