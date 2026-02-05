Trend Galeri Trend Magazin İrem Helvacıoğlu yeni yaşıyla sosyal medyayı salladı! Rakamı yazdı kimse inanmadı: "Yanlışlık var..."

İrem Helvacıoğlu yeni yaşıyla sosyal medyayı salladı! Rakamı yazdı kimse inanmadı: "Yanlışlık var..."

Ekranların sevilen ismi İrem Helvacıoğlu, son paylaşımıyla sosyal medyayı adeta ikiye böldü! Hem taze anne olmanın heyecanını yaşayan hem de özel hayatındaki iddialarla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu, kutlama karesine düştüğü o notla takipçilerini şaşkına çevirdi. Herkesin hayranlıkla takip ettiği Helvacıoğlu'nun gerçek rakamı telaffuz etmesi üzerine, sosyal medya kullanıcıları gözlerine inanamayarak "Bu işte bir yanlışlık var!" yorumları yağdırdı. Kimsenin konduramadığı o rakam ve paylaşıma gelen şoke edici tepkiler magazin dünyasında taşları yerinden oynattı.

Giriş Tarihi: 05.02.2026 16:09 Güncelleme Tarihi: 05.02.2026 16:12
'Sen Anlat Karadeniz' dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan oyuncu İrem Helvacıoğlu, 2024 yılında sevgilisi Ural Kaspar ile sade bir törenle evlenmişti.

Kısa süre sonra anne olacağını duyuran Helvacıoğlu, 15 Ekim'de kızı Sora'yı dünyaya getirerek ilk kez annelik heyecanı yaşamıştı.

Ekranların sevilen yüzü İrem Helvacıoğlu, yeni yaşını kutladığı "Hoş geldin 36" paylaşımıyla magazin dünyasında adeta fırtına kopardı.

Son dönemde hem annelik heyecanı hem de özel hayatındaki iddialarla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu, bu kez takipçilerini yaş polemiğine sürükledi.

"EN FAZLA 26 GÖSTERİYOR"

36 yaşına giren Helvacıoğlu'nun doğum günü karesine kısa sürede binlerce beğeni gelirken, birçok kullanıcı oyuncunun yaşını kabullenmekte zorlandı.

Güzel oyuncu için sosyal medyada; "Rakamı yanlış yazmışsın, maksimum 26", "Nasıl 36 olabilir?" ve "Hala 20'lerinde duruyor" şeklinde yorumlar yağdı.

ERKEN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİYLE SEVİNMİŞTİ!

Son dönemde hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündeme gelen ünlü oyuncu, eşi Ural Kaspar ile ayrıldığı iddialarıyla konuşulurken konuya ilişkin sessizliğini korudu. Helvacıoğlu, son olarak arkadaşlarının düzenlediği erken doğum günü kutlamasıyla gündeme geldi.

Helvacıoğlu, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, ilgi odağı oldu.

"SEVGİSİ ÇOK YÜKSEK AMA..."

Özel hayatıyla ilgili sessizliğini koruyan ve kızını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden Helvacıoğlu, geçen günlerde de Instagram hesabında uzun bir aradan sonra kızı Sora ve kedisiyle birlikte olan karesini yayınlamıştı. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede takipçilerinin kalplerini ısıtmıştı.

DAHA ÖNCE DE KIZINI BAKIN NASIL PAYLAŞMIŞTI!

Nadiren de olsa sosyal medya hesabında kızını paylaşan ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda da minik kızının arkadan çekilmiş bir karesini yayınlamıştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni almıştı.

2026'NIN İLK PAYLAŞIMINI KIZIYLA YAPMIŞTI!

İrem Helvacıoğlu yeni yılın ilk paylaşımını kızı Sora'yla birlikte yapmıştı. Kızına olan sevgisini dile getiren Helvacıoğlu şu ifadeleri satırlara dökmüştü: "Yeni yılın ilk gününde; önce içimde büyüttüğüm, şimdi ellerini tuttuğum gökyüzüm, Sora'ma Gözümü kapatıp kocaman bir gülümsemeyle hayal ettim seni ve adını. Bazen güneş açtı; tıpkı yazdan kalan bir güneş gibi, sıcacık. Bazen bulutlar vardı; uzanıp şekillerini bir şeylere benzettiğim. Bazen yağmur yağdı ama sonunda mutlaka gökkuşağı vardı. Bazen her bir tanesi farklı kar yağdı. Yüzümde bir tebessümle yine sana baktım. Bazen baharın serinliğiyle, ışıl ışıl kuşlar uçarken şarkı söyledi. Bazen battı tüm şahaneliğiyle ama mutlaka yeniden, ışıl ışıl doğdu; tüm mucizeleriyle… Tıpkı senin gibi"

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin biricik çocukları!

ALİŞAN- BUSE VAROL

'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde yolları kesişen Alişan ile Buse Varol, arkadaşlıkla başlayan ilişkilerini kısa sürede aşka dönüştürmüş ve 2018 yılında dünyaevine girmişti.

Mutluluklarını her geçen yıl büyüten ünlü çift, 2019'da ilk çocukları Burak'ı kucaklarına alırken, 2021 yılında ise kızları Eliz'in doğumuyla ailelerini dört kişiye çıkarmıştı.

Mutlu ailesiyle magazin gündeminde sık sık yer alan Alişan, bu kez eğlenceli bir paylaşımla dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından oğlu Burak'a spor salonunda idman yaptırdığı anların videosunu yayınladı.

Alişan oğluna idman yaptırdığı anları paylaştı! "Bir futbolcu kolay yetişmiyor"

Futbolla yakından ilgilendiği bilinen Alişan, paylaşımına "Bir futbolcu kolay yetişmiyor arkadaşlar" notunu düştü. Ünlü isim paylaşımıyla birçok beğeni aldı.

GONCA VUSLATERİ

Rol aldığı projelerdeki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gonca Vuslateri, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Mart 2024'te bir süredir birlikte olduğu Levent Yaşar ile dünyaevine giren başarılı oyuncu, kısa süre sonra anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

26 Nisan'da kızı Asya Mone'yi kucağına alan Vuslateri, annelik sürecine dair paylaşımlarıyla takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.

39 yaşındaki oyuncu, son olarak kızıyla ilgili yaptığı paylaşımla sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Instagram hesabından Asya Mone'nin güncel halini paylaşan Vuslateri'nin gönderisi kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Gittikçe annesine benzeyen Asya takipçilerde yoğun ilgi gördü.

ÇAĞLA ŞIKEL- EMRE ALTUĞ

Manken Çağla Şıkel ve şarkıcı Emre Altuğ, 4 yıllık ilişkilerini 2008 yılında evlilikle taçlandırmıştı.

İkilinin bu evlilğinden, Uzay ve Kuzey adında da iki erkek çocuğu dünyaya geldi.

Altuğ ve Şıkel, her ne kadar 2015 yılında yollarını ayırsada oğulları için her fırsatta bir araya geliyor.

Eski eşler son olarak erken yeni yıl yemeğinde oğullarıyla buluştu.