Irmak Ünal'dan kardeşi Yağmur Ünal'a duygusal kutlama! "Sevgisiyle güçlü, inancıyla sarsılmaz koruyucu meleğim"
Geçtiğimiz günlerde kansere yakalandığını açıklayan usta oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, kardeşi Yağmur Ünal'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutladı.
Giriş Tarihi: 21.10.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 14:56