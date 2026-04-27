Mesut-Gilman Karadeniz çifti, Beykoz'daki lüks villalarını satışa çıkarınca büyük sorun yaşadı. Ünlü çift villanın proje çalışması ve iskanının iptali bahanesiyle dolandırıcı Erdoğan K.'ya 32 milyon TL kaptırdı. İşte tüm detaylar!

Armağan YILMAZ
Giriş Tarihi: 27.04.2026 06:23 Güncelleme Tarihi: 27.04.2026 06:40
İş insanı Mesut Karadeniz o tuzakla 32 milyon TL kaptırdı! Şikayet var bahanesiyle başına gelmeyen kalmadı...

Cemiyet hayatının bilinen isimlerinden Mesut-Gilman Karadeniz çifti adliyelik oldu. Çift, 2023 yılında satın aldıkları Beykoz'daki lüks sitede bulunan villalarını geçtiğimiz yıl mart ayında satışa çıkardı.

'EVİN YIKILACAK PARA VER'
Daha önceden villanın peyzaj işlerini yapan Erdoğan K., (46) Gilman Karadeniz'e müşteri bulabileceğini iletti.

Gilman Karadeniz'in teklifi kabul etmesiyle şüpheli Erdoğan K., araştırmalar yaptığını, bunun için belediyenin villa için detaylı proje istemesi üzerine projenin çizimi ve gönderilmesi için Karadeniz'den yüklü miktarda para aldı ve çalışmaların 35 gün süreceğini söyledi.

Gilman Karadeniz'in İstanbul dışında olduğu sırada eve gelen yapı tatil tutanağını güvenlik görevlisi Karadeniz'e iletti. Gilman Karadeniz durum hakkında Erdoğan K.'dan bilgi almak istediğinde şahıs, tapunun üzerine şerh konulduğunu, evin iskanının iptal edildiğini söyledi.

Erdoğan K., yüksek yargı mensubu bir tanıdığı vasıtasıyla sorunu çözeceğini, aksi halde evin yıkılacağını Karadeniz'e söyledi.

Karadeniz, şüphelinin sorunun çözümü için istediği yüklü miktarda ödemeyi gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİYE ULAŞILAMADI
Gilman Karadeniz süreç içerisinde 23 milyon 322 bin TL, 178 bin USD, 90 gram altınla birlikte toplamda yaklaşık 32 milyon TL'yi Erdoğan K.'ya verdi.

Zaman içinde şahsa ulaşamayan çift, dolandırıldıklarını anlayınca savcılığın yolunu tutup şüpheliden şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Erdoğan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

10 YIL HAPSİ İSTENDİ
İddianamede Erdoğan K.'nın müştekiden paralar aldığı, müştekinin evi ile ilgili sahte CİMER şikayetleri oluşturduğu, şüphelinin para istemeye devam ettiği, tüm deliller değerlendirildiğinde suçu işlediğinin anlaşıldığı aktarıldı.

Erdoğan K., hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçu kapsamında 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme ilerleyen günlerde görülecek.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör