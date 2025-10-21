Trend Galeri Trend Magazin Irmak Ünal'dan kardeşi Yağmur Ünal'a duygusal kutlama! "Sevgisiyle güçlü, inancıyla sarsılmaz koruyucu meleğim"

Irmak Ünal'dan kardeşi Yağmur Ünal'a duygusal kutlama! "Sevgisiyle güçlü, inancıyla sarsılmaz koruyucu meleğim"

Geçtiğimiz günlerde kansere yakalandığını açıklayan usta oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, kardeşi Yağmur Ünal'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutladı.

Giriş Tarihi: 21.10.2025 14:40 Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 14:56
10 aydır meme kanseriyle mücadele eden Irmak Ünal, kız kardeşi Yağmur Ünal'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı.

Bu kareyi yayınlayan Ünal, "Her fırtınada, her güneş doğuşunda kız kardeşim kartal gibi kanat gerdi üzerime sevgisiyle güçlü, inancıyla sarsılmaz, ruhumun güvenli limanı, Doğum günün kutlu olsun, koruyucu meleğim" notunu düştü.

Türk televizyon ve sinema dünyasının usta isimlerinden Cihan Ünal'ın kızı olarak sanatla iç içe bir ortamda büyüyen Irmak Ünal, 3.5 yıl önce oyunculuk kariyerine ara vererek Bali'ye yerleşmişti.

2 çocuğuyla Bali'de kendine yeni bir yol çizen Ünal, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam etme kararı almıştı.

Kendine ve çocuklarına huzurlu bir yaşam kurmayı tercih eden Ünal, bu kararıyla magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

Düzenli spor yapması ve fit fiziğini korumasıyla tanınan Ünal, sık sık yaptığı paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyordu.

47 yaşındaki Irmak Ünal, son olarak sosyal medya hesabından kansere yakalandığını duyurdu.

Ünal, yaşadığı süreci yazdığı bu duygusal notla dile getirdi:

"Sonuçların meme kanseri" kelimelerini duyduğumda, yeni yılın ilk günüydü… ne sürpriz!!! ve ben bunun beni hem tamamen yıkıp hem de yeniden inşa edeceğini bilmiyordum. Bu yolculuk hem çok gerçek, hem çok zor, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü…

ERKEN TEŞHİS GERÇEKTEN HAYAT KURTARIR

Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı, ve bu süreçte şunu çok net öğrendim: erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Bilgi, korku değil güç demek. Ve ben, yol boyunca bana hem bilimin hem kalbin ışığıyla rehberlik eden inanılmaz bir doktor ekibiyle çevrili olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.

Tabii dürüst olayım… benim spiritüel tarafım bazen bilimle çatışıyor. 😄 Doktorlarımın daha önce hiç duymadıkları sorularla uğraşmak zorunda kaldıkları kesin 😬 ve içimdeki uzaylıyla da! 👽 Ama yine de bana sabırla, mizahla ve sonsuz bir motivasyonla yaklaştılar. Yaklaşmaya devam ediyorlar….Bu, benim için tıbbın en saf hali.

İYİLEŞMEK ARTIK BİR SANAT

Şifalanma sürecimde bildiğim her şeyi birleştiriyorum….spiritüel uygulamalar, homeopati, enerji çalışmaları ve bilimin sunduğu en iyi imkanlar… Hepsini sezgiyle, farkındalıkla harmanlıyorum. Benim için iyileşmek artık bir sanat: biraz inanç, biraz bilim, tamamen kalp işi.

ASLA YALNIZ DEĞİLDİM

Bu yoldan geçen ya da bir yakını geçen herkese……..sizi görüyorum, sizi hissediyorum. Şifa düz bir çizgi değil ama izin verdiğinde içinde mucizevi bir zarafet var aslında. Ve yaratanın ışığına şahitlik edebilirsiniz.
Ne kadar ameliyathane kapısında "vay be bir başımayım,yapayalnız gidiyorum" desem de asla yalnız değildim. Önce Allah ın varlığını hep hissettim 🙏🏻 ve yol arkadaşlarıma tüm kalbimle teşekkür etmeliyim…

Özellikle kız kardeşime, anneme, çocuklarıma, canım aileme ve en yakın dostlarıma, bu yolda benimle yürüdüğünüz ve hâlâ yürümeye devam ettiğiniz için. Sonuçta, hepimiz sadece birbirimize eve giden yolda eşlik ediyoruz. 💗 çok değerlisiniz.

Ve İşte buradayım… kısacık saçlı, açık kalpli, her an minnettar ve kutsanmış olduğunun farkında. Yeni bir gün, yeni bir ben.

Kanser olduğunu paylaşmasının ardından Irmak Ünal'dan yeni bir paylaşım geldi.

Saçlarının uzadığını ve boyatmaya gittiğini belirten Ünal, "Aman da aman saçları uzamış da beyazları mı çıkmış. Evet bugün doğal bir boyayla saçlarımı boyatıyorum." notunu düştü.

