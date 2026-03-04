Trend Galeri Trend Magazin İranlı iş adamından İranlı sanatçı Mastaneh Seraji'ye hırsızlık suçlaması!

İstanbul'da yaşayan İranlı iş adamı Mohammadsina Ranjbaran ile İranlı yapımcı Ramin Zamani ve
kadın sanatçı Mastaneh Seraji arasında süren hırsızlık davası mahkemede noktalandı. İşa damı Ranjbaran, aracına binen iki misafirinin arka koltuktaki 500 bin lira değerindeki para dolu çantasını çaldıklarını öne sürerek dava açmıştı. Görülen mahkemede delil yetersizliği nedeniyle sanıklar beraat etti.

Ali Rıza AKBULUT
İranlı iş adamı Mohammadsina Ranjbaran, 2021'de bir konser anlaşmasının ardından yapımcı Ramin Zamani ve ekibini yemeğe çıkarmak istedi. Ranjbaran, araçlarda yeterli yer olmadığı için Zamani ve yanındaki İranlı kadın sanatçı Mastaneh Seraji'yi kendi arabasına aldı.

Ancak Ranjbaran, çıkan bir işi sebebiyle 25 dakika boyunca araca geç bindi. Misafirlerini başka araçla gönderdi. Aracın içinde 11 bin 400 dolar bulunuyordu. Ranjbaran araca bindiğinde arka koltuktak para dolu çantayı göremeyince Seraji'yi hırsızlıkla suçladı.

'SADECE YERİNİ DEĞİŞTİRDİM'
Gözaltına alınan Seraji, suçlamayı reddederek "Araçta bir çanta gördüm, yan tarafa koydum ama içine bakmadım. Sonra lavaboya gitmek için araçtan indim" dedi. Ancak Ranjbaran, kamera kayıtlarında kadının çantayı aldığını, Zamani'nin ise gözcülük yaptığını ileri sürdü. Görüntüleri inceleyen uzmanlar, Seraji'nin araçtan inerken arka kapıyı 8 dakika boyunca açık bıraktığını, bu süreçte araca başka birinin binmediğini ve para dolu çantanın görülmediğini kayıtlara geçti. Hırsızlık ve hakaret suçlamalarıyla görülen davada hakim, her iki taraf için de "Beraat" dedi. Kararda hırsızlık suçuna ilişkin mahkumiyete yeterli delil elde edilemediği, 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereği tarafların karşılıklı suçlamalarından aklandığı belirtildi.

ZAMANİ TANIK OLARAK DİNLENDİ
Ramin Zamani ise tanık olarak verdiği ifadede "25 dakika araçta Ranjbaran'ı bekledik. iş adamını arayınca 'siz başka araçla gidin' dedi ve gelmedi. biz de araçtan indik. ben hırsızlıkla ilgili bir şey görmedim. arkadaşımın da hırsızlık yapacağını düşünmüyorum" dedi.