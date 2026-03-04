İranlı iş adamından İranlı sanatçı Mastaneh Seraji’ye hırsızlık suçlaması!

'SADECE YERİNİ DEĞİŞTİRDİM'

Gözaltına alınan Seraji, suçlamayı reddederek "Araçta bir çanta gördüm, yan tarafa koydum ama içine bakmadım. Sonra lavaboya gitmek için araçtan indim" dedi. Ancak Ranjbaran, kamera kayıtlarında kadının çantayı aldığını, Zamani'nin ise gözcülük yaptığını ileri sürdü. Görüntüleri inceleyen uzmanlar, Seraji'nin araçtan inerken arka kapıyı 8 dakika boyunca açık bıraktığını, bu süreçte araca başka birinin binmediğini ve para dolu çantanın görülmediğini kayıtlara geçti. Hırsızlık ve hakaret suçlamalarıyla görülen davada hakim, her iki taraf için de "Beraat" dedi. Kararda hırsızlık suçuna ilişkin mahkumiyete yeterli delil elde edilemediği, 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereği tarafların karşılıklı suçlamalarından aklandığı belirtildi.

ZAMANİ TANIK OLARAK DİNLENDİ

Ramin Zamani ise tanık olarak verdiği ifadede "25 dakika araçta Ranjbaran'ı bekledik. iş adamını arayınca 'siz başka araçla gidin' dedi ve gelmedi. biz de araçtan indik. ben hırsızlıkla ilgili bir şey görmedim. arkadaşımın da hırsızlık yapacağını düşünmüyorum" dedi.