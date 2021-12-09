İsmail Balaban ve İlayda Şeker evleniyor mu? O detay dikkatlerden kaçmadı…

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'ın, yarışmadaki takım arkadaşı İlayda Şeker ile aşk yaşaması, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Cesur pozlarıyla çok konuşulan İlayda Şeker, İsmail Balaban ile aşkını ilan ettikten sonra, iddialı paylaşımlarını silmişti. Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre İlayda Şeker'in iddialı pozlarını silmesinin nedeni olarak İsmail Balaban gösteriliyor. Aşları tüm hızıyla devam eden Şeker ve Balaban'ın yer aldığı fotoğraftaki bir detay dikkat çekti.
Survivor 2021 yarışmasında sergilediği performansla adını duyuran ve ilerleyen bölümlerde gösterdiği çaba ile şampiyonluğa kavuşan pehlivan İsmail Balaban ile bir düğer Survivor yarışmacısı İlayda Şeker'in geçtiğimiz aylarda birliktelik yaşadığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise İsmail Balaban ve İlayda Şeker ikilisinin aşkıyla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.
Nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Survivor'daki takım arkadaşı İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açan İsmail Balaban, sevenlerini şaşırtmıştı.
Sosyal medyada yayılan bir fotoğraf karesi, ''İsmail Balaban, İlayda Şeker'e evlilik teklifi etti'' iddialarına yol açtı.
İlayda Şeker'in parmağındaki tektaş yüzük, görenleri şaşırttı. Şeker'in yüzüğü, evlilik teklifi aldığı yorumlarına neden oldu.
Evlilik teklifi iddialarının ardından İlayda Şeker, sosyal medya sayfasından yer alan cesur karelerini kaldırdı.