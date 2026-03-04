İranlı iş adamından İranlı sanatçı Mastaneh Seraji'ye hırsızlık suçlaması!
İstanbul'da yaşayan İranlı iş adamı Mohammadsina Ranjbaran ile İranlı yapımcı Ramin Zamani ve
kadın sanatçı Mastaneh Seraji arasında süren hırsızlık davası mahkemede noktalandı. İşa damı Ranjbaran, aracına binen iki misafirinin arka koltuktaki 500 bin lira değerindeki para dolu çantasını çaldıklarını öne sürerek dava açmıştı. Görülen mahkemede delil yetersizliği nedeniyle sanıklar beraat etti.
Giriş Tarihi: 04.03.2026 07:04
Güncelleme Tarihi: 04.03.2026 07:05