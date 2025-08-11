Trend
İnternette villa aldatmacası! Hayal kırıklığının videosunu sosyal medyadan paylaştı: "Kapı kolu yok, klimadan ses geliyor ve havuz pis..."
Fethiye'de kiralanan bir villada çekilen görüntüler, turizmde artan dolandırıcılık vakalarını gündeme taşıdı. Sosyal medyada paylaşılan video, herkese adeta şok geçirtti...
