Trend Galeri Trend Magazin İş insanı Cemal Özgörkey’in 30 yaşındaki yeğeni Leyla Mizrahi uykusunda hayatını kaybetti!

Özgörkey Ailesi'nin acı günü! Sosyetenin ünlü ismi Cemal Özgörkey'in yeğeni Leyla Mizrahi, hayatını kaybetti. 6 ay önce doğum yapan Leyla Mizrahi'nin uykusunda hayatını kaybetmesi ailesini üzdü.

Giriş Tarihi: 21.12.2025 20:01 Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 02:23
İzmir'in köklü ailelerinden Özgörkey Ailesi, acı haberle sarsıldı.

UYKUSUNDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Cemal Özgörkey'in yeğeni ve Özlem Adalı'in kızı olan Leyla Mizrahi, 6 ay önce doğum yapmıştı. Bilinen rahatsızlığı olmayan Leyla Mizrahi, ölümüyle ailesini yasa boğdu.

Leyla Mizrahi için verilen ölüm ilanında, "Zamansız ve erken kaybımız Leyla Mizrahi'yi kaybetmenin çok derin üzüntüsü içindeyiz. Her daim sevgi ve özlemle kalbimizde yaşatacağımız Leyla'mızın mekanı cennet, ruhu şad olsun" ifadelerine yer verildi.

İşte 2025 yılında hayatını kaybederek herkesi hüzne boğan o ünlü isimler...

FERDİ TAYFUR

Arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.

BEDİA ENER

Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan Bedia Ener de 14 Ocak'ta hayata veda etti.

DENİZ ARMAN

Ünlü spiker Deniz Arman 24 Ocak'ta hayatını kaybetti.

SEZAİ ALTEKİN

Usta oyuncu Sezai Altekin, 31 Ocak'ta hayatını kaybetti.

KAHTALI MIÇE

Türk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe 15 Şubat 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

EMİN GÜMÜŞKAYA

Çocuklar Duymasın'ın "Seyyar Tayyar"ı usta oyuncu Emin Gümüşkaya, 18 Şubat 2025'te hayatını kaybetti.

EDİP AKBAYRAM

Ünlü şarkıcı Edip Akbayram, 2 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti.

ŞİNASİ YURTSEVER

Yabancı Damat dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu Şinasi Yurtsever, 3 Mart tarihinde mide kanserine yenik düştü.

TANYELİ

Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede 17 Mart'ta hayatını kaybetti.

OSMAN SINAV

Kurtlar Vadisi, Acı Hayat, Deli Yürek ve Ekmek Teknesi gibi yapımların yönetmeni Osman Sınav, 20 Mart 2025 tarihinde 69 yaşında hayatını kaybetti.

FİLİZ AKIN

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Filiz Akın, 21 Mart'ta yaşama veda etti.

VOLKAN KONAK

KKTC'de konser verdiği sırada rahatsızlanan Volkan Konak, 31 Mart'ta 58 yaşında hayatını kaybetti.

AHMET LEVENDOĞLU

"Kırık Hayatlar", "Yaz Yağmuru", "Küçük Kadınlar" ve "Kara Ekmek" gibi yapımlarda rol alan Ahmet Levendoğlu, 6 Nisan'da yaşamını yitirdi.

LEYLA OKAY

"Dostlarımız", "Ferhunde Hanımlar" ve "Bizim Evin Halleri" isimli dizilerde rol alan oyuncu Leyla Okay, 22 Nisan'da kansere yenik düştü.

İLHAN ŞEŞEN

Ünlü şarkıcı ve oyuncu İlhan Şeşen, 26 Mayıs'ta vefat etti.

ŞİMAL

Şarkıcı Şimal Gülen, uzun süredir mücadele ettiği kansere 30 Mayıs'ta yenik düşerek genç yaşta aramızdan ayrıldı.

GÜL TUT

Arabesk'in sevilen şarkıcılarından Güllü (Gül Tut), Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6'ncı katından düşerek 26 Eylül'de hayatını kaybetti.

ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU

'Yabancı Damat' dizisindeki 'Memik Dede' rolüyle gönüllerde taht kuran usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu 90 yaşında 16 Ekim'de hayatını kaybetti.

ENGİN ÇAĞLAR

Türk sinemasının efsane jönlerinden Engin Çağlar geçirdiği trafik kazası sonucu 1 Kasım'da hayatını kaybetti.

AHMET GÜLHAN

Devekuşu Kabare'nin kurucularından Ahmet Gülhan, 85 yaşında 3 Kasım'da hayatını kaybetti.

MUAZZEZ ABACI

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı, 78 yaşında 12 Kasım'da hayatını kaybetti.