İrem Helvacıoğlu'nun eşi Ural Kaspar gelen yorumla küplere bindi! "Hepsi mendebur kocasının pis enerjisinden kaynaklı"
Bağdat Caddesi'nde talihsiz bir kaza geçiren ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ve ailesi ölümden dönmüştü. Kaza sonrası Helvacıoğlu'nun eşi Ural Kaspar gelen yorumla küplere bindi.
Giriş Tarihi: 24.10.2025 08:47
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 08:53