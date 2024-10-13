İpek Açar İngiltere'de okuyan biricik kızı Aslı Gönül'e kavuştu! Minik oğlu Ömer'i büyüklerine emanet etti kızı ile hasret giderdi!

Müzisyen Alper Kömürcü ile 2019 yılında hayatını birleştiren İpek Açar, 48 yaşında İkinci kez anne olmanın mutluluğunu da yaşadı. Çift oğullarına Ömer adını verdi. Sosyal medyayı aktif kullanan İpek Açar özellikle minik oğlu Ömer'in yer aldığı paylaşımları ile kalpleri ısıtıyor. Sanatçı İpek Açar son olarak oğlu Ömer'i aile büyüklerine emanet ederek merhum sanatçı Kayahan'dan olan kızı Aslı Gönül'ü okuduğu İngiltere'de ziyaret etti. Hasret gideren anne-kızdan paylaşımda geldi. İşte İpek Açar'ın kızı Aslı Gönül Açar ile karesi....