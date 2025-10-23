Trend Galeri Trend Magazin İrem Helvacıoğlu ile 7 günlük kızı ölümden döndü! Kaza sonrası eşi Ural Kaspar'dan ilk açıklama geldi

İrem Helvacıoğlu ile 7 günlük kızı ölümden döndü! Kaza sonrası eşi Ural Kaspar'dan ilk açıklama geldi

Geçtiğimiz günlerde kızı Sora'yı kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşayan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ve ailesi talihsiz bir kaza geçirdi. Bağdat Caddesi'nde iki aracın çarpışması sonucu kontrolden çıkan araçlardan biri kaldırımda yürüyen oyuncu İrem Helvacıoğlu'na çarptı. Hastaneye kaldırılan Helvacıoğlu'nun eşi Urak Kaspar'dan ilk açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 23.10.2025 09:17 Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 09:31
İrem Helvacıoğlu ile 7 günlük kızı ölümden döndü! Kaza sonrası eşi Ural Kaspar’dan ilk açıklama geldi

Geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de Ural Kaspar ile dünyaevine giren ve ilk bebeğini kucağına alan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, ölümden döndü.

ÜNLÜ OYUNCUYA ARABA ÇARPTI

İstanbul Kadıköy'de 22 Ekim 2025 günü saat 18.15 sıralarında Bağdat Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu kontrolden çıkan araçlardan biri kaldırımda yürüyen oyuncu İrem Helvacıoğlu'na çarptı.

İrem Helvacıoğlu ile 7 günlük kızı ölümden döndü! Kaza sonrası eşi Ural Kaspar’dan ilk açıklama geldi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

İrem Helvacıoğlu ile 7 günlük kızı ölümden döndü! Kaza sonrası eşi Ural Kaspar’dan ilk açıklama geldi

Bu kapsamda kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sanatçı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İrem Helvacıoğlu ile 7 günlük kızı ölümden döndü! Kaza sonrası eşi Ural Kaspar’dan ilk açıklama geldi

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Helvacıoğlu ile birlikte araç sürücülerinin de yaralı oldukları ancak hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

İrem Helvacıoğlu ile 7 günlük kızı ölümden döndü! Kaza sonrası eşi Ural Kaspar’dan ilk açıklama geldi

Ayrıca Helvacıoğlu'nun eşi ve çocuğunun da sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

İrem Helvacıoğlu ile 7 günlük kızı ölümden döndü! Kaza sonrası eşi Ural Kaspar’dan ilk açıklama geldi

Korkutan kaza sonrası İrem Helvacıoğlu'nu eşi Ural Kaspar, konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

İrem Helvacıoğlu ile 7 günlük kızı ölümden döndü! Kaza sonrası eşi Ural Kaspar’dan ilk açıklama geldi

''Şükürler olsun, kızımızın, eşimin ve benim sağlık durumumuz iyi. Yaşadığımız kazada hiçbir kusurumuz olmamasına rağmen, motor ve araç sürücüsüne de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kaza sonrasında yanımızda olan, hastaneye gelen, arayan, soran ve destek veren tüm dostlarımıza; özellikle de eşimin sağlığıyla ilk andan itibaren yakından ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum. Yaşanan bu olayın hukuki sürecinin de takipçisi olacağız.''

İrem Helvacıoğlu ile 7 günlük kızı ölümden döndü! Kaza sonrası eşi Ural Kaspar’dan ilk açıklama geldi

"FELÇ KALDIĞIMI SANDIM"

7 aylık hamileyken de denizde geçirdiği kaza sonucu büyük bir tehlike atlatmıştı.

Helvacıoğlu, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle aktarmıştı:

"Ural ile dubaya yüzmeye karar verdik. İki çocuk da o anda dubaya çıkıyordu. İlk çocuk çıktı, ikinci çocuk çıkarken elimi merdivene koydum. Derken çocuk, sanıyorum akrobatik bir hareketle kafama düştü. Boynum geriye kaydı. Çıktığımda felç kaldığımı sandım."

İrem Helvacıoğlu ile 7 günlük kızı ölümden döndü! Kaza sonrası eşi Ural Kaspar’dan ilk açıklama geldi

Kazanın ardından İstanbul'a dönen ünlü oyuncu, yapılan kontroller sonucu yaşadığı sakatlığın boyutunu öğrendi. Helvacıoğlu, "Bir gün sonra İstanbul'a geldik. Boynumdaki diskin sinire çarptığını, elimdeki çarpmaların sebebinin bu olduğunu ve boynumda fıtığa sebep olduğunu öğrendik"