İrem Helvacıoğlu ile 7 günlük kızı ölümden döndü! Kaza sonrası eşi Ural Kaspar'dan ilk açıklama geldi
Geçtiğimiz günlerde kızı Sora'yı kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşayan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ve ailesi talihsiz bir kaza geçirdi. Bağdat Caddesi'nde iki aracın çarpışması sonucu kontrolden çıkan araçlardan biri kaldırımda yürüyen oyuncu İrem Helvacıoğlu'na çarptı. Hastaneye kaldırılan Helvacıoğlu'nun eşi Urak Kaspar'dan ilk açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 23.10.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 09:31