İrlandalı model Chloe Loughnan cesaretini konuşturdu! Kırmızı büstiyerli paylaşımıyla mest etti!

Serdar Ortaç ile yaptığı evlilikle adını duyuran Chloe Loughnan 2019 yılında ünlü şarkıcıdan boşanmıştı. Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan son yaptığı açıklamalarla magazin gündemine damga vurmuştu. İrlandalı model verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Chloe Loughnan şimdilerde sosyal medya sayfasından yaptığı iddialı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Bir süre önce silikonlarını yenileyen Chloe son olarak dekolteli bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Chloe kırmızı büstiyerli paylaşımıyla takipçilerini adeta mest etti…
2014 senesinde Serdar Ortaç ile yaptığı evlilikle adını duyuran Chloe Loughnan 2019 yılında ise Serdar Ortaç ile evliliklerini sonlandırmıştı.
Chloe Loughnan boşanmanın ardından nafaka sorunu yaşadığı Serdar Ortaç'ı mahkemeye vermiş ve ikilinin arası bozulmuştu. Ortaç ise eski karısıyla ilgili "Yüzünü şeytan görsün" yorumunu yapmıştı.
İkilinin arasından yaşanan nafaka krizi geçtiğimiz aylara damga vurarak magazin manşetlerini süsledi.
Şimdi ise Chloe Loughnan sosyal medya sayfasından yaptığı iddialı gönderilerle gündeme gelmeye devam ediyor.
Bir süre önce silikonlarını yenileyen Chloe Loughnan son olarak Instagram sayfasından dekolteli bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.