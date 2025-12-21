İş insanı Cemal Özgörkey’in 30 yaşındaki yeğeni Leyla Mizrahi uykusunda hayatını kaybetti!

Leyla Mizrahi için verilen ölüm ilanında, "Zamansız ve erken kaybımız Leyla Mizrahi'yi kaybetmenin çok derin üzüntüsü içindeyiz. Her daim sevgi ve özlemle kalbimizde yaşatacağımız Leyla'mızın mekanı cennet, ruhu şad olsun" ifadelerine yer verildi.