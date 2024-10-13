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İpek Açar İngiltere'de okuyan biricik kızı Aslı Gönül'e kavuştu! Minik oğlu Ömer'i büyüklerine emanet etti kızı ile hasret giderdi!

Müzisyen Alper Kömürcü ile 2019 yılında hayatını birleştiren İpek Açar, 48 yaşında İkinci kez anne olmanın mutluluğunu da yaşadı. Çift oğullarına Ömer adını verdi. Sosyal medyayı aktif kullanan İpek Açar özellikle minik oğlu Ömer'in yer aldığı paylaşımları ile kalpleri ısıtıyor. Sanatçı İpek Açar son olarak oğlu Ömer'i aile büyüklerine emanet ederek merhum sanatçı Kayahan'dan olan kızı Aslı Gönül'ü okuduğu İngiltere'de ziyaret etti. Hasret gideren anne-kızdan paylaşımda geldi. İşte İpek Açar'ın kızı Aslı Gönül Açar ile karesi....

Giriş Tarihi: 13.10.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 09:19
İpek Açar İngiltere’de okuyan biricik kızı Aslı Gönül’e kavuştu! Minik oğlu Ömer’i büyüklerine emanet etti kızı ile hasret giderdi!

İpek Açar 2019 yılında hayatını Alper Kömürcü ile birleştirmişti. Mutlu bir evlilik yürüten çiftin oğulları Ömer ile mutlulukları perçinlendi.

İpek Açar İngiltere’de okuyan biricik kızı Aslı Gönül’e kavuştu! Minik oğlu Ömer’i büyüklerine emanet etti kızı ile hasret giderdi!

Sağlık nedenlerinden dolayı tekrar anne olamasının zor olduğunu daha önce dile getiren İpek Açar sürpriz bir şekilde hamile olduğunu öğrenince havalara uçmuştu.

İpek Açar İngiltere’de okuyan biricik kızı Aslı Gönül’e kavuştu! Minik oğlu Ömer’i büyüklerine emanet etti kızı ile hasret giderdi!

Müzisyen çift, bebeklerine 2023'ün son günlerinde kavuştu.

İpek Açar İngiltere’de okuyan biricik kızı Aslı Gönül’e kavuştu! Minik oğlu Ömer’i büyüklerine emanet etti kızı ile hasret giderdi!

Sosyal medyayı aktif kullanan İpek Açar özellikle minik oğlu Ömer'in yer aldığı paylaşımları ile kalpleri ısıtıyor.

İpek Açar İngiltere’de okuyan biricik kızı Aslı Gönül’e kavuştu! Minik oğlu Ömer’i büyüklerine emanet etti kızı ile hasret giderdi!

Sanatçı İpek Açar son olarak oğlu Ömer'i aile büyüklerine emanet ederek merhum sanatçı Kayahan'dan olan kızı Aslı Gönül'ü okuduğu İngiltere'de ziyaret etti.

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