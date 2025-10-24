Trend Galeri Trend Magazin İrem Helvacıoğlu'nun eşi Ural Kaspar gelen yorumla küplere bindi! "Hepsi mendebur kocasının pis enerjisinden kaynaklı"

İrem Helvacıoğlu'nun eşi Ural Kaspar gelen yorumla küplere bindi! "Hepsi mendebur kocasının pis enerjisinden kaynaklı"

Bağdat Caddesi'nde talihsiz bir kaza geçiren ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ve ailesi ölümden dönmüştü. Kaza sonrası Helvacıoğlu'nun eşi Ural Kaspar gelen yorumla küplere bindi.

Giriş Tarihi: 24.10.2025 08:47 Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 08:53
Geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de Ural Kaspar ile dünyaevine giren ve ilk bebeğini kucağına alan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, ölümden döndü.

İstanbul Kadıköy'de 22 Ekim 2025 günü saat 18.15 sıralarında Bağdat Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu kontrolden çıkan araçlardan biri kaldırımda yürüyen oyuncu İrem Helvacıoğlu'na çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Bu kapsamda kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sanatçı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Helvacıoğlu ile birlikte araç sürücülerinin de yaralı oldukları ancak hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Ayrıca Helvacıoğlu'nun eşi ve çocuğunun da sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

Korkutan kaza sonrası İrem Helvacıoğlu'nu eşi Ural Kaspar, konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

''Şükürler olsun, kızımızın, eşimin ve benim sağlık durumumuz iyi. Yaşadığımız kazada hiçbir kusurumuz olmamasına rağmen, motor ve araç sürücüsüne de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kaza sonrasında yanımızda olan, hastaneye gelen, arayan, soran ve destek veren tüm dostlarımıza; özellikle de eşimin sağlığıyla ilk andan itibaren yakından ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum. Yaşanan bu olayın hukuki sürecinin de takipçisi olacağız.''

"HEPSİ MENDEBUR KOCASININ PİS ENERJİSİNDEN KAYNAKLI"

Ölümden dönen çift hakkında sosyal medyada ardı ardına yorum yağdı.
İrem Helvacıoğlu'nun eşi, "Korkunç bir olay dünden beri etkisinden çıkamadım. Bu kadın evlendiğinden beri normal bir şeyler yaşamıyor bence. Hepsi mendebur kocasının pis enerjisinden kaynaklı" yorumunu okuyunca ateş püskürdü.

Kaspar, 'Dün yaşadığımız kazanın acılarını ve travmasını aile olarak atlatmaya çalışırken, hastane odasında bile şu ithamlarla karşı karşıya kalmak ve genellikle şahsıma karşı paylaşılan cümleleri okumak en basit tabiriyle çok üzücü. Bu paylaşımları yapanları önce Allah'a havale ediyorum elbette. Ama hukuken de gereken tüm girişimlerde bulunacağımın da bilinmesini istiyorum' dedi.

"FELÇ KALDIĞIMI SANDIM"

7 aylık hamileyken de denizde geçirdiği kaza sonucu büyük bir tehlike atlatmıştı.

Helvacıoğlu, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle aktarmıştı:

"Ural ile dubaya yüzmeye karar verdik. İki çocuk da o anda dubaya çıkıyordu. İlk çocuk çıktı, ikinci çocuk çıkarken elimi merdivene koydum. Derken çocuk, sanıyorum akrobatik bir hareketle kafama düştü. Boynum geriye kaydı. Çıktığımda felç kaldığımı sandım."

Kazanın ardından İstanbul'a dönen ünlü oyuncu, yapılan kontroller sonucu yaşadığı sakatlığın boyutunu öğrendi. Helvacıoğlu, "Bir gün sonra İstanbul'a geldik. Boynumdaki diskin sinire çarptığını, elimdeki çarpmaların sebebinin bu olduğunu ve boynumda fıtığa sebep olduğunu öğrendik"