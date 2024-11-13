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İş insanı Fikret Öztürk 8 milyon $’a ikinci el uçak aldı!

Öğretmenlikten gelip Türkiye'nin en büyük akaryakıt markalarından birini kuran Fikret Öztürk, kendine özel uçak aldı. Öztürk, sıfır değil ikinci eli tercih etti. Fikret Bey'in uçak için 8 milyon dolar ödediğini öğrendim.

BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 13.11.2024 06:34 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 06:35
İş insanı Fikret Öztürk 8 milyon $’a ikinci el uçak aldı!

Özel uçağı olan iş insanları arasına Fikret Öztürk'ün de katıldığını öğrendim. Öğretmenlikten gelip Türkiye'nin en büyük akaryakıt markasını yaratan ve yıllardır 'En Zengin 100 Türk' listesinde yer alan Fikret Öztürk, kendine özel uçak almış. Fikret Bey'in aldığı uçağın fiyatını da öğrendim.

İş insanı Fikret Öztürk 8 milyon $’a ikinci el uçak aldı!

Fikret Bey de, dünyaca ünlü birçok iş insanı gibi Falcon marka bir uçak tercih etmiş ancak sıfır değil ikinci el almış. Fiyatına gelince; Fikret Bey, Falcon 2000 model ikinci el uçağa 8 milyon dolar ödemiş.

İş insanı Fikret Öztürk 8 milyon $’a ikinci el uçak aldı!

İş insanlarının kullandığı özel uçakların fiyatları 2 ile 100 milyon dolar arasında değiştiğini düşünürsek Fikret Bey, mütevazı davranmış gibi görünüyor!

İş insanı Fikret Öztürk 8 milyon $’a ikinci el uçak aldı!

Bu arada Fikret Bey 75 yaşına geldi ve şimdi uçak aldı. Uzun yıllardır 'zengin' olmasına rağmen neden uçak almamıştı da şimdi neden aldı merak ettim doğrusu.

İş insanı Fikret Öztürk 8 milyon $’a ikinci el uçak aldı!

Yaşı ilerlediği için uçuşlarını artık daha konforlu gerçekleştirmek istiyor herhalde. Uçağını güle güle kullanır inşallah.

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